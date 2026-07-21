Simplus ฉลองครบรอบ 5 ปี ร่วมกับ PP Krit พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารัก “Simplus x Monchhichi”

Simplus แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ฉลองครบรอบ 5 ปีอย่างเป็นทางการผ่านอีเวนต์พิเศษ “Live Young With Simplus” ที่รวบรวมผู้บริโภค แฟนคลับ สื่อมวลชน และแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่าง PP Krit มาร่วมเฉลิมฉลองอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ไปพร้อมกัน พร้อมเปิดตัว collaboration collection ใหม่ “Simplus x Monchhichi” ภายใต้สโลแกน “Add some cute, Feel the plus” เพื่อเติมความน่ารักให้กับทุกโมเมนต์ในชีวิตประจำวัน
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา Simplus เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กชั้นนำในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ด้วยการยึดมั่นในแนวคิด “Beautiful Life, Affordable Price” ภายใต้สโลแกน “Live Young, Live Beautiful” Simplus มองความเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เรื่องของอายุ แต่คือทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างเปิดกว้าง กล้าลองสิ่งใหม่ และให้ความสำคัญกับช่วงเวลาเล็ก ๆ ในแต่ละวัน
ในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี Simplus ยังได้เปิดตัวแคมเปญพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของแบรนด์มาโดยตลอด ภายใต้กิจกรรม “100 Young Stories with Simplus” โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของ Simplus ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 และแชร์โมเมนต์ “Live Young” ของตัวเองพร้อมสินค้าชิ้นโปรดจาก Simplus ผ่านโซเชียลมีเดีย จะมีโอกาสได้รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็นเซ็ตของขวัญ Simplus x Monchhichi, บัตรกำนัลมูลค่า 800 บาท, คูปองส่วนลด 50% และคะแนนสมาชิก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทุกคนจะได้รับรางวัลการันตี 100% เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและขอบคุณคอมมูนิตี้ที่เติบโตเคียงข้าง Simplus ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของ PP Krit แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Simplus ที่มาร่วมพบปะแฟน ๆ บนเวที เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ และสร้างโมเมนต์สุดประทับใจร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน การมาร่วมงานครั้งนี้ช่วยเพิ่มสีสันและความตื่นเต้นให้กับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี พร้อมสะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่าง Simplus กับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย
ภายในงาน Simplus ถ่ายทอดภาพของแบรนด์ในฐานะเพื่อนคู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านโซนกิจกรรมที่เชื่อมโยงสินค้าเข้ากับชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้งานสินค้าจริง ร่วมสนุกกับ interactive game & activity รับของสมนาคุณ และสัมผัส lifestyle experience zone ที่แสดงให้เห็นว่าสินค้า Simplus สามารถเข้ากับชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ผู้เข้าร่วมงานต่างได้สัมผัสกับสินค้าหลากหลายประเภทของแบรนด์อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง
นอกเหนือจากนวัตกรรมและดีไซน์ของผลิตภัณฑ์แล้ว Simplus ยังมุ่งมั่นในการมอบบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ โดยสินค้าทุกชิ้นของ Simplus มาพร้อมการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี และบางผลิตภัณฑ์ยังได้รับการรับประกันที่ยาวนานยิ่งขึ้น ตอกย้ำถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการส่งมอบคุณภาพ ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และความคุ้มค่าในระยะยาว
ในโอกาสครบรอบ 5 ปีครั้งนี้ Simplus ต่อยอดแนวคิดดังกล่าวผ่านการเปิดตัว “Simplus x Monchhichi” คอลเลกชันใหม่ที่นำความน่ารัก อบอุ่น และ playful ของ Monchhichi มาผสมผสานเข้ากับสินค้าของ Simplus เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กกลายเป็นไอเท็มที่ทั้งใช้งานได้จริง น่าใช้ และน่าสะสมในเวลาเดียวกัน คอลเลกชัน Simplus x Monchhichi วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Simplus บน Shopee, Lazada, TikTok Shop และ Simplus Membership Mall รวมถึงวางจำหน่ายผ่านร้านค้าพันธมิตรออฟไลน์ที่ร่วมรายการ เช่น Big C, Makro และ Lotus’s ทั่วประเทศ
ภายใต้สโลแกน “Add some cute, Feel the plus” คอลเลกชันนี้สะท้อนแนวคิด practical + adorable ผ่านสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องพ่นไอน้ำ เครื่องปั่นผลไม้ ที่หนีบผม และไดร์เป่าผม โดยออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่โมเมนต์ในบ้านไปจนถึงช่วงเวลาก่อนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการคอลแลบครั้งพิเศษนี้ ภายในงานยังมี Monchhichi Experience ที่ช่วยเติมบรรยากาศให้สดใสและ playful มากขึ้น ผ่านการปรากฏตัวของ mascot, มุมถ่ายภาพสุดคิวท์ และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสความน่ารักของคอลเลกชันใหม่ในพื้นที่จริง ตอกย้ำภาพของ Simplus x Monchhichi ในฐานะคอลเลกชันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับ everyday lifestyle ของคนรุ่นใหม่
งาน “Live Young With Simplus” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ณ Central Park โดยเปิดให้เข้าร่วมฟรี งานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของ Simplus ที่เติบโตเคียงข้างคนรุ่นใหม่ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ของแบรนด์อีกด้วย
ทั้งนี้การก้าวสู่ปีที่ 5 Simplus ยังคงเดินหน้าสู่ก้าวต่อไป มุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ดีไซน์ที่ใส่ใจในรายละเอียด และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ผ่านแนวคิด “Live Young, Live Beautiful” Simplus จะยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้สนุกกับการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองต่อไป
เพราะสำหรับ Simplus ความพิเศษในชีวิตประจำวัน อาจเริ่มต้นได้จากการ “Live Young” และ “Add some cute” เข้าไปในทุกโมเมนต์ของคุณ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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