“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”เผยงาน“Sky Career 2026”ผู้ร่วมงานทะลุ 12,000 ราย “นักบิน – แอร์ สจ๊วต” อาชีพยอดนิยม

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” ปลื้มความสำเร็จงาน “Sky Career 2026” โชว์ยอดผู้ร่วมงานทะลุ 12,000 รายด้าน “นักบิน - พนักงานต้อนรับ” ยังครองท็อปอาชีพยอดนิยม ย้ำความเชื่อมั่นอุตฯ การบิน พร้อมเตรียมเสริมทัพบุคลากร 5,000 ตำแหน่ง รองรับการขยายฝูงบินสู่ปี 73
วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 “เวียตเจ็ทไทยแลนด์”เผยความสำเร็จในการจัดมหกรรมรับสมัครงานประจำปี Sky Career 2026 โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 12,000 คน และมีผู้ยื่นสมัครงานภายในงานกว่า 3,500 ราย สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้สมัครที่มีต่อสายการบินในฐานะหนึ่งในองค์กรที่เติบโตเร็วที่สุดของอุตสาหกรรมการบินไทย พร้อมตอกย้ำบทบาทของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการสร้างโอกาสทางอาชีพและพัฒนาบุคลากรคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า "จากความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้เดินหน้าขยายฝูงบิน 50 ลำ เพื่อรองรับการเพิ่มความถี่เที่ยวบินและการเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคต ควบคู่กับการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร โดยภายในสิ้นปี 2569 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นกว่า 1,900 คน และมีแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินรวมกว่า 5,000 คนภายในปี 2573 ครอบคลุมนักบิน 640 คน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 1,200 คน และบุคลากรในสายงานสนับสนุน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว"
นายวรเนติ กล่าวว่า ในปีนี้ สายการบินฯ เปิดรับสมัครพนักงานมากกว่า 400 อัตรา ครอบคลุมทั้งสายงานด้านการบินและสายงานสนับสนุนองค์กร โดยตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับความสนใจสูงสุด สะท้อนถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่ง Sky Career ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมรับสมัครงาน แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ค้นพบเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ผ่านการเรียนรู้แนวทางการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรในแบบฉบับของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เราหวังว่างาน Sky Career จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานก้าวสู่เส้นทางอาชีพในฝัน และเติบโตไปพร้อมกับสายการบินในอนาคต
สำหรับงาน Sky Career 2026 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค เวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ และผู้มีประสบการณ์ทำงาน ได้ร่วมค้นหาเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน พร้อมเรียนรู้บทบาท หน้าที่ และโอกาสในการเติบโตในสายงานต่าง ๆ ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของสายการบิน ตลอดทั้งวัน ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานในหลากหลายสายงาน ครอบคลุมฝ่ายปฏิบัติการการบิน วิศวกรรม การพาณิชย์ งานสนับสนุนองค์กร และสายงานบริหาร พร้อมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรม และเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร นอกเหนือจากการเปิดรับสมัครงาน ภายในงานยังมีกิจกรรมตอบคำถามชิงบัตรโดยสารและของที่ระลึกสุดพิเศษ สื่อถึงแนวคิดของงาน Sky Career ในฐานะเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสทั้งประสบการณ์การเรียนรู้และแรงบันดาลใจในการก้าวสู่สายอาชีพด้านการบิน
ความสำเร็จของ Sky Career 2026 สะท้อนบทบาทของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในฐานะหนึ่งในนายจ้างชั้นนำของอุตสาหกรรมการบินไทย โดยนับตั้งแต่เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2561 งาน Sky Career ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจในสายอาชีพการบินเข้ากับโอกาสการทำงานจริง พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการฝึกอบรม เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตอย่างยั่งยืน