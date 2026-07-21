“ท็อปส์” เร่ง Global Partnership นำเข้าเอ็กซ์คลูซี่ีฟแบรนด์ 900 SKU

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด เร่งเครื่องกลยุทธ์ Global Partnership เปิดตัว MONOPRIX แบรนด์ไอคอนิคชื่อดังจากฝรั่งเศส เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ท็อปส์ พร้อมเสริมแกร่งพอร์ต ‘Only at TOPS’ ด้วยสินค้านำเข้าเอ็กซ์คลูซีฟจากตลาดศักยภาพใหม่ทั่วโลก
เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด (CRF) กลุ่มธุรกิจฟู้ดภายใต้เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขยายอีโคซิสเต็มค้าปลีกระดับนานาชาติครั้งสำคัญ ผ่านกลยุทธ์ Global Partnership ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจฟู้ดรีเทล พร้อมยกระดับการเข้าถึงแบรนด์ค้าปลีกระดับโลกสู่ผู้บริโภคชาวไทยผ่านแบรนด์ “ท็อปส์” ซึ่งภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำระดับโลก ท็อปส์ได้นำเสนอสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่ช่วยส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งระดับโลกแบบต้นตำรับแท้จากต่างประเทศ สร้างความแตกต่างให้กับพอร์ตสินค้า และเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค ล่าสุด เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด เดินหน้ายกระดับกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประกาศความร่วมมือกับคาสิโน กรุ๊ป เปิดตัว MONOPRIX (โมโนพรี) หนึ่งในแบรนด์ค้าปลีกระดับไอคอนิกที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส พร้อมวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น
การเปิดตัวแบรนด์ ‘MONOPRIX’ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นภายในงานฉลองเทศกาล“Discover France: From Parisian Breakfast to Elegant French Dinner” ณ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด และ คาสิโน กรุ๊ป ที่ได้ต่อยอดมาจากความสำเร็จของการนำเข้าสินค้าภายใต้แบรนด์ Casino มาจำหน่ายที่ท็อปส์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ “Only at TOPS” พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของท็อปส์ในฐานะจุดหมายปลายทางการของการซื้อสินค้า ที่รวบรวมแบรนด์ฟู้ดรีเทลชั้นนำระดับโลกมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง
สำหรับก้าวต่อไป เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด ได้วางแผนเดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตรค้าปลีกระดับโลกผ่าน “ท็อปส์” ในระหว่างปี 2569 – 2571 ด้วยการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรค้าปลีกรายใหม่ เพื่อนำเข้าแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟจากตลาดสำคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อิตาลี และนิวซีแลนด์ ควบคู่กับการขยายกลุ่มสินค้าที่มีอยู่จากออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์การช้อประดับโลกสู่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงสินค้าและแบรนด์ระดับโลกได้โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
พร้อมกันนี้ ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีภริยา นางมาริโกะ โคอิซูมิ ปวงเบิฟ, พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสำนักงานบิสเนส ฟรานซ์ ประจำประเทศไทย ร่วมด้วย นายฌ็อง-โบริส รู ประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มเซ็นทรัล ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีนายแอร์วาน อูอาร์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เทนซี (ExtenC) เข้าร่วมงานในฐานะผู้แทนจากคาสิโน กรุ๊ป (Casino Group) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในครั้งนี้
นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กล่าวว่า “Global Partnership เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของเซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเกือบสองทศวรรษ นับตั้งแต่การสร้างความร่วมมือกับ Waitrose จากสหราชอาณาจักร โดยเราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพันธมิตรอย่างพิถีพิถัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก และเป็นที่พำนักของชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ เราจึงมุ่งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำจากประเทศที่มีนักท่องเที่ยวและชุมชนชาวต่างชาติในประเทศไทย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
โดยพันธมิตรทุกรายต้องผ่านการพิจารณาในทุกมิติ ทั้งด้านความเป็นผู้นำในตลาด ความสอดคล้องกับแนวทางธุรกิจค้าปลีกระดับพรีเมียม ศักยภาพของห่วงโซ่อุปทาน และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบรนด์ Private Label เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถนำเสนอสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟคุณภาพสูงที่มีความแตกต่าง ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคชาวไทยที่มองหาเทรนด์และสินค้าใหม่จากทั่วโลก ชาวต่างชาติที่ต้องการสินค้าคุ้นเคยจากประเทศของตน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่รู้จักและเชื่อมั่นในแบรนด์ค้าปลีกระดับโลกเหล่านี้”
ปัจจุบัน เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกของเราครอบคลุมมากกว่า 9 ประเทศ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำระดับโลกกว่า 10 ราย ครอบคลุมแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟรวม 15 แบรนด์ เพื่อนำแบรนด์และสินค้าพรีเมียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยโดยตรง กลยุทธ์นี้ถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของธุรกิจ ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตสินค้า ‘Only at TOPS’ ควบคู่กับการส่งมอบประสบการณ์การช้อประดับโลกในแบบต้นตำรับที่ลูกค้าไม่สามารถพบได้จากที่อื่น ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ท็อปส์เป็นจุดหมายในการเลือกซื้อสินค้าและค้นพบประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภค ความสำเร็จของกลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของพอร์ตแบรนด์ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีก ซึ่งในปี 2568 สามารถสร้างการเติบโตของยอดขายได้ถึง 16% สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อแบรนด์ค้าปลีกระดับนานาชาติ
ความร่วมมือของเราไม่ได้มุ่งเพียงนำเข้าสินค้าต้นตำรับจากทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมค้าปลีก และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตร ซึ่งการสร้างอีโคซิสเต็มค้าปลีกที่ครอบคลุมครบวงจรนี้ ไม่เพียงช่วยส่งต่อความเป็นเลิศของธุรกิจค้าปลีกระดับโลกมาสู่ผู้บริโภคชาวไทยผ่านการนำเข้าแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก แต่ยังเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงสินค้าพรีเมียมของไทยสู่ตลาดค้าปลีกระดับนานาชาติผ่านเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก การเปิดตัว MONOPRIX ผ่านท็อปส์ ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคาสิโน กรุ๊ป ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก พร้อมตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด ในฐานะสะพานเชื่อมความเป็นเลิศของธุรกิจค้าปลีกระดับโลกสู่ผู้บริโภคชาวไทย”
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเสริมว่า “ที่ท็อปส์ เรามุ่งมั่นคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้ประกอบการค้าปลีกชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างพอร์ตสินค้า ‘Only at TOPS’ ที่รวบรวมแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟและสินค้าต้นตำรับซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้จากที่อื่นในประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่าคุณค่าของการสร้างความแตกต่างไม่ได้อยู่เพียงการนำเสนอสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ แต่คือการทำให้ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ท็อปส์ เป็นโอกาสในการค้นพบรสชาติ วัฒนธรรมอาหาร และประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์จากทั่วโลก โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ”
“ปัจจุบันท็อปส์ ได้คัดสรรสินค้าแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาวางจำหน่ายแบบ เอ็กซ์คลูซีฟรวม กว่า 15 แบรนด์ ครอบคลุมสินค้ากว่า 900 รายการ (SKUs) อาทิ Waitrose และ Holland & Barrett จากสหราชอาณาจักร, No Brand จากเกาหลีใต้, FairPrice และ Golden Chef จากสิงคโปร์, Casino และ MONOPRIX จากฝรั่งเศส, Woolworths และ Macro Organic จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, Pasta Rey จากอิตาลี, El Corte Inglés จากสเปน รวมถึง Kirkland Signature, Figmint, All in Motion และ Sun Squad จากสหรัฐอเมริกา”
การเปิดตัว MONOPRIX ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตสินค้า Only at TOPS ด้วยการนำเสนอสินค้าต้นตำรับจากฝรั่งเศส ในหลากหลายหมวดหมู่อาหารสู่ผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเรื่องของตัวสินค้าเท่านั้น แต่ท็อปส์ยังได้ต่อยอดผ่านการจัดเทศกาล ‘Discover’ หมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อขับเคลื่อนปรัชญา ‘Every Day DISCOVERY’ ให้เกิดขึ้นจริง พร้อมเปลี่ยนให้ทุกการก้าวเข้ามาช้อปปิ้งที่ท็อปส์ เป็นโอกาสในการค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นได้ในทุก ๆ วัน
Mr. Erwan Huard, Regional Director – Middle East & Asia-Pacific of ExtenC กล่าวว่า “การเปิดตัว MONOPRIX ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการขยายแบรนด์ค้าปลีกระดับไอคอนิกของประเทศฝรั่งเศสสู่ตลาดต่างประเทศ และยังเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเรากับเซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำ MONOPRIX มาแนะนำให้ผู้บริโภคชาวไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านท็อปส์ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นตำรับจากฝรั่งเศสที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันกว่า 60 รายการ ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่อาหาร
ด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 90 ปี MONOPRIX มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศฝรั่งเศส บนแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ การเข้าถึงได้ และสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง MONOPRIX ได้ถ่ายทอดแก่นแท้ของแนวคิด French Art de Vivre หรือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตแบบฝรั่งเศส ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าในชีวิตประจำวันที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และคุณภาพระดับพรีเมียมเข้าไว้ด้วยกัน เราเชื่อมั่นว่าเอกลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ MONOPRIX จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทย
โดยในระยะต่อไปเรามีแผนขยายกลุ่มสินค้าของ MONOPRIX อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต้นตำรับจากฝรั่งเศสครอบคลุมทั้งหมวดอาหาร และสินค้าอุปโภคทั่วไป (Non-food) มากยิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปี MONOPRIX มีบทบาทสำคัญในการยกระดับธุรกิจค้าปลีกในประเทศฝรั่งเศส ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพระดับพรีเมียมและสินค้าในชีวิตประจำวันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว วันนี้ท็อปส์ได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก MONOPRIX กว่า 60 รายการ มาวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยคัดสรรสินค้าพรีเมียมจากประเทศฝรั่งเศส ครอบคลุมตั้งแต่แยมต้นตำรับ อาหารเช้าสไตล์ฝรั่งเศส วัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร ไปจนถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์นมและอาหารแปรรูปจากนมแช่เย็น (Chilled Dairy) พร้อมไฮไลต์สินค้าที่ไม่ควรพลาด ได้แก่
• Monoprix Galettes Bretonnes (100 กรัม) บิสกิตเนยสูตรดั้งเดิมจากแคว้นบริตตานี โดดเด่นด้วยรสชาติเนยหอมเข้มข้นและเนื้อสัมผัสกรุบกรอบตามแบบฉบับฝรั่งเศส
• Monoprix Gourmet Crème Fraîche d'Isigny (200 มล.) ครีมสดแท้ ต้นตำรับจากแคว้นนอร์ม็องดี ผลิตในพื้นที่อีซีนี (Isigny) อันเลื่องชื่อ ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อสัมผัสเข้มข้นและนุ่มเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ
• Monoprix Gourmet Coquillettes (250 กรัม) พาสต้ารูปทรงคลาสสิก เหมาะสำหรับเมนูโฮมเมดและอาหารจานโปรดของทุกคนในครอบครัว
• Monoprix Bio Boulgour (500 กรัม) บัลเกอร์ออร์แกนิกคุณภาพพรีเมียม อุดมด้วยใยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสุขภาพ
• Monoprix Gourmet Saint-Félicien Soft & Creamy Cheese (180 กรัม) ชีสนุ่มระดับพรีเมียม เนื้อสัมผัสครีมมี่ละมุน ถ่ายทอดเอกลักษณ์และศิลปะแห่งการทำชีสแบบฝรั่งเศส
• Monoprix Smoked Bacon Allumettes de Lardons Fumées (100 กรัม) เบคอนรมควันหั่นเส้นพร้อมปรุง วัตถุดิบคู่ครัวที่ขาดไม่ได้สำหรับการรังสรรค์เมนูสไตล์ฝรั่งเศสต้นตำรับ