ขบ.เปิดสถิติรถจดทะเบียนสะสมทั่วปท.กว่า 45.94 ล้านคัน รถ EV พุ่งแตะ 1.27 ล้านคัน มิ.ย.เดือนเดียวรถป้ายแดงกว่า 2 แสนคัน

กรมขนส่งฯเปิดสถิติ รถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศล่าสุด มีกว่า 45.94 ล้านคัน โดยรถยนต์ EV ยบอดพุ่ง แตะ1.27 ล้านคัน เพิ่มจาก3.17% เฉพาะมิ.ย.เดือนเดียว มีรถจดทะเบียนใหม่ 2.46 แสนคัน ขณะที่มีผู้ถือใบขับขี่ทั่วประเทศสะสม 35.9 ล้านฉบับ
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า สถิติ รถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีทั้งหมด 45,947,597 คัน แบ่งเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 44,574,147 คัน และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1,373,450 คัน สำหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีจำนวน 1,277,257 คัน หรือร้อยละ 2.78 ของรถทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.17 โดยแบ่งเป็นรถ HEV 694,320 คัน BEV 491,496 คัน และ PHEV 91,441 คัน
ในส่วนของรถที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถในเดือนมิถุนายน 2569 มีจำนวน 4,328,694 คัน ส่วนใหญ่เป็นการชำระภาษีรถประจำปี จำนวน 3,330,566 คัน โดยชำระ ณ สำนักงานขนส่ง มากที่สุด ร้อยละ 84.25 รองลงมาคือ Drive Thru For Tax ร้อยละ 10.78 และผ่านช่องทางออนไลน์ (https://eservice.dlt.go.th, DLT Vehicle Tax Plus, ตู้ Kiosk และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ร้อยละ 3.84 ตามลำดับ
ด้านการจดทะเบียนรถมีทั้งหมด 274,988 คัน โดยเป็นรถใหม่ที่จดทะเบียนในเดือนนี้จำนวน 246,992 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.28 ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 72.08 รองลงมาคือ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ร้อยละ 21.94 สำหรับรถใหม่พลังงานไฟฟ้าที่จดทะเบียนในเดือนนี้มีจำนวน 39,606 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.01 แบ่งเป็นรถ HEV 14,378 คัน BEV 22,899 คัน และ PHEV 2,329 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จำนวน 36,331 คัน รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 3,009 คัน
ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสมทั่วประเทศ มีทั้งหมด 35,493,073 ฉบับ แบ่งเป็นใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 33,663,919 ฉบับ และใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1,829,154 ฉบับ โดยเดือนมิถุนายน 2569 มีใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถออกใหม่ 189,316 ฉบับ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.94 สำหรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะออกใหม่ในเดือนนี้ มีจำนวน 7,005 ฉบับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 31.01
ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายเวลาการให้บริการในการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการในวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2569 ในส่วนของการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเดือนนี้มีจำนวน 5,310 ฉบับ หรือร้อยละ 43.89 จากทั้งหมด 12,099 ฉบับ
กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจหลักในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบกให้มีคุณภาพและปลอดภัย และยังมีภารกิจในด้านการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรมฯ มีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมและอำนวยความสะดวกประชาชนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรถ การชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (https://eservice.dlt.go.th, DLT Vehicle Tax Plus, ตู้ Kiosk และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) รวมถึงการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวการทำธุรกรรมด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถ (DLT Smart Queue) และระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถ (https://www.dlt-elearning.com/) ซึ่งมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีสถิติการขนส่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น สถิติการประกอบการขนส่ง และสถิติการตรวจสภาพรถ
ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (https://web.dlt.go.th/statistics/) ทั้งนี้ การชำระภาษีรถหรือการจองคิวดำเนินการขอออกใบอนุญาต กรมการขนส่งทางบกแนะนำประชาชนสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สามารถโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง