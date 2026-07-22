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ยกขึ้นรางได้แล้ว “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”ขบวนตกรางที่ศูนย์ซ่อมฯ เร่งเช็กสภาพราง หวังเพิ่มขบวนรถบริการ ลดผลกระทบประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สิริพงศ์“ นำทีมลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน ล่าสุดยกขึ้นรางได้แล้ว “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์”ที่ตกราง บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงาน ระดมขบวนรถเสริม–รถโดยสารรองรับการเดินทางของประชาชน คาดเดินรถปกติ ค่ำวันนี้

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2569) จากกรณีเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คลองตัน ช่วงประมาณ 02.30 น. กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการกับศูนย์ซ่อมบำรุง ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ ส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ 1 ชั่วโมง นั้น ล่าสุดเวลาประมาณ 16.00น. เจ้าหน้าที่ ได้ทำการแก้ไขยกขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) ตกราง บริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ขึ้นรางได้เรียบร้อย และเตรียมเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ พร้อมเร่งเช็กสภาพราง คาดเปิดเดินรถปกติช่วงค่ำวันนี้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการเดินรถ พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเต็มที่

“คาดว่าช่วงเย็นของวันนี้ จะสามารถเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้บริการ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชน อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ ได้สั่งการให้เตรียมแผนรองรับเพิ่มเติม โดยพร้อมจัดขบวนรถเสริมและประสานหน่วยงานด้านขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ และลดความแออัดของผู้โดยสาร”


นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าฯรฟท. เปิดเผยว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้น วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 00.47 น. ขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) จำนวน 1 ขบวน ประกอบด้วย 4 ตู้ ซึ่งเดินรถกลับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงหลังเสร็จสิ้นการให้บริการในคืนวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยระหว่างทำขบวนเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง ตู้โดยสารคันที่ 3 ได้ตกรางบริเวณประแจหมายเลข 3018 ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน ส่งผลให้กีดขวางเส้นทางเข้า–ออกของระบบแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทำให้ไม่สามารถนำรถกลับไปขึ้นให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไท–สถานีสุวรรณภูมิ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียด

นายอนันต์ ระบุว่า ภายหลังได้รับรายงาน การรถไฟฯ ได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนในทันที เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยในช่วงเช้าได้จัดเดินขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 7 ขบวน ทั้งรถดีเซลรางชั้น 3 และรถโดยสารปรับอากาศ รองรับการเดินทางในเส้นทางลาดกระบัง–มักกะสัน–กรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารรับ–ส่งประชาชน ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ (จุดรับ–ส่ง ชั้น 2 ประตู 9) และสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน (จุดรับ–ส่ง ชั้นล่าง) เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่ตกค้าง

ด้านบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พบปัญหาเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อเวลาประมาณ 00.47 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจหาสาเหตุและแก้ไขทันทีเมื่อทราบเหตุตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยพบว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไข ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ โดยสามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้ 1 ขบวน ส่งผลกระทบกับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเช้า

จึงได้ทำการสื่อสารอย่างเร่งด่วนผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค Airport Rail Link เมื่อเวลา 05.00 น. และประสานผ่านสื่อมวลชนช่องทางต่างๆ ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ได้เร่งประสานงานร่วมกับ รฟท. ,บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในการสื่อสารและจัดหามาตรการบรรเทา รองรับการเดินทางของประชาชน ตามรายละเอียดที่ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการเดินรถชั่วคราวดังกล่าวยังอยู่ภายใต้มาตรฐานการเดินรถ และไม่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร


ขณะนี้ รฟท. และรฟฟท. และเอเชีย เอราวัน คาดการณ์ว่าระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะกลับมาให้บริการปกติประมาณช่วงเย็น โดยสำหรับในกรณีที่ยังไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ปกติ จะมีการให้บริการโดยขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติมจากรฟท. และขสมก. ที่สถานีอื่นๆ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดทั้งวันรวมถึงช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์หนาแน่นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางแก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประเมินการให้บริการอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติในช่วงเย็นของวันนี้ หากการดำเนินการเป็นไปตามแผน


สำหรับผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้ ดังนี้

- สถานีหัวหมาก เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง
- ป้ายหยุดรถอโศก เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีเพชรบุรี)
- สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีหัวลำโพง)

นายอนันต์ กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้รับข้อสั่งการจากรมช.คมนาคม ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องให้การเดินรถสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้หลักความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแล อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ยกขึ้นรางได้แล้ว “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”ขบวนตกรางที่ศูนย์ซ่อมฯ เร่งเช็กสภาพราง หวังเพิ่มขบวนรถบริการ ลดผลกระทบประชาชน
ยกขึ้นรางได้แล้ว “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”ขบวนตกรางที่ศูนย์ซ่อมฯ เร่งเช็กสภาพราง หวังเพิ่มขบวนรถบริการ ลดผลกระทบประชาชน
ยกขึ้นรางได้แล้ว “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”ขบวนตกรางที่ศูนย์ซ่อมฯ เร่งเช็กสภาพราง หวังเพิ่มขบวนรถบริการ ลดผลกระทบประชาชน
ยกขึ้นรางได้แล้ว “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”ขบวนตกรางที่ศูนย์ซ่อมฯ เร่งเช็กสภาพราง หวังเพิ่มขบวนรถบริการ ลดผลกระทบประชาชน