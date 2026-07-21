วิทยุการบินฯ มอบทุนการศึกษาเด็กพิการ มูลนิธิน่านฟ้าไทย 178 ทุน

วิทยุการบินฯ มอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2569 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการ 178 ทุน
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2569 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และร่วมกับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 88 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ อาคารกีฬา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมขยายโอกาสให้ศูนย์ควบคุม การบินภูมิภาค มอบทุนการศึกษาอีก จำนวน 90 ทุน รวมจำนวน 178 ทุน เป็นทุนการศึกษา จำนวน 1,780,000 บาท
นายภัทรพงศ์ เปิดเผยว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้ดำเนินงานด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างคุณประโยชน์และช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย มูลนิธิน่านฟ้าไทย มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของเด็กพิการ เปิดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และต่อยอดทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการวางรากฐานสำคัญให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า มูลนิธิน่านฟ้าไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งผู้พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ พิการทางสติปัญญาออทิสติก และพิการซ้ำซ้อน โดยมุ่งหมายให้เด็กเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้
นอกจากนี้ ในปีนี้ มูลนิธิน่านฟ้าไทย ร่วมกับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสะพานบุญในการรับบริจาค เพื่อให้ผู้บริจาคได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า โดยมียอดเงินบริจาคผ่านมูลนิธิธรรมิกชนฯ จำนวน 190,662 บาท คิดเป็นทุนการศึกษาจำนวน 19 ทุน สะท้อนถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กพิการและเยาวชนกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
แม้ว่าภารกิจหลักของวิทยุการบินฯ คือการให้บริการการเดินอากาศของประเทศ แต่อีกความรับผิดชอบหนึ่งที่มุ่งเน้นเสมอคือการสร้างประโยชน์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และถือเป็นเจตนารมณ์ของวิทยุการบินฯ ที่จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการอย่างต่อเนื่องต่อไป