GULFติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านวุ้งกะสัง จ.กำแพงเพชร

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ GULF เดินหน้าโครงการ “Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย” พื้นที่ที่ 2 ของปี 2569 ที่ “บ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร” โดยสนับสนุนและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ที่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน – วุ้งกะสัง” เพื่อยกระดับสุขภาวะ ความปลอดภัย พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัยเรียน
ขณะเดียวกันไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดยังถูกเชื่อมต่อไปยังส่วนกลางของหมู่บ้าน ทั้งศาลาอเนกประสงค์ และลานกีฬา เพื่อให้คนชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับชีวิตของผู้คนในพื้นที่ต่อไป
นางสาวดวงใจ จูมงคล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า บ้านวุ้งกะสัง เป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางด้านทิศตะวันตกของเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร ปัจจุบันมีประชากรราว 357 คน 110 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการปศุสัตว์เป็นหลัก ในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ยามค่ำคืนต้องจุดเทียนหรือจุดขี้ไต้ หรือบางบ้านจะมีโซลาร์เซลล์เพื่อแสงสว่างเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์สื่อสารหรือเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรที่ต้องใช้ไฟฟ้า ชาวบ้านต้องเดินทางไปหมู่บ้านข้างเคียงระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร เพื่อชาร์จไฟฟ้า ซึ่งทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และเสียเวลาในการทำมาหากิน ประกอบอาชีพ
ขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน – วุ้งกะสัง ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในหมู่บ้านมีจำนวน 13 คน ก็ประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์เดิมเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ
“การเข้ามาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ของ GULF ในครั้งนี้ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นี่ เพราะเมื่อมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งยังบูรณาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันทำให้สุขภาวะและความเป็นอยู่ของเด็กดีขึ้น เปรียบเสมือนประตูแห่งโอกาสที่ทำให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม”
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา GULF ได้ส่งมอบพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย ไปแล้วกว่า 13 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทั้งพื้นที่บนดอยสูง พื้นที่เกาะ และพื้นที่ชายแดน ช่วยยกระดับคุณชีวิตผู้คนกว่า 8,000 คน