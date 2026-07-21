ICS Lifestyle Complex ฉลองครบรอบ 3 ปี SIRIRAJ H SOLUTIONS ชวนดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแบบองค์รวม ผ่านแคมเปญ “3rd Anniversary SIRIRAJ H SOLUTIONS” พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

ICS Lifestyle Complex ร่วมฉลองครบรอบ 3 ปี SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ด้วยแคมเปญ “3rd Anniversary SIRIRAJ H SOLUTIONS : HAPPY HEALTHY HOLISTIC” ตอกย้ำแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM และผู้ใช้บริการ ทั้งบัตรเติมน้ำมัน คูปองเงินสด และโปรโมชั่นด้านสุขภาพและความงาม ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2569 ณ SIRIRAJ H SOLUTIONS ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม
คุณสุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มวัยทำงาน และผู้สูงอายุ สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาว ซึ่งความร่วมมือระหว่างไอซีเอสและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการจัดตั้ง SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ถือเป็นต้นแบบของการผสานความแข็งแกร่งระหว่าง Medical Excellence และ Lifestyle Destination เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงป้องกันเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา SIRIRAJ H SOLUTIONS ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 5 ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตรงข้ามไอคอนสยาม ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดูแลสุขภาพลูกค้ามาแล้วกว่า 600,000 คน ซึ่งพร้อมก้าวสู่ปีที่ 4 ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านบริการที่ได้มาตรฐานจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลศิริราช ควบคู่กับนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย มุ่งหวังส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 3 ปี SIRIRAJ H SOLUTIONS ไอซีเอสจึงขอมอบสิทธิพิเศษผ่านแคมเปญ “3rd Anniversary SIRIRAJ H SOLUTIONS : HAPPY HEALTHY HOLISTIC” สำหรับสมาชิก ONESIAM ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ หัตถการความงาม นวดไทยแบบราชสำนัก หรือผลิตภัณฑ์ภายใน SIRIRAJ H SOLUTIONS ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2569 รับทันที บัตรเติมน้ำมัน PTT Station มูลค่า 300 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน รวม 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)
นอกจากนี้ ยังได้รับ คูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการภายใน ICS ได้แก่ BARON’S BAR BY THE CHEESE BARON, BOWCAKE, BOOST JUICE, FUKU MATCHA, GET FRESH, HELLO YOGURT, HOPSY THAI WILD TEA, INTHANIN COFFEE, JUICE UP, KATEI SHABU, MARU WAFFLE & TOKYO BOYZ, MILLILITRE, MOLTO, OCHAYA, OLINO CREPE & TEA, QQ DESSERT, SANTA FE HAPPY STEAK, STAR ELEPHANT, STARBUCKS COFFEE, SWEETORY & YOGURT, YOGUROTO, YONNY ร้านปลาต้มผักกาดดอง, ก๋วยเตี๋ยวตำลึงนายเอก, กาแฟพันธุ์ไทย,ชาตักวุ้น, เตี๋ยวเรือเสาวรีย์,นครเลิศรส, ปังสยาม, 9 กุ้งอบ ปูอบ-สุกี้, เสน่ห์ขนมจีน
นอกจากสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM แล้ว SIRIRAJ H SOLUTIONS ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและความงามสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป ได้แก่ Electroporation Therapy (การผลักวิตามินสู่ผิวหน้า) เพื่อฟื้นฟูผิวให้สดใส ชุ่มชื้น และเปล่งประกาย ในราคาพิเศษเพียง 600 บาท (จากปกติ 1,300 บาท) ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 เฉพาะวันจันทร์–ศุกร์
สำหรับผู้ที่เข้ารับบริการวัคซีนไข้เลือดออก ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 รับบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่า 100 บาท (จำกัด 10 สิทธิ์) และผู้ที่เข้ารับบริการวัคซีน HPV สามารถรับสิทธิ์ฉีดวัคซีน HPV 1 เข็ม รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อจองและเข้ารับบริการตังแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 เข็ม รวม 100 สิทธิ์ตลอดรายการ)
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมแคมเปญ “3rd Anniversary SIRIRAJ H SOLUTIONS : HAPPY HEALTHY HOLISTIC” ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2569 โดย SIRIRAJ H SOLUTIONS เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-414-1144 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sirirajhsolutions.com และ Facebook: SIRIRAJ H SOLUTIONS