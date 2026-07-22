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เร่งเคลื่อนย้ายขบวน"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ขัดข้องขวางศูนย์ซ่อมฯ ลุ้นเย็น เพิ่มขบวนรถปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เร่งเคลื่อนย้ายและหาสาเหตุ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้องทางเทคนิค ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน กีดขวางทาง เหลือวิ่ง 1 ขบวนต่อชั่วโมง "สิริพงศ์" ลงพื้นที่ จัดรถดีเซลราง รถขสมก. ช่วยรองรับผู้โดยสาร ลุ้นช่วงเย็น เพิ่มขบวนรถได้ตามปกติ

กรณีเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คลองตัน ช่วงประมาณ 02.30 น.ของวันนี้ (22 ก.ค.2569) กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการกับศูนย์ซ่อมบำรุง ทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ ส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ 1 ชั่วโมง

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้องที่ศูนยซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า คลองตัน


นายสิริพงศ์เปิดเผยว่า สาเหตุเบื้องต้นมีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 1 ขบวนเกิดขัดข้องทางเทคนิคภายในศูนย์ซ่อมบำรุง โดยรถขบวนดังกล่าวจอดขวางทาง ไม่สามารถนำขบวนรถที่เหลือออกให้บริการได้ ส่งผลให้เหลือรถให้บริการเพียง 1 ขบวนต่อชั่วโมง

ขณะนี้ทีมวิศวกร ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ โดยต้องรอผลการประเมินทางเทคนิคอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางพิจารณาใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงนี้


โดยสั่งการให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดรถดีเซลรางเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารเสริม เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ

เบื้องต้น คาดว่าหากสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถที่ขัดข้องออกได้ ภายในช่วงเย็นวันนี้ จะสามารถ เพิ่มจำนวนขบวนรถที่ให้บริการได้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะกลับมาเดินรถได้ตามปกติหรือไม่


ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ขณะนี้ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายผู้โดยสารก่อนเป็นอันดับแรก โดยผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และสามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ที่จัดเสริมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่มาตรการเยียวยาเพิ่มเติมจะพิจารณาภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย





เร่งเคลื่อนย้ายขบวน"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ขัดข้องขวางศูนย์ซ่อมฯ ลุ้นเย็น เพิ่มขบวนรถปกติ
เร่งเคลื่อนย้ายขบวน"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ขัดข้องขวางศูนย์ซ่อมฯ ลุ้นเย็น เพิ่มขบวนรถปกติ
เร่งเคลื่อนย้ายขบวน"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ขัดข้องขวางศูนย์ซ่อมฯ ลุ้นเย็น เพิ่มขบวนรถปกติ
เร่งเคลื่อนย้ายขบวน"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ขัดข้องขวางศูนย์ซ่อมฯ ลุ้นเย็น เพิ่มขบวนรถปกติ
เร่งเคลื่อนย้ายขบวน"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ขัดข้องขวางศูนย์ซ่อมฯ ลุ้นเย็น เพิ่มขบวนรถปกติ
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