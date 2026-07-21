สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ร่วมกับ TOA และ บจก.ธีรชัยไพศาลฯ มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน CIB ช่วยเหลือประชาชน

สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA และ บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคม ส่งมอบถุงยังชีพอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
ในการนี้ นายวีระ วาณิชยพิทักษ์ นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน พร้อมด้วย นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานกรรมการ บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ พล.ต.ต. พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปราม (ผบก.ป.) เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายอธิวัฒน์ นพนิธิเขมวงศ์ อุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.สมโภชน์ แดงปุ่น รอง ผบก.ป. และ พ.ต.อ.พีร ปยุทธนันท์ รอง ผบก.ป. ร่วมในพิธี ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
การสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างภาคเอกชนและองค์กรภาคสังคม ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจผ่านกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน