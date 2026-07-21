MEXC กับการปฏิวัติครั้งใหม่ ด้วย RealStocks และ MEXC Card จากสินทรัพย์เก็งกำไร สู่โครงสร้างพื้นฐานของชีวิตประจำวัน

MEXC กับวิสัยทัศน์ใหม่ของโลกการเงิน: จากการลงทุน สู่การใช้งานในชีวิตประจำวัน
โลกการเงินไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงเพราะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น แต่เปลี่ยนแปลงจาก พฤติกรรมการใช้งานของผู้คน
ในปี 2026 MEXC ได้เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถลงทุนใน หุ้นสหรัฐฯ (U.S. Stocks) พร้อมถือครองหุ้นจริงและรับเงินปันผล ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่เชื่อมโลกคริปโตเข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิม และทำให้การเข้าถึงสินทรัพย์ระดับโลกเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับ MEXC นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
เป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างระบบที่ทำให้สินทรัพย์สามารถ ไหลเวียน (Financial Flow) ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการลงทุนเพื่อรอผลตอบแทน แต่สามารถนำมาสร้างคุณค่าได้ทุกช่วงเวลาของการใช้งาน ผ่านการเชื่อมต่อระหว่าง MEXC U.S. Stocks และ MEXC Card
จาก "การลงทุน" สู่ "การใช้งาน" ก้าวต่อไปของประสิทธิภาพทางการเงิน
ในระบบการเงินแบบเดิม การลงทุนและการใช้จ่ายมักถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
● เงินลงทุนถูกเก็บไว้เพื่อสร้างผลตอบแทน
● เงินสำหรับใช้จ่ายถูกแยกไว้ในบัญชีหรือบัตร
เมื่อเงินถูกโอนจากบัญชีลงทุนมายังบัญชีใช้จ่าย มูลค่าของสินทรัพย์มักหยุดสร้างผลตอบแทนในช่วงเวลานั้น
MEXC มองเห็นช่องว่างนี้ และต้องการสร้างระบบที่ทำให้ เงินทุนยังคงทำงานได้ แม้ในระหว่างการใช้งาน
นี่คือแนวคิดเบื้องหลังของ MEXC Card ที่ช่วยให้สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเชื่อมต่อกับการใช้จ่ายจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MEXC U.S. Stocks และ MEXC Card สองผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกัน
หลายคนอาจมองว่าการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ และบัตร MEXC เป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภท
แต่ในมุมมองของ MEXC ทั้งสองคือส่วนประกอบของระบบเดียวกัน
MEXC U.S. Stocks
ช่วยให้ผู้ใช้นำสินทรัพย์คริปโตไปลงทุนในสินทรัพย์จริง (Real-world Assets)
MEXC Card
ช่วยให้มูลค่าของสินทรัพย์สามารถกลับมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทันที
เมื่อรวมกันแล้ว จะเกิดวงจรการเงินที่สมบูรณ์
ลงทุน → สร้างมูลค่า → ใช้จ่าย → กลับมาสร้างมูลค่าต่อ
นี่คือแนวคิดของ Financial Flow ที่ MEXC กำลังผลักดัน
MEXC Card มากกว่าบัตรชำระเงิน แต่คือเครื่องมือสร้างมูลค่าจากการใช้จ่าย
MEXC Card ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเพียงบัตรเดบิตคริปโตทั่วไป
แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสินทรัพย์
Cashback สูงสุด 10%
ทุกการใช้จ่ายสามารถรับ Cashback สูงสุด 10% ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้เงินในชีวิตประจำวัน
APR สูงสุด 7%
สินทรัพย์ที่อยู่ในระบบยังสามารถรับผลตอบแทน APR สูงสุด 7% ทำให้เงินยังคงสร้างมูลค่าได้ แม้ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้
รองรับเครือข่าย Visa
MEXC Card ใช้งานผ่านเครือข่าย Visa ทำให้สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าหลายล้านแห่งทั่วโลก พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
แนวคิดนี้ทำให้ "การใช้จ่าย" ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเงิน แต่กลายเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการสร้างมูลค่า
จากแพลตฟอร์มเทรด สู่โครงสร้างพื้นฐานของการเงินยุคใหม่
MEXC ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต
แต่ต้องการสร้าง Infrastructure สำหรับการบริหารสินทรัพย์ระดับโลก
โดยเชื่อมต่อบริการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่
● การลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ
● Real World Assets (RWA)
● ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Yield)
● การใช้จ่ายผ่าน MEXC Card
ทั้งหมดทำงานอยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน เพื่อให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าได้ในทุกช่วงเวลา
เชื่อมโลกคริปโตเข้ากับชีวิตประจำวัน
MEXC เชื่อว่า นวัตกรรมทางการเงินที่แท้จริง จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานสามารถสัมผัสประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
MEXC Card จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกของการลงทุนและโลกแห่งการใช้ชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อกาแฟ จองตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าสมาชิกออนไลน์ หรือช้อปปิ้ง สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถถูกนำมาใช้ได้อย่างสะดวก พร้อมสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงโลกคริปโตกับเศรษฐกิจจริง
เมื่อคริปโตสามารถจ่ายค่าอาหาร ตั๋วเดินทาง หรือบริการต่าง ๆ ได้เหมือนเงินในชีวิตประจำวัน การปฏิวัติทางการเงินก็ไม่ใช่แนวคิดที่อยู่ห่างไกลอีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง
บทสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่าง MEXC U.S. Stocks และ MEXC Card ไม่ใช่เพียงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์ม แต่เป็นการสานต่อวิสัยทัศน์เดียวกันในการสร้างระบบการเงินที่เชื่อมต่อทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน
จากการลงทุนในสินทรัพย์จริง สู่การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จากผลตอบแทนของการลงทุน สู่การสร้างคุณค่าผ่านการใช้งานจริง
MEXC กำลังสร้างระบบที่ทำให้เงินทุนสามารถไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ Wall Street สู่ Main Street เพื่อเชื่อมโลกการลงทุนเข้ากับการใช้ชีวิต และผลักดันให้คริปโตกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างแท้จริง.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MEXC Card และ MEXC RealStocks
MEXC Card คืออะไร?
MEXC Card คือบัตรชำระเงินคริปโตที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้จ่ายได้ทั่วโลก โดยผสานการชำระเงินในชีวิตประจำวันเข้ากับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น Cashback, แผนรับผลตอบแทน MEXC Card Earn แบบเฉพาะสำหรับผู้ถือบัตร และรองรับการใช้งานผ่าน Apple Pay และ Google Pay
จุดเด่นของ MEXC Card มีอะไรบ้าง?
MEXC Card มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยสามารถรับ Cashback สูงสุด 10% จากการใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงแผน MEXC Card Earn ซึ่งมอบผลตอบแทนสูงสุด 7% APR พร้อมความยืดหยุ่นในการแลกรับผลตอบแทนและสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่ร่วมรายการได้ทันที ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์และคุณสมบัติในการเข้าร่วมเป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุดของ MEXC
สมัคร MEXC Card ได้อย่างไร?
ผู้ใช้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนระดับ Advanced KYC ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงสมัครบัตรผ่านระบบออนไลน์ เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติ ผู้ใช้จะต้องฝากเงินเพื่อเปิดใช้งานบัตร หลังจากเปิดใช้งานแล้ว สามารถเพิ่มบัตรลงใน Google Wallet ที่รองรับ เพื่อใช้ชำระเงินได้
สามารถเพิ่ม MEXC Card ลงใน Apple Pay หรือ Google Pay ได้หรือไม่?
MEXC Card รองรับการใช้งานร่วมกับ Google Pay แต่ยังไม่รองรับ Apple Pay หลังจากผู้ใช้สมัครและเปิดใช้งานบัตรเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเพิ่มบัตรลงใน Google Wallet ที่รองรับเพื่อใช้ชำระเงินได้
MEXC RealStocks คืออะไร?
MEXC RealStocks เป็นบริการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงหุ้นจริงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ผ่านความร่วมมือระหว่าง MEXC และโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงเพียงราคาหุ้น เนื่องจาก RealStocks เป็นหุ้นจริง ทำให้ผู้ถือครองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง
MEXC RealStocks แตกต่างจาก Tokenized Stocks อย่างไร?
MEXC ระบุว่า RealStocks เป็นการถือครองหุ้นจริงของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต ขณะที่ Tokenized Stocks หรือ Synthetic Stocks เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น โดยอาจไม่ได้หมายถึงการเป็นเจ้าของหุ้นจริง และอาจไม่ได้รับสิทธิของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับการถือครองหุ้นจริง
สามารถซื้อขาย MEXC RealStocks ด้วย USDT ได้หรือไม่?
MEXC RealStocks แสดงราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถโอนเงินด้วย USDT ได้ โดย MEXC มีระบบแปลงมูลค่าระหว่าง USDT และ USD เพื่อรองรับการโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีซื้อขาย RealStocks
ผู้ถือครอง RealStocks สามารถรับเงินปันผลได้หรือไม่?
ได้ เนื่องจาก RealStocks เป็นหุ้นจริง ผู้ถือครองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อาจได้รับเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งเงินปันผลและกำไรจากราคาหุ้นไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน
MEXC RealStocks เปิดให้ซื้อขายในช่วงเวลาใด?
การซื้อขาย RealStocks อ้างอิงตามเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ในช่วง Daylight Saving Time (DST) ตลาดปกติเปิดทำการตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:00 น. ตามเวลา Eastern Time (ET) นอกจากนี้ MEXC ยังรองรับการซื้อขายช่วง Overnight ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 04:00 น. ของวันถัดไป ตามเวลา ET ทั้งนี้ เวลาซื้อขายจะเปลี่ยนแปลงต่างออกไป 1 ชั่วโมงในช่วง Standard Time
MEXC RealStocks และ MEXC Card ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไร?
ทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัว โดย MEXC RealStocks ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทุนในหุ้นจริงของสหรัฐอเมริกา พร้อมรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ขณะที่ MEXC Card มุ่งเน้นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้สำหรับการชำระเงินในชีวิตประจำวัน ทั้งสองบริการสะท้อนถึงการขยายระบบนิเวศของ MEXC ที่ครอบคลุมทั้งด้านการลงทุนและการใช้จ่ายในโลกจริง
หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์ของบัตร อัตรา APR อัตรา Cashback ความพร้อมในการให้บริการของผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมของ RealStocks เวลาทำการซื้อขาย โปรโมชั่น คุณสมบัติของผู้สมัคร และประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลล่าสุดจากหน้าผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการของ MEXC และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ก่อนสมัคร ฝากเงิน หรือทำรายการซื้อขายทุกครั้ง.
เกี่ยวกับ MEXC
MEXC คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency exchange) ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน ครอบคลุมกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ด้วยแนวคิดที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (user-first) MEXC นำเสนอการเทรดแบบ 0 Fee ชั้นนำของอุตสาหกรรม พร้อมการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 3,000 รายการ
ในฐานะ Gateway to Infinite Opportunities, MEXC มอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผู้ใช้งานสามารถเทรดคริปโต (crypto trading) ได้อย่างง่ายดาย ควบคู่กับสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคน (tokenized assets) รวมถึงหุ้น (stocks), ETF, สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) และโลหะมีค่า (precious metals)
เว็บไซต์ทางการ MEXC ｜ X ｜ Telegram ｜ วิธีสมัครใช้งาน MEXC｜ สมัคร MEXC Card
คำเตือนความเสี่ยง:
เนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน เนื่องจากตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง นักลงทุนควรพิจารณาความผันผวนของตลาด ปัจจัยพื้นฐานของโครงการ และความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำการซื้อขายใด ๆ