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ชวนสัมผัสเสน่ห์ EEC ที่ ICONSIAM เที่ยวก่อน จองก่อน คุ้มก่อนใคร กับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ขอเชิญร่วมงาน EEC Select Best Service 2026 : สัมผัสเสน่ห์ EEC at ICONSIAM ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2569 ณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ยกทัพผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย จาก 3 จังหวัด EEC ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มาไว้ในงานเดียว ให้เลือกเที่ยว ชิม ช้อป และรับข้อเสนอสุดพิเศษก่อนออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์จริงในพื้นที่ EEC
​ภายในงานพบกับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้านที่พัก โรงแรมระดับ 4–5 ดาว แพ็กเกจสปาและ Wellness ร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดัง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน ตลอดจนกิจกรรม Coffee Stories ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้การเปิดร้านกาแฟและการทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ 

​นอกจากนี้ ห้ามพลาด Experience Stories เพียงซื้อสินค้าหรือบริการภายในงานครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์เลือก ร่วมกิจกรรม DIY ฟรี 1 กิจกรรม อาทิ การทำพิมเสนน้ำสมุนไพร ก้านไม้หอม พวงกุญแจจากขยะทะเล เป็นต้น หรือรับส่วนลดแลกซื้อสินค้าและบริการ มูลค่า 100 บาท (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) 

​ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน ฟรี ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–22.00 น. ณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ICONSIAM มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจด้านการท่องเที่ยว ชิม ช้อป พักผ่อน และสัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ EEC ได้ในงานเดียว

EEC Select Best Service 2026 : สัมผัสเสน่ห์ EEC at ICONSIAM 1–2 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–22.00 น.
วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ICONSIAM เข้าชมฟรี













ชวนสัมผัสเสน่ห์ EEC ที่ ICONSIAM เที่ยวก่อน จองก่อน คุ้มก่อนใคร กับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย
ชวนสัมผัสเสน่ห์ EEC ที่ ICONSIAM เที่ยวก่อน จองก่อน คุ้มก่อนใคร กับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย
ชวนสัมผัสเสน่ห์ EEC ที่ ICONSIAM เที่ยวก่อน จองก่อน คุ้มก่อนใคร กับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย
ชวนสัมผัสเสน่ห์ EEC ที่ ICONSIAM เที่ยวก่อน จองก่อน คุ้มก่อนใคร กับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย
ชวนสัมผัสเสน่ห์ EEC ที่ ICONSIAM เที่ยวก่อน จองก่อน คุ้มก่อนใคร กับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย
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