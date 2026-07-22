เร่งเคลื่อนย้ายขบวน"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ขัดข้องขวางศูนย์ซ่อมฯ ลุ้นเย็น เพิ่มขบวนรถปกติ

เร่งเคลื่อนย้ายและหาสาเหตุ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้องทางเทคนิค ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน กีดขวางทาง เหลือวิ่ง 1 ขบวนต่อชั่วโมง "สิริพงศ์" ลงพื้นที่ จัดรถดีเซลราง รถขสมก. ช่วยรองรับผู้โดยสาร ลุ้นช่วงเย็น เพิ่มขบวนรถได้ตามปกติ
กรณีเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คลองตัน ช่วงประมาณ 02.30 น.ของวันนี้ (22 ก.ค.2569) กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการกับศูนย์ซ่อมบำรุง ทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ ส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ 1 ชั่วโมง
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้องที่ศูนยซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า คลองตัน
นายสิริพงศ์เปิดเผยว่า สาเหตุเบื้องต้นมีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 1 ขบวนเกิดขัดข้องทางเทคนิคภายในศูนย์ซ่อมบำรุง โดยรถขบวนดังกล่าวจอดขวางทาง ไม่สามารถนำขบวนรถที่เหลือออกให้บริการได้ ส่งผลให้เหลือรถให้บริการเพียง 1 ขบวนต่อชั่วโมง
ขณะนี้ทีมวิศวกร ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ โดยต้องรอผลการประเมินทางเทคนิคอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางพิจารณาใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงนี้
โดยสั่งการให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดรถดีเซลรางเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารเสริม เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
เบื้องต้น คาดว่าหากสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถที่ขัดข้องออกได้ ภายในช่วงเย็นวันนี้ จะสามารถ เพิ่มจำนวนขบวนรถที่ให้บริการได้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะกลับมาเดินรถได้ตามปกติหรือไม่
ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ขณะนี้ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายผู้โดยสารก่อนเป็นอันดับแรก โดยผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และสามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ที่จัดเสริมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่มาตรการเยียวยาเพิ่มเติมจะพิจารณาภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย