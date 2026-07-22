ยกขึ้นรางได้แล้ว “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”ขบวนตกรางที่ศูนย์ซ่อมฯ เร่งเช็กสภาพราง หวังเพิ่มขบวนรถบริการ ลดผลกระทบประชาชน

“สิริพงศ์“ นำทีมลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน ล่าสุดยกขึ้นรางได้แล้ว “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์”ที่ตกราง บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงาน ระดมขบวนรถเสริม–รถโดยสารรองรับการเดินทางของประชาชน คาดเดินรถปกติ ค่ำวันนี้
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2569) จากกรณีเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คลองตัน ช่วงประมาณ 02.30 น. กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการกับศูนย์ซ่อมบำรุง ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ ส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ 1 ชั่วโมง นั้น ล่าสุดเวลาประมาณ 16.00น. เจ้าหน้าที่ ได้ทำการแก้ไขยกขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) ตกราง บริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ขึ้นรางได้เรียบร้อย และเตรียมเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ พร้อมเร่งเช็กสภาพราง คาดเปิดเดินรถปกติช่วงค่ำวันนี้
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการเดินรถ พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเต็มที่
“คาดว่าช่วงเย็นของวันนี้ จะสามารถเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้บริการ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชน อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ ได้สั่งการให้เตรียมแผนรองรับเพิ่มเติม โดยพร้อมจัดขบวนรถเสริมและประสานหน่วยงานด้านขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ และลดความแออัดของผู้โดยสาร”
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าฯรฟท. เปิดเผยว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้น วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 00.47 น. ขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) จำนวน 1 ขบวน ประกอบด้วย 4 ตู้ ซึ่งเดินรถกลับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงหลังเสร็จสิ้นการให้บริการในคืนวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยระหว่างทำขบวนเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง ตู้โดยสารคันที่ 3 ได้ตกรางบริเวณประแจหมายเลข 3018 ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน ส่งผลให้กีดขวางเส้นทางเข้า–ออกของระบบแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทำให้ไม่สามารถนำรถกลับไปขึ้นให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไท–สถานีสุวรรณภูมิ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียด
นายอนันต์ ระบุว่า ภายหลังได้รับรายงาน การรถไฟฯ ได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนในทันที เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยในช่วงเช้าได้จัดเดินขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 7 ขบวน ทั้งรถดีเซลรางชั้น 3 และรถโดยสารปรับอากาศ รองรับการเดินทางในเส้นทางลาดกระบัง–มักกะสัน–กรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารรับ–ส่งประชาชน ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ (จุดรับ–ส่ง ชั้น 2 ประตู 9) และสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน (จุดรับ–ส่ง ชั้นล่าง) เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่ตกค้าง
ด้านบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พบปัญหาเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อเวลาประมาณ 00.47 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจหาสาเหตุและแก้ไขทันทีเมื่อทราบเหตุตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยพบว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไข ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ โดยสามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้ 1 ขบวน ส่งผลกระทบกับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเช้า
จึงได้ทำการสื่อสารอย่างเร่งด่วนผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค Airport Rail Link เมื่อเวลา 05.00 น. และประสานผ่านสื่อมวลชนช่องทางต่างๆ ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ได้เร่งประสานงานร่วมกับ รฟท. ,บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในการสื่อสารและจัดหามาตรการบรรเทา รองรับการเดินทางของประชาชน ตามรายละเอียดที่ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการเดินรถชั่วคราวดังกล่าวยังอยู่ภายใต้มาตรฐานการเดินรถ และไม่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ขณะนี้ รฟท. และรฟฟท. และเอเชีย เอราวัน คาดการณ์ว่าระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะกลับมาให้บริการปกติประมาณช่วงเย็น โดยสำหรับในกรณีที่ยังไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ปกติ จะมีการให้บริการโดยขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติมจากรฟท. และขสมก. ที่สถานีอื่นๆ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดทั้งวันรวมถึงช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์หนาแน่นด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางแก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประเมินการให้บริการอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติในช่วงเย็นของวันนี้ หากการดำเนินการเป็นไปตามแผน
สำหรับผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้ ดังนี้
- สถานีหัวหมาก เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง
- ป้ายหยุดรถอโศก เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีเพชรบุรี)
- สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีหัวลำโพง)
นายอนันต์ กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้รับข้อสั่งการจากรมช.คมนาคม ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องให้การเดินรถสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้หลักความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแล อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด