ทีเส็บ รวมพลังทุกภาคส่วน ดันพัทยา-ชลบุรีไมซ์ซิตี้ ใช้ไมซ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมือง เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ “EEE” ปลุกพลังไมซ์สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC

ทีเส็บชูไมซ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของพัทยา-ชลบุรีไมซ์ซิตี้ ผ่านงานประชุมและงานแสดงสินค้า มุ่งเน้นเจรจาธุรกิจชูไฮไลท์งานประชุมเวทีเจรจาการค้าท่องเที่ยวและไมซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกในงาน “Pattaya Travel Mart and MICE 2026” และงานแสดงสินค้านวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะด้านการพิมพ์หมุนเวียนเพื่อเศรษฐกิจ EEC ในงาน “The 1st PCT EXPO 2026” (Print Cycle Tech Expo) ภายใต้โครงการ EEE
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) พัทยา-ชลบุรีไมซ์ซิตี้ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าประกาศความพร้อมยกระดับพื้นที่ EEC สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุนและไมซ์ระดับโลกเต็มรูปแบบ ผ่านกลไกอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในโครงการเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ “Empower Eastern Exhibitions” (EEE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติจากกรุงเทพมหานคร กระจายสู่ภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัดเศรษฐกิจที่มีศักยภาพของประเทศ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มุ่งส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชั้นสูง และการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในปีนี้ งานประชุมเจรจาธุรกิจอีกหนึ่งงานสำคัญในพื้นที่ EEC คือ งาน “Pattaya Travel Mart and MICE 2026” เป็นงานเจรจาธุรกิจสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ในพื้นที่ EEC ผ่านการพบปะเจรจาธุรกิจ และการเชื่อมโยงกับผู้ซื้อและผู้ขายรวมกว่า 170 ราย จากทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มาพบปะกับผู้ประกอบการในภาคตะวันออก และสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้กว่า 50 ล้านบาท
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “พัทยา-ชลบุรีพร้อมเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ระดับนานาชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันพัทยา-ชลบุรีไมซ์ซิตี้ สร้างเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับนักลงทุน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลก และเชื่อมั่นว่าโครงการ EEE จะเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เมืองในระยะยาว”
นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ผู้จัดงาน Pattaya Travel Mart and MICE 2026 กล่าวว่า “งานนี้จัดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และทีเส็บ ทำให้สามารถยกระดับงานสู่เวทีเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกได้ในปีนี้ ภายในงานมีผู้ประกอบการจากทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วม พร้อมเชิญบริษัทนำเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 9 บริษัท รวมถึงสมาคมอินเดีย-พัทยา เข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อขยายสู่อุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดกลุ่มประชุมสัมมนาสำหรับนักเดินทางคุณภาพ”
ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า “พัทยา-ชลบุรีไมซ์ซิตี้ พร้อมรองรับนักธุรกิจทั่วโลก เมืองพัทยามีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ความปลอดภัย และที่พักมาตรฐานมากกว่า 150,000 ห้อง รองรับทั้งนักท่องเที่ยวและไมซ์ รวมถึงนักเดินทางธุรกิจจากทั่วโลก พร้อมคาดการณ์ว่า การจัดงาน Pattaya Travel Mart and MICE 2026 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ให้เติบโตไม่น้อยกว่า 12%”
ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ไมซ์คือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โครงการ EEE ของทีเส็บในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะช่วยผลักดันให้พัทยา-ชลบุรีไมซ์ซิตี้ รวมถึงเขตเศรษฐกิจพื้นที่ EEC เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น GDP ของภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ โดยใช้ไมซ์เป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล”
และอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าไฮไลท์สำคัญที่น่าจับตามองในพื้นที่ EEC คือ งาน “The 1st PCT EXPO 2026” (Print Cycle Tech Expo) หรืองานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์หมุนเวียนเพื่อเศรษฐกิจ EEC ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช (PEACH) พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ร่วมพิธีเปิดงาน และนับเป็นครั้งแรกที่ได้มาจัดงานในภาคตะวันออก โดยงานนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation & Robotics) ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Digital & Smart Tech) รวมถึงการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Economy) เข้าสู่ภาคการผลิตจริง ซึ่งล้วนเป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาลในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและความยั่งยืน โดยงานดึงดูดผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย นักพัฒนานวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาร่วมจัดแสดงนวัตกรรม ยกระดับภาคการผลิตดั้งเดิมให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเต็มรูปแบบ ภายในงานผู้เข้าร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีการพิมพ์อัจฉริยะ เครื่องพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการเวิร์กโฟลว์ (Workflow) ที่ช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต (Zero Waste) ไปจนถึงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (Smart & Sustainable Packaging) ที่ตอบโจทย์เทรนด์สิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย
นางสาวมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของมหกรรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ที่รวบรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์ สิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ไว้ในเวทีเดียว บนพื้นที่กว่า 1,400 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 51 บริษัท จากกรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10 ล้านบาท”
การผสานพลังร่วมกันระหว่างงานแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านการพิมพ์หมุนเวียนเพื่อเศรษฐกิจ EEC อย่าง “The 1st PCT EXPO 2026” (Print Cycle Tech Expo) และงานประชุมเวทีเจรจาการค้าที่แข็งแกร่งอย่าง “Pattaya Travel Mart and MICE 2026” ภายใต้โครงการ EEE ในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดงานไมซ์ทั่วไป แต่เป็นการวางรากฐาน "ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหม่" (New Economic Hub) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่พร้อมจะเปิดประตูโอกาสทางการค้า การลงทุน จับคู่พันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว และช่วยยกระดับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมไทย ให้พร้อมใช้ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป