เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ความหวานละมุน ยกขบวนขนมหวานไทยและเมนูขนมสุดสร้างสรรค์ ในงาน SOOK SWEET STREET

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ความหวานของขนมไทยและเมนูของหวานสุดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบในงาน SOOK SWEET STREET หวานละมุน อบอวลกลิ่นอายไทย ตั้งแต่วันนี้ -31 กรกฎาคม 2569
ภายในงานพบกับการรวมตัวของร้านขนมหวานชื่อดัง ที่คัดสรรทั้งขนมไทยตำรับดั้งเดิมและขนมร่วมสมัยมาให้ลิ้มลองในบรรยากาศอบอวลกลิ่นอายความเป็นไทย มีทั้งร้านขนมอร่อยๆ และแบรนด์ดัง อาทิ พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนจากร้านเวลาหวาน เนื้อพุดดิ้งเนียนนุ่ม หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนแท้ ผสานเนื้อมะพร้าวอ่อนสด ให้รสชาติหวานละมุน สดชื่น รับประทานได้ทุกวัย, ร้านแพรวไพลิน ขนมไทยหายากที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความทรงจำในวัยเด็ก อาทิสาคูเปียก, ปากริมไข่เต่า, ลูกชุบ และขนมหวานไทยที่ใส่น้ำกะทิมีหลากหลายสไตล์ ทั้งแบบต้มร้อนและราดน้ำแข็งไสเย็นชื่นใจ, ไอศกรีมกะทิ และวุ้นมะพร้าวจากมะพร้าวน้ำหอมแท้จากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กับร้านบ้านมะพร้าวมหานาค
นอกจากขนมไทยแล้ว ยังมีขนมหวานร่วมสมัยอีกมากมาย เอาใจคนรักทุเรียนกับ วุ้นทุเรียนหมอนทอง ที่คงความหอมหวานของเนื้อทุเรียนแท้ในเนื้อวุ้นเนียนนุ่ม และ เค้กทุเรียนหมอนทอง จากร้าน Golden Spoon ใช้ทุเรียนคุณภาพเป็นวัตถุดิบหลัก ให้รสชาติหวานมัน กลิ่นหอมเข้มข้นของทุเรียนแท้ เหมาะสำหรับทั้งนักชิมและผู้ที่หลงใหลราชาแห่งผลไม้, ทองม้วนดับเบิ้ล ข้างนอกกรอบ ข้างในเนื้อหนึบหอมมะพร้าวอ่อนเข้ากันอย่างลงตัวหรือทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนสูตรดั้งเดิมจากร้านคุณยงค์ทองม้วนสด, คุกกี้ฟิวชั่นด้วยการท้อปหน้าขนมไทย ฝอยทอง ทองหยอด คุกกี้ยอดฮิตจากนิวยอร์ก รสชาติต้นตำรับ ไซซ์ใหญ่ ไส้ทะลัก คุณภาพพรีเมียม กับร้าน Dusha NYC Cookie, ไอศกรีมและของหวานที่โด่งดังจาก Fruit Pops ไอศกรีมแท่งเนื้อเนียนรูปทรงผลไม้สุดน่ารัก กับร้าน Churn'd, UHOLIC Soft Cream เป็นร้านซอฟต์ครีมสไตล์ญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยเนื้อไอศกรีมนมฮอกไกโดและมัทฉะที่เนียนนุ่ม เข้มข้น ละลายช้า, LOKA ไอติมทอด ร้านไอติมทอดชื่อดังในจังหวัดภูเก็ต โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่อลังการ กรอบนอก ร้อนนิดๆ แต่ไส้ไอศกรีมด้านในยังคงเย็นฉ่ำ, Dewang Chef Pans ไอศกรีมผลไม้ ไดฟูกุสตอเบอร์รี่ มาการอง เบเกอร์รี่และขนมทำเอง โดยเชฟแพน จากรายการ Hell's Kitchen Thailand ซีซั่น 2
ขอเชิญทุกท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขนมไทยและขนมหวานร่วมสมัยที่ขนทัพมาให้ลิ้มลองมากมายในงาน SOOK SWEET STREET ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2569 ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G