NEXTOPIA ECO & Craft Festival: Craft Your Future NEXTOPIA สยามพารากอน ชวนค้นพบพลังของงานคราฟต์ การออกแบบ และชุมชน ร่วมออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนผ่านความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำ
เมื่อ "งานคราฟต์" ไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือ แต่คือเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางสังคม ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดแนวคิดด้านความยั่งยืนสู่ชีวิตประจำวัน NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน จึงเดินหน้าต่อยอดบทบาทของการเป็น Prototype for the World of Tomorrow พื้นที่ต้นแบบ ที่ผสานความยั่งยืน นวัตกรรม และการใช้ชีวิตแห่งอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Co-creating Communities for a Better World ผ่านการสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คน ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักสร้างสรรค์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมสร้างอนาคตที่ดีไปด้วยกัน
เพื่อสานต่อแนวคิดดังกล่าว NEXTOPIA จึงจัดงาน “NEXTOPIA ECO & Craft Festival: Craft Your Future” ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2569 เทศกาลที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านความยั่งยืน งานคราฟต์ร่วมสมัย ศิลปิน นักออกแบบ ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และพันธมิตรผู้ร่วมขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานออกแบบ เวทีเสวนา เวิร์กช็อป และกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่สะท้อนว่าการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสามารถเริ่มต้นได้จากการลงมือทำของทุกคน
ตลอด 7 วันของเทศกาล ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่เชื่อมโยงงานคราฟต์ งานออกแบบ และแนวคิดด้านความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกซื้อ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และลงมือสร้างสรรค์ร่วมกัน
• ECO & Craft Market (25–31 กรกฎาคม 2569)
เริ่มต้นด้วย ECO & Craft Market พื้นที่ที่รวบรวมผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ตั้งแต่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ งานคราฟต์ งานออกแบบ ผลิตภัณฑ์อัปไซเคิล ไปจนถึงสินค้าและอาหารจากชุมชนทั่วประเทศ
พบกับแบรนด์และผู้ประกอบการ อาทิ Uncleree Think, Mirren, HOMM MALEE Crafts House, MIND SPACE, myplantinesshouse และประกอบทะเล รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ Social Enterprise อีกมากมาย ที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกสนับสนุน ธุรกิจที่สร้างคุณค่ามากกว่ามูลค่าของสินค้า
• NEXTOPIA Connect (25 กรกฎาคม 2569)
NEXTOPIA เปิดพื้นที่ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมจะได้ค้นพบผู้คน ไอเดีย และประสบการณ์ที่สะท้อนพลังของการร่วมสร้าง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การสนับสนุนผู้ประกอบ การรายย่อย การเรียนรู้จากผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง การร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ไปจนถึงการสร้างเครือข่าย ใหม่ของผู้คนใน Ecosystem ด้านความยั่งยืน โดยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
• Panel Talk (25 กรกฎาคม 2569)
เวทีที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักสื่อสาร และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า ภายใต้หัวข้อ Beyond Green Building: Eco Brands People Actually Choose ร่วมพูดคุยกับวิทยากรจากหลากหลายวงการ อาทิ
Environman สื่อที่ขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมผ่านการสื่อสารร่วมสมัย
PLOOK แบรนด์ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาผสานกับการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
Uncleree Think ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์และนักคิดด้าน Circular Economy
Mirren.crab ศิลปินและนักออกแบบผู้ผลักดันงานสร้างสรรค์เพื่อสังคม
QUALY แบรนด์ไลฟ์สไตล์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อม
GROM แบรนด์ที่แบ่งปันมุมมองการต่อยอดวัสดุเหลือใช้สู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ที่สร้างคุณค่าใหม่
ARTISAN VALLEY แบรนด์น้ำหอมที่ปรุงด้วยด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นของไทย ผสมผสานโมเลกุล และเทคนิคสมัยใหม่
พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างความน่าเชื่อถือ และแนวทางการเติบโตของธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง
• Community Circle (25 กรกฎาคม 2569)
ต่อยอดจากแรงบันดาลใจสู่การแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดผ่าน Community Circle วงสนทนาที่เปิด โอกาส ให้ผู้ประกอบการ ชุมชน นักศึกษา ภาคธุรกิจ และผู้สนใจด้านความยั่งยืน ได้ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ ความท้าทาย และแนวคิดในการสร้างผลกระทบเชิงบวก เพราะ NEXTOPIA เชื่อว่า บทสนทนาเล็ก ๆ ระหว่างผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกัน อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ครั้งสำคัญ ในอนาคต
• Community Networking (25 กรกฎาคม 2569)
พื้นที่แห่งการพบปะระหว่างผู้ประกอบการ นักลงทุน ศิลปิน นักออกแบบ และพันธมิตรของ NEXTOPIA เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจ และสร้างเครือข่าย ใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านความยั่งยืนให้เติบโตไปด้วยกัน
• Interactive Art Installation (25-31 กรกฎาคม 2569)
เปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นการลงมือทำผ่าน Co-create Workshop กิจกรรมที่ชวนทุกคน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ไปจนถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญา จากชุมชน
ไฮไลต์คือ Weaving Waste into Art กิจกรรม Interactive Art Installation ร่วมกับ V Craft Thailand และ Moreloop ที่ชวนผู้ร่วมงานนำเศษผ้ามาร่วมถักทอเป็นผลงานศิลปะขนาดใหญ่ พร้อมเวิร์กช็อปการ ถักทอที่ดำเนินกิจกรรมโดยผู้พิการทางสายตา ถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่สร้างทั้งคุณค่า ทางศิลปะ รายได้ และโอกาสในการประกอบอาชีพ สะท้อนว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า ให้กับสังคมได้
• ECOTOPIA ร่วมเติมเต็มเทศกาลแห่งงานคราฟต์และความยั่งยืน
ตลอดเดือนกรกฎาคม ECOTOPIA ร่วมเติมเต็มบรรยากาศของ NEXTOPIA ECO & Craft Festival ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงงานออกแบบ งานคราฟต์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับแนวคิด ด้านความยั่งยืน
ไฮไลต์สำคัญคือความร่วมมือระหว่าง DERMOND แบรนด์ไฟน์จิวเวลรีสัญชาติไทย และ SARNSARD สตูดิโอออกแบบงานหัตถกรรมจากภาคใต้ ภายใต้แนวคิด Crafted in Thai, Globally Inspired ที่นำภูมิปัญญา การสานเตยปาหนันของช่างฝีมือมุสลิมในชุมชนภาคใต้มาต่อยอดสู่ Art Installation และ Woven To-Go Jewelry Pouch ถ่ายทอดคุณค่าของงานฝีมือไทยผ่านมุมมองร่วมสมัย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 พบกับเวทีเสวนาพิเศษจากตัวแทน DERMOND, SARNSARD และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ดำเนินรายการโดย เมนัส ศรยุทธเสนี (Mrs. Globe 2022) ที่จะร่วมแบ่งปัน มุมมองเกี่ยวกับการต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นสู่การออกแบบ ร่วมสมัยและตลาดลักชัวรีระดับสากล
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Custom Upcycled Accessories ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ พร้อมเรียนรู้แนวคิดการใช้ทรัพยากร อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า
ร่วม Craft Your Future ไปกับ NEXTOPIA เชื่อว่า อนาคตที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นจากนวัตกรรม เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากผู้คนที่กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ และกล้าลงมือทำร่วมกันทุกการ สนับสนุน ผู้ประกอบการรายย่อย ทุกการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณค่า ทุกบทสนทนา และทุกการลงมือ สร้างสรรค์ ล้วนเป็น จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถส่งต่อผลกระทบ เชิงบวกสู่สังคมได้
NEXTOPIA จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจ สนับสนุนผู้ประกอบการ ชุมชน และนักสร้างสรรค์ พร้อมร่วมออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ในงาน NEXTOPIA ECO & Craft Festival: Craft Your Future ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ติดตามตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siamparagon.cot.h และ Facebook : NEXTOPIA