ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในธุรกิจอีเว้นท์ด้วยแนวคิด Creative Experience Design ชูอีเว้นท์ไทยตอบโจทย์ระดับโลก

ในยุคที่โลกดิจิทัลและโลกจริงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว รูปแบบการจัดงานอีเว้นท์แบบเดิม ๆ ที่จำกัดอยู่แค่ในฮอลล์สี่เหลี่ยมอาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจได้อีกต่อไป เมื่อจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ถูกปลดล็อก การสร้างประสบการณ์ในงานอีเว้นท์จึงกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่อย่างสิ้นเชิง
บิ๊กเซอร์ไพรส์ของวงการอีเว้นท์! เมื่อ 2 ขุนพลระดับกูรูร่วมมือกันเพื่อทะลวงทุกขีดจำกัด นำโดย คุณวีระชัย นิชาภัทร ผู้ก่อตั้ง Musketeers Event ตัวจริงเบอร์ต้นของเมืองไทย จับมือกับ คุณเฉลิมเกียรติ อ้นเจริญ พ่อมดนักออกแบบประสบการณ์ ผู้ก่อตั้ง Slash Dot Dash ร่วมกันขับเคลื่อนมิติใหม่ด้วย “Creative Experience Design” แนวคิดที่จะเปลี่ยนทุกอีเว้นท์ธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ระดับมาสเตอร์พีซ ที่ตรงโจทย์ ตรงความต้องการ และสอดคล้องตามความเหมาะสมของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ
เจาะลึกความต่าง: อีเว้นท์ไร้ขอบเขตขับเคลื่อนแบรนด์ได้อย่างไร?
ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจัดงานอีเว้นท์ แต่คือการออกแบบสถาปัตยกรรมทางประสบการณ์ (Experience Architecture) ที่ไร้ข้อจำกัดทางกายภาพ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเชื่อมต่อ ดื่มด่ำ และมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ก่อนงานเริ่ม ไปจนถึงจบงานอย่างสมบูรณ์แบบ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาสำคัญ:
• Pre-Event (ก่อนเริ่มงาน): สร้างความตื่นเต้นและจุดประกายความร่วมมือ (Engagement) ตั้งแต่ก้าวแรกอันเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนเข้าสู่จักรวาลของแบรนด์ก่อนที่งานจริงจะเริ่มต้น
• During-Event (ระหว่างงาน): ทลายกำแพงเรื่องสถานที่! ผู้ร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มุมไหนของโลก ก็สามารถสัมผัสกับความรู้สึกเดียวกันได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยขนาดพื้นที่
• Post-Event (หลังจบงาน): สานต่อความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน อีเว้นท์จบแต่ความรู้สึกไม่จบ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง กลายเป็นการสร้างระบบนิเวศของแฟนคลับ (Ecosystem) ในระยะยาว
“เมื่อเทคโนโลยีมาเจอกับความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกทลายกรอบ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ความตื่นตาตื่นใจ แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ทรงพลังและจับต้องได้จริง” — วีระชัย นิชาภัทร และ เฉลิมเกียรติ อ้นเจริญ
พลิกโฉมธุรกิจ ยกระดับ ROI ให้คุ้มค่าตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าชั้นนำ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือผู้จัดกิจกรรมความบันเทิง Creative Experience Design จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด:
• ขยายฐานผู้ร่วมงานแบบทวีคูณ: ไม่จำกัดจำนวนความจุของสถานที่ รองรับผู้เข้าร่วมงานได้จากทั่วทุกมุมโลก
• สร้าง Data และ Insight ที่แม่นยำ: สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ความคุ้มค่าสูงสุด (Maximize Utility): เปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนในการจัดอีเว้นท์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและคอมมูนิตี้ที่เติบโตได้ไม่รู้จบ
ซึ่งกระบวนการ Creative Experience Design นี้ถูกใช้ตั้งแต่วันแรกที่รับโจทย์จากลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างความแตกต่างตั้งแต่จุดเริ่มต้น โดยไม่ต้องมา Add-on ทีหลัง โดยไม่เพียงแค่เชื่อมโยงพรมแดนโลกออนไลน์และออฟไลน์ แต่ขยายไปถึงการทะลวงพรมแดนขอบเขตของประเทศ เพื่อให้การจัดงานอีเว้นท์ในประเทศไทยสามารถดึงดูดสายตาได้ทั่วทั้งโลก
ร่วมสัมผัสและเปิดประตูสู่โลกแห่งอนาคตที่จินตนาการของคุณจะไม่ถูกตีกรอบอีกต่อไป กับ Musketeer x Slash Dot Dash ...เพราะอีเว้นท์ยุคใหม่ ต้องไปไกลกว่าคำว่าไร้ขีดจำกัด
เกี่ยวกับ สแลช ดอท แดช (Slash Dot Dash Co., Ltd.)
บริษัท สแลช ดอท แดช จำกัด คือ Creative Experience Design Studio ผู้ให้บริการด้านนวัตกรรม ดิจิทัลโซลูชัน และการออกแบบประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Experience Design) ชั้นนำ ที่มุ่งตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนของ Design, Coding และ UX/UI เพื่อส่งมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทรงพลัง ล่าสุด สแลช ดอท แดช ได้จับมือเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ บริษัท มัสคีเทียร์ อีเว้นท์ จำกัด ผู้นำด้าน One-Stop Event Management เพื่อร่วมกันส่งมอบโซลูชันที่ครบวงจรและตอบโจทย์องค์กรภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับ มัสคีเทียร์ อีเว้นท์ (Musketeers Event Co.,Ltd.) Creative Event Agency
บริษัท มัสคีเทียร์ อีเว้นท์ จำกัด คือ Creative Event Agency พันธมิตรผู้ให้บริการจัดการอีเวนต์ระดับมืออาชีพแบบครบวงจร (One-Stop Event Management) สำหรับลูกค้าและองค์กรภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ด้วยบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์สร้างสรรค์ (Conceptual Planning) ไปจนถึงการผลิตและดำเนินงานอย่างสมบูรณ์แบบ (Execution & Production) มุ่งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจสูงสุด พิสูจน์ผลงานด้วยความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำที่เลือกกลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทีมงานซัพพอร์ตมืออาชีพที่พร้อมดูแลเต็มประสิทธิภาพ 100% ในทุกขั้นตอน
เฉลิมเกียรติ อ้นเจริญ ผู้ก่อตั้ง Slash Dot Dash co., Ltd. ผู้นำนวัตกรรมผู้ทะลวงทุกขีดจำกัดของการสร้างสรรค์ ด้วยความเชี่ยวชาญโดดเด่นในการออกแบบประสบการณ์ผ่าน Digital Solution ที่ผสานศิลปะและเทคโนโลยีขั้นสูง (Art and Technology Integration) อย่างลงตัว จนได้รับการเปรียบว่าเป็น "พ่อมด" ผู้ส่งมอบผลงานที่เหนือความคาดหมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทลายทุกข้อจำกัดเพื่อขยายขอบเขตของคำว่า “เป็นไปได้” ให้เกิดขึ้นจริงในทุกโปรเจกต์
วีระชัย นิชาภัทร กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Musketeers Event Co., Ltd. คือบุคลากรระดับแถวหน้าผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมอีเว้นท์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จนคนในวงการต่างยกย่องให้เป็น "Event Organizer ตัวจริง" ด้วยศักยภาพอันโดดเด่นในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของตนเอง ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสและร่วมผลักดันบริษัทออแกไนเซอร์ขนาดเล็กให้เติบโตไปด้วยกัน ในฐานะผู้นำที่ขับเคลื่อนทุกความท้าทายด้วยปรัชญาอันแน่วแน่ที่ว่า "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้"