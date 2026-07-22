กนอ.ระดมสมองกู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมาก

กนอ.จับมือทช.ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุน้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดู่พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และจังหวัดระยอง บูรณาการทำงานเชิงรุก ร่วมระดมสมองช่วยเหลือสังคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีพบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดู่ เร่งตรวจสอบสาเหตุและวางมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วย นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เมื่อ 21 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงบริเวณคลองชากหมากและจุดเสี่ยงรอบอ่าวประดู่ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลภาคสนาม และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย กนอ. ได้ส่งทีมสำรวจจากสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) และศูนย์ EMCC เข้าร่วมปฏิบัติการอย่างเต็มกำลัง
นายสุเมธ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กนอ. ทช. และจังหวัดระยอง ร่วมกำหนดแนวทางสำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์สาเหตุ ประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานยืนยันความพร้อมในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอง
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2569 กนอ. มีแผนดำเนินการก่อสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมาก เพื่อชะลอการไหลและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเล อันเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EHIA อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับความยั่งยืน
โดยกนอ. และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวตากวน-อ่าวประดู่ โดยจะดำเนินการศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการแก้ไขในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ กนอ. จะรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนทราบทุกๆ 2 สัปดาห์