ไซลุน ไทยแลนด์ นำ Xiaomi SU7 Ultra และแบรนด์ยางพรีเมี่ยม VOGUE Tire ร่วมจัดแสดงในงาน IMPACT SPEED FEST 2026

ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 บริษัท ไซลุน ไทร์ ไทยแลนด์(ประเทศไทย) เข้าร่วมจัดแสดงในงาน IMPACT SPEED FEST 2026 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานด้านวัฒนธรรมยานยนต์สำหรับกลุ่มคนชอบแต่งรถของประเทศไทย โดยภายในงานมีการรวมตัวของแบรนด์รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และยางรถยนต์
ในครั้งนี้ ยางไซลุนนำผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัท เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยียาง สำหรับรถEV และรถยนต์พลังงานใหม่
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน บูธยางไซลุนได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก นอกจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แล้ว ทีมงานยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาง โดยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทของรถ ลักษณะการขับขี่ และการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงสมรรถนะของผลิตภัณฑ์และแนวคิดของแบรนด์ไซลุนอย่างใกล้ชิด
ภายในงาน คุณเฉา กั๋วเฉียง ผู้ช่วยประธานบริษัทไซลุน กรุ๊ป และ คุณสตีฟ จาง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไซลุน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางเยี่ยมชมบูธ พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าชมและพันธมิตรทางธุรกิจ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมภายในบูธ รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองกับทีมการตลาดประจำภูมิภาคเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด และความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย
คุณฐนยศ ทรงกิตติภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียของ บริษัทไซลุน กรุ๊ป กล่าวว่า
“IMPACT SPEED FEST 2026 เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ยางไซลุนได้พบปะ และสื่อสารกับกลุ่มคนชอบแต่งรถของประเทศไทยโดยตรง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดรถEV และรถยนต์พลังงานใหม่ เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สมรรถนะในการขับขี่ และประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน ยางไซลุนมีการพัฒนาเทคโนโลยีEcopoint3 และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสมรรถนะของยางแต่ละรุ่น มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์กลุ่มผู้รักรถทุกประเภททางฝ่ายการตลาดมั่นใจว่า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และราคาที่เหมาะสม ตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ ทางแบรนด์ยางไซลุน จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย”
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของบูธยางไซลุนคือยางไซลุนสมรรถนะสูง รุ่นPT01 สำหรับใช้ในการแข่งขัน ได้ติดตั้งร่วมกับรถEV Xiaomi SU7 Ultra รถEVสมรรถนะสูงรุ่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาด การจัดแสดงร่วมกับยางไซลุน รุ่นPT01 สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของยางไซลุนที่มุ่งตอบโจทย์การเติบโตของรถEV และรถยนต์พลังงานใหม่ ทั้งในด้านการควบคุมความเงียบขณะขับขี่ ความเร็วสูง ความต้านทานการหมุนต่ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระยะทางการวิ่ง ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงการผสานเทคโนโลยี ระหว่างยางรถEVกับรถยนต์พลังงานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยางไซลุนยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นั่งอีกหลายรุ่น ได้แก่ ERANGE Performance E01+, ATREZZO ERANGE, ERANGE PREMIUM S01 และ ATREZZO ZSR2 ซึ่งครอบคลุมการใช้งานสำหรับรถEV รถยนต์สมรรถนะสูง รถยนต์นั่งระดับพรีเมียม และรถSUV เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่ม พร้อมสะท้อนถึงการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือ เทคโนโลยี Evopoint3 ซึ่งยางไซลุนได้ลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยวัสดุชนิดใหม่เพื่อยกระดับสมรรถนะของยางในด้านความต้านทานการหมุน การยึดเกาะบนถนนเปียก และความทนทานต่อการสึกหรอ ให้เกิดความสมดุลระหว่างความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งาน รองรับทั้งรถEV รถยนต์Hybridและรถยนต์เครื่องสันดาป ผลิตภัณฑ์หลายรุ่นที่จัดแสดงในครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีEcopoint3 ในกลุ่มยางรถยนต์นั่ง และตอกย้ำแนวคิดการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมของไซลุน กรุ๊ป
อีกหนึ่งไฮไลต์ของบูธยางไซลุนคือ แบรนด์ยางพรีเมี่ยม VOGUE Tire ยางรถยนต์สีสันโดดเด่นที่ออกแบบแก้มยางด้วยสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานสมรรถนะเข้ากับความทันสมัยและความเป็นแฟชั่น จนได้รับความสนใจจากผู้บริโภครุ่นใหม่และผู้ชื่นชอบการแต่งรถเป็นจำนวนมากในอเมริกา
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม บูธยางไซลุนยังได้จัดกิจกรรมภายในบูธอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเกมชิงรางวัล กิจกรรมแจกของที่ระลึก และบริการถ่ายภาพด้วยกล้องโพลารอยด์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างคึกคักตลอดทั้งงาน ช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิด
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดรถEVและรถยนต์Hybrid ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการยางที่มีสมรรถนะสูง ประหยัดพลังงาน และรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไซลุน กรุ๊ป จะยังคงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมEcopoint3 เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด การเข้าร่วม IMPACT SPEED FEST 2026 ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพด้านเทคโนโลยีของยางไซลุนในตลาด แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตลาดประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้