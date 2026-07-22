สนามบินอุดรฯป่วน! เครื่องบินทหารขัดข้องขวางรันเวย์ กระทบ 4 เที่ยวบิน ขึ้นลงไม่ได้

สนามบินอุดรธานีป่วน! ปิดใช้รันเวย์ชั่วคราว เครื่องบินทหารสิงคโปร์ แบบ F-16 ซึ่งปฏิบัติภารกิจฝึกบินไฮโดรลิกเสียกีดขวาง กระทบ 4 เที่ยวบิน ดีเลย์
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงเช้า วันนี้ (22 กรกฎาคม 2569) ท่าอากาศยานอุดรธานีได้แจ้งมีเหตุขัดข้องบนทางวิ่ง (รันเวย์) มีการประกาศปิดรันเวย์ ทำให้ เครื่องบิน ไม่สามารถขึ้นลงได้ชั่วคราว
โดยพบว่าเวลา 09.20 น. อากาศยานของกองทัพอากาศสิงคโปร์ แบบ F-16 ซึ่งปฏิบัติภารกิจฝึกบิน ประสบปัญหาระบบ Hydraulic ขัดข้องบนทางวิ่ง ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี ส่งผลให้อากาศยานจอดกีดขวางบนทางวิ่ง ทำให้ต้องปิดใช้งานทางวิ่งเป็นการชั่วคราว
ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์และเปิดใช้งานทางวิ่งได้ตามปกติเมื่อเวลา 09.52 น. โดยใช้เวลาปิดทางวิ่งรวมประมาณ 30 นาที ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เที่ยวบินที่ทำการขึ้น-ลงในช่วงเวลาดังกล่าว
ได้แก่
1. สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3354 (ดอนเมือง-อุดรธานี) ล่าช้า 66 นาที
เที่ยวบิน FD 3355 (อุดรธานี -ดอนเมือง) ล่าช้า 64 นาที
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL602 (กรุงเทพ -อุดรธานี) ล่าช้า 20 นาที
สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์
เที่ยวบิน VZ200 (กรุงเทพฯ - อุดรธานี) บินวนกลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงไม่พอ โดย กำหนดเวลาออกใหม่ เป็น VZ201 12.45 น.