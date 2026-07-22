ด่วน!แอร์พอร์ต เรลลิงก์ ระบบขัดข้อง วิ่งได้ขบวนเดียว ความถี่ 1 ชม.

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ระบบขัดข้อง วิ่งได้ขบวนเดียว ความถี่ 1 ชม. แจ้งผู้โดยสารใช้ขนส่งมวลชนระบบอื่นชั่วคราว
วันนี้(22 ก.ค.69) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ออกประกาศแจ้งผู้โดยสาร ว่าเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ
ขณะนี้สามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสถานี
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทาง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและความร่วมมือ
บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ผ่านช่องทาง Facebook และช่องทางประชาสัมพันธ์ของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นระยะ หรือทันทีเมื่อมีความคืบหน้าที่สำคัญ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน