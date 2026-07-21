“มาเวอร์ริค กรุ๊ป“ เดินหน้าเสริมสร้างมาตรฐานอะไหล่รถจักรยานยนต์ แบรนด์ Brembo ในตลาดไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยผู้ใช้งาน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 69 ที่ห้อง Sky Ballroom ชั้น 6 โรงแรมสกายวิว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 บริษัท มาเวอร์ริค กรุ๊ป จำกัด (Maverix Group Co., Ltd.) ในฐานะ Brembo Moto Aftermarket Official Partner ในประเทศไทย เดินหน้าโครงการเสริมสร้างมาตรฐานแบรนด์ Brembo ในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคนิค การฝึกอบรมบุคลากร และการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
มาเวอร์ริค กรุ๊ป ได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคอย่างเป็นระบบสำหรับช่างผู้ให้บริการ ศูนย์บริการ และผู้จำหน่ายในเครือข่าย ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่
1.การติดตั้งและปรับตั้งระบบเบรก Brembo ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด
2.การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่น (Fitmen)
3.แนวทางการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานปลายทาง เป็นต้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการหลังการขายในตลาดไทยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว รองรับการเติบโตของตลาด พร้อมขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified Dealer) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อให้รู้ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์แท้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน , ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการติดตั้งหรือใช้งานผิดวิธี และแนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Bermbo ก่อนตัดสินใจซื้อ