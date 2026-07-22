ชวนสัมผัสเสน่ห์ EEC ที่ ICONSIAM เที่ยวก่อน จองก่อน คุ้มก่อนใคร กับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ขอเชิญร่วมงาน EEC Select Best Service 2026 : สัมผัสเสน่ห์ EEC at ICONSIAM ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2569 ณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ยกทัพผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย จาก 3 จังหวัด EEC ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มาไว้ในงานเดียว ให้เลือกเที่ยว ชิม ช้อป และรับข้อเสนอสุดพิเศษก่อนออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์จริงในพื้นที่ EEC
ภายในงานพบกับผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 25 ราย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้านที่พัก โรงแรมระดับ 4–5 ดาว แพ็กเกจสปาและ Wellness ร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดัง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน ตลอดจนกิจกรรม Coffee Stories ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้การเปิดร้านกาแฟและการทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ ห้ามพลาด Experience Stories เพียงซื้อสินค้าหรือบริการภายในงานครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์เลือก ร่วมกิจกรรม DIY ฟรี 1 กิจกรรม อาทิ การทำพิมเสนน้ำสมุนไพร ก้านไม้หอม พวงกุญแจจากขยะทะเล เป็นต้น หรือรับส่วนลดแลกซื้อสินค้าและบริการ มูลค่า 100 บาท (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน ฟรี ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–22.00 น. ณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ICONSIAM มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจด้านการท่องเที่ยว ชิม ช้อป พักผ่อน และสัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ EEC ได้ในงานเดียว
EEC Select Best Service 2026 : สัมผัสเสน่ห์ EEC at ICONSIAM 1–2 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–22.00 น.
วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ICONSIAM เข้าชมฟรี