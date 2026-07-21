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“มาเวอร์ริค กรุ๊ป“ เดินหน้าเสริมสร้างมาตรฐานอะไหล่รถจักรยานยนต์ แบรนด์ Brembo ในตลาดไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยผู้ใช้งาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 69 ที่ห้อง Sky Ballroom ชั้น 6 โรงแรมสกายวิว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 บริษัท มาเวอร์ริค กรุ๊ป จำกัด (Maverix Group Co., Ltd.) ในฐานะ Brembo Moto Aftermarket Official Partner ในประเทศไทย เดินหน้าโครงการเสริมสร้างมาตรฐานแบรนด์ Brembo ในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคนิค การฝึกอบรมบุคลากร และการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

มาเวอร์ริค กรุ๊ป ได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคอย่างเป็นระบบสำหรับช่างผู้ให้บริการ ศูนย์บริการ และผู้จำหน่ายในเครือข่าย ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่
1.การติดตั้งและปรับตั้งระบบเบรก Brembo ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด
2.การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่น (Fitmen)
3.แนวทางการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานปลายทาง เป็นต้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการหลังการขายในตลาดไทยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว รองรับการเติบโตของตลาด พร้อมขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified Dealer) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อให้รู้ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์แท้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน , ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการติดตั้งหรือใช้งานผิดวิธี และแนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Bermbo ก่อนตัดสินใจซื้อ


















“มาเวอร์ริค กรุ๊ป“ เดินหน้าเสริมสร้างมาตรฐานอะไหล่รถจักรยานยนต์ แบรนด์ Brembo ในตลาดไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยผู้ใช้งาน
“มาเวอร์ริค กรุ๊ป“ เดินหน้าเสริมสร้างมาตรฐานอะไหล่รถจักรยานยนต์ แบรนด์ Brembo ในตลาดไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยผู้ใช้งาน
“มาเวอร์ริค กรุ๊ป“ เดินหน้าเสริมสร้างมาตรฐานอะไหล่รถจักรยานยนต์ แบรนด์ Brembo ในตลาดไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยผู้ใช้งาน
“มาเวอร์ริค กรุ๊ป“ เดินหน้าเสริมสร้างมาตรฐานอะไหล่รถจักรยานยนต์ แบรนด์ Brembo ในตลาดไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยผู้ใช้งาน
“มาเวอร์ริค กรุ๊ป“ เดินหน้าเสริมสร้างมาตรฐานอะไหล่รถจักรยานยนต์ แบรนด์ Brembo ในตลาดไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยผู้ใช้งาน
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