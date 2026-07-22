5 แบรนด์เครือสหพัฒน์กวาดรางวัล No. 1 Brand Thailand 2026 ตอกย้ำความไว้วางใจจากผู้บริโภคไทย

ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในยุคดิจิทัล การก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องง่าย และสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่าคือ การรักษาความเชื่อมั่นนั้นไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
รางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” จึงเป็นเสมือนมาตรวัดความสำเร็จอันทรงเกียรติที่ทุกแบรนด์ต่างมุ่งหมายที่จะครอบครองเพื่อสะท้อนการเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไทย
ความสำคัญของรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ที่ได้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจของแบรนด์ที่ต้องการเป็นหนึ่งในผู้ครอบครองรางวัลนี้ เกิดจากความน่าเชื่อถือและมาตรฐานการสำรวจวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นิตยสาร Marketeer ได้ร่วมมือกับ บริษัท Marketing Moves Co., Ltd.โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงานวิจัย ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงลึก (Face-to-Face Interview) กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 12-59 ปี จำนวนรวมกว่า 6,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่โปร่งใส ครอบคลุม และเป็นระบบ ทำให้รางวัลนี้เปรียบเสมือน “เสียงสะท้อนที่แท้จริงจากผู้บริโภคทั่วประเทศ”
ในปี 2569 นี้ กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเครือสหพัฒน์ ได้ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ยอดนิยมในการขับเคลื่อนสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศ หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ในเครือถึง 5 แบรนด์ สามารถได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนได้รับรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โดยแต่ละแบรนด์ มีจุดเด่นสำคัญ ดังนี้
• บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยอดนิยมที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยทุกเจเนอเรชัน
• น้ำสลัด “คิวพี” - น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นสูตรเข้มข้นที่เติมเต็มความอร่อยให้ทุกเมนูในทุกมื้ออาหาร
• แปรงสีฟัน “ซิสเท็มมา” - ผู้นำแปรงสีฟันอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยนวัตกรรมการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก พร้อมดูแลเหงือกอย่างอ่อนโยน
• ชุดชั้นในสตรี “วาโก้” - แบรนด์ชุดชั้นในที่เข้าใจสรีระผู้หญิงในทุกช่วงวัย สวมใส่สบาย เสริมความมั่นใจ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
• ขนมปัง “ฟาร์มเฮ้าส์” - ขนมปังคุณภาพ สดใหม่ทุกเช้า หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน
ความสำเร็จของทั้ง 5 แบรนด์ในเครือสหพัฒน์บนเวที No.1 Brand Thailand 2026 ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ให้มีความสดใหม่ สามารถปรับตัวตอบสนองต่อเทรนด์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา สะท้อนถึงความสามารถในการรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการพัฒนาแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ