บอร์ดกทท.ลุยสางงานค้างท่อ -ตั้งกก.สรรหาฯผู้อำนวยการคนใหม่มี “กริชเพชร”เป็นประธานคาดได้ตัวใน 4 เดือน

บอร์ดกทท.แต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ผอ.กทท.คนใหม่แล้ว “กริชเพชร ชัยช่วย”เป็นประธาน คาดได้ตัวใน 4 เดือน “เดชา”ประธานบอร์ด ประชุมนัดแรก เร่งสางงานค้างท่อ “เคาะโบนัส-สัญญาก่อสร้าง”
นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งบอร์ดการท่าเรือฯชุดใหม่ ตนในฐานะประธานบอร์ด ได้ประชุมนัดแรก ไปเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2569 เพื่อเร่งพิจารณาวาระงานที่คั่งค้างและต้องเสนอขออนุมัติจากบอร์ด ช่วยแก้ปัญหาการทำงานในองค์กร พร้อมกับเดินหน้าการสรรหา ผู้อำนวยการกทท.คนใหม่แทนคนเก่าที่ครบวาระ
โดยบอร์ดกทท.มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ กทท. โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน โดยหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีการกำหนด มีกระบวนการและกรอบเวลาในแต่ละขั้นตอน ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติต่างๆ การประกาศสรรหา รับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติ แสดงวิสัยทัศน์ ไปจนกระทั่งเจรจาต่อรองผลตอบแทน และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะใช้เวลา 3-4 เดือน หรือได้ตัวผู้อำนวยการกทท.คนใหม่ ประมาณเดือนพ.ย.2569
นายเดชากล่าวว่า เนื่องจากกทท.อยู่ในภาวะไม่มีบอร์ดมาก่อนหน้านี้ ทำให้งานบางเรื่องสะดุด ทันทีที่ผมเข้ามารับหน้าที่ประธานบอร์ดกทท. ก็สอบถามทางรักษาการผอ.การท่าเรือฯว่า มีเรื่องไหนที่เร่งด่วนและมีกำหนดเวลาต้องเร่งตัดสินใจ ซึ่งมีทั้งเรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ระดับผู้บริหาร หรือการอนุมัติโบนัส ปรับเงินเดือนแก่พนักงาน กทท. ซึ่งเป็นการพิจารณาตามตัวเลขผลประกอบการและจัดสรรกำไรที่มีการนำรายได้ส่งคลังแล้ว และเป็นเรื่องค้างมาตั้งแต่เดือน ต.ค.2568 ที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจาก เป็นช่วงที่ไม่มีคณะกรรมการ (บอร์ด) นอกจากนี้ยังมีรื่องสัญญางานก่อสร้าง ที่ต้องเร่งตัดสินใจ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น
ทั้งนี้ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข อดีตผู้อำนวยการ กทท. ครบวาระ 4 ปี ตามสัญญาจ้าง วันที่ 1 ก.พ.2565 - 31 ม.ค.2569 ปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ กทท.สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท.