“วาโก้” ปลื้มยอดขาย “Bratop” เสื้อกล้ามมีบราสุดฮิต ดึง ‘ชาร์เลท วาศิตา’ นั่งพรีเซ็นเตอร์ปีที่ 2

ไทยวาโก้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านชุดชั้นในสำหรับผู้หญิง ยังคงเดินหน้ารุกตลาด GEN Z ที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Bratop เสื้อกล้ามมีบราที่บุกตลาดคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์จนขึ้นสินค้าขายดีอันดับต้นๆ ในระยะเวลารวดเร็ว อันสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ความสบาย จากอากาศที่ร้อนอบอ้าวในประเทศไทย ทำให้การแต่งตัวต้องมีความสะดวกสบายและคล่องตัว Mix & Match ง่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมออกแบบบราท็อปเสื้อกล้ามมีบราที่วาโก้ตั้งใจทำคอลเลกชันใหม่ ด้วยดีไซน์ที่ดีที่สุดแบบเรียบเนียนด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระ พร้อมดึงสาวน้อยซุกซนกิจกรรมแน่น อย่าง “ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ต่อเนื่องปีที่ 2 ท้าพิสูจน์ถึงความสบายในทุกกิจกรรม
ดร.สุปราณี อุ่ยยะเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย Digital Business บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาคนให้ความสำคัญและใส่ใจกับความสบายในการสวมใส่มากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกชุดชั้นในที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทาง หรือการพักผ่อน วาโก้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระของผู้หญิง จึงพัฒนา Bratop เสื้อกล้ามมีบรา ที่ผสานทั้งความสบายและการรองรับสรีระไว้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยี Free Cut ที่ช่วยให้รอบลำตัวเนียนเรียบ ไร้รอยกดทับ พร้อมเนื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ Bamboo ที่ให้สัมผัสนุ่ม ระบายอากาศได้ดี และอ่อนโยนต่อผิว สะท้อนแนวคิด Wacoal Love Earth ที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของวาโก้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อทั้งผู้สวมใส่และโลก ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบเสื้อกล้าม เสื้อสายเดี่ยว และเสื้อยืด จนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดี และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของวาโก้ ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยตั้งเป้ายอดขายทะลุ 100,000 ชิ้นเร็วๆ นี้ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดชุดชั้นในในปัจจุบันให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งาน ความสบาย และคุณภาพ มากกว่าการตอบโจทย์แฟชั่นเพียงอย่างเดียว และวาโก้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบความมั่นใจให้ผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เข้าใจทั้งผู้หญิงและโลกอย่างแท้จริง”
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