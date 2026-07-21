กมธ.พลังงาน หนุนมติ กพช. แยกค่าไฟสาธารณะพ้นบิลประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย-เพิ่มความเป็นธรรมผู้ใช้ไฟ

นายสุพล จุลใส ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการ แถลงผลการพิจารณาประเด็นการนำค่าไฟฟ้าสาธารณะมาคิดรวมในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชน โดยเห็นว่า มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เกี่ยวกับมาตรการด้านไฟฟ้าล่าสุด จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการได้ติดตามและศึกษาประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ได้เชิญผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าชี้แจงข้อมูล พร้อมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน
ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เข้าชี้แจง โดยผู้แทน สนพ. รายงานว่า ที่ประชุม กพช. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการสำคัญด้านไฟฟ้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ
มาตรการแรก คือ การแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชน ครอบคลุมค่าไฟฟ้าส่องสว่างตามตรอก ซอย ถนนชุมชน ถนนสายรอง ถนนเชื่อมหมู่บ้าน รวมถึงไฟส่องสว่างในพื้นที่ทางหลวงและทางหลวงชนบท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนใหม่แทนการผลักภาระให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าสูงที่กระทรวงพลังงานผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง
มาตรการที่สอง คือ การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย โดยลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟ 1-200 หน่วยแรก เหลือ 3 บาทต่อหน่วย ขณะที่อัตราค่าไฟในช่วงการใช้ไฟ 201-400 หน่วย และมากกว่า 400 หน่วย ยังคงเดิม พร้อมปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่า หอพัก และบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน เพื่อให้สามารถใช้อัตราค่าไฟในประเภทบ้านอยู่อาศัยได้ แทนการถูกคิดค่าไฟในอัตราชั่วคราวที่มีต้นทุนสูงกว่า
ส่วนมาตรการที่สาม คือ การเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อโครงการ กำหนดเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ โดยจะมีการคัดกรองโครงการตามมาตรฐานทางเทคนิค การใช้พื้นที่ และศักยภาพด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพลังงานเห็นว่า มติของ กพช. ทั้ง 3 มาตรการ เป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าของประเทศ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพิ่มความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าไฟฟ้า และสนับสนุนการพัฒนาระบบพลังงานไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในอนาคต