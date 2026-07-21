ไทยพาณิชย์ปล่อยกู้ปตท.68,000ล.เสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ยั่งยืน

ปตท.เผยไทยพาณิชย์ สนับสนุนสินเชื่อกลุ่มปตท. 68,000ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแทงค์ อินฟรา และวงเงินสินเชื่อระยะสั้น เพื่อดูแลความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2569) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศ โดย SCB สนับสนุนสินเชื่อแก่ กลุ่ม ปตท. ในวงเงินรวมกว่า 68,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อระยะยาว จำนวน 17,376 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท แทงค์ อินฟรา จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) ถือหุ้นร้อยละ 100) ตามกลยุทธ์ Asset Monetization ที่มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ เปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างความร่วมมือเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจำนวน 51,000 ล้านบาท เพื่อรองรับภารกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า กลยุทธ์ Asset Monetization ของกลุ่ม ปตท. มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการใช้สินทรัพย์ในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสร้าง Synergy เพื่อก่อให้เกิด Asset & Capital Optimization รวมถึงการ unlock value ของสินทรัพย์ สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ Energy Infrastructure ของกลุ่ม พร้อมทั้งยังคงยึดมั่นในบทบาทการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารที่มีต่อศักยภาพของ ปตท. ในการปรับตัวและเติบโตภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมพลังงานที่กำลังเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะการมุ่งสู่พลังงานแห่งอนาคต และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานผ่าน Infrastructure Flagship เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น ในบริบทของอุตสาหกรรมพลังงานที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลง ทั้งจากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ความผันผวนของตลาดโลก และการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่
ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์และ ปตท. จึงสะท้อนถึงการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร โดยธนาคารไทยพาณิชย์ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ขณะที่ ปตท. เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน