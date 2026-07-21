กรมรางดันรถไฟ Missing Link “ชุมพร-ท่าเรือระนอง” 2.72 หมื่นล้าน พร้อมสร้างปี 70 เชื่อมขนส่งจากเหนือสู่ใต้

กรมราง พร้อมดันรถไฟทางคู่ "ชุมพร – ท่าเรือระนอง 110 กม. วงเงิน 2.72 หมื่นล้านบาท โปรเจกต์ทดแทน”แลนด์บริดจ์” หลังภาคเอกชนเสนอ”นายกฯ” เผยศึกษาออกแบบพร้อมแล้วเหลือแค่ EIA พร้อมลุยตอกเสาเข็มปี 70 สร้าง 3 ปี เชื่อมขนส่งทางราง จากเหนือ เด่นชัย-เชียงของ สู่ Missing Link “ชุมพร-ระนอง”
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวว่า จากที่ สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ได้เสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงจากภาคเหนือลงมายังภาคมใต้นั้น ปัจจุบัน โครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่1 อยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว ส่วนทางคู่ระยะที่ 2 เริ่มก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ส่วนรถไฟสายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คาดจะเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า สำหรับรถไฟทางคู่สายใต้ ปัจจุบันก่อสร้างไปถึงชุมพร ดังนั้นสิ่งที่ ภาคเอกชน 3 สภา บอกว่ายังขาดอยู่คือ โครงการนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อ (Missing Link) จากสถานีรถไฟชุมพร ไปยังท่าเรือระนอง
สำหรับโครงการรถไฟสายใหม่ “สถานีชุมพร-ท่าเรือระนอง มีระยะทาง 110 กม.วงเงินลงทุน 27,287.50 ล้านบาท เป็นรางขนาดความกว้าง 1 เมตร ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) เส้นทางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
โดยหากรัฐบาลมีความชัดเจนในการผลักดันเส้นทางรถไฟสายนี้
ตามกรอบเวลาการดำเนินการ สามารถเร่งรัดการนำเสนอและอนุมัติEIA ภายในปีนี้
รโดยขร.จะประสานงานรฟท. เพื่อให้ตั้งเรื่องขออนุมัติโครงการในปีนี้ คาดว่าจะสามารถ EIA อนุมัติโครงการ
และเปิดประมูลเพื่อเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี 2570 โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-3
ปี โครงข่ายจะสมบูรณ์ สามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟจากเชียงรายลงมาถึงท่าเรือระนองได้ เกิด”ระนอง Gateway” ซึ่งนอกจากเชื่อมจากภาคเหนือยีงเป็นโครงข่ายเชื่อมเส้นทางขนส่งจากจีนตอนใต้ (คุนหมิง) ผ่านเวียงจันทน์ (สปป.ลาว)
หนองคาย สู่ท่าเรือระนอง และต่อไปยังภาคใต้ของไทย รวมถึงขนส่งทางน้ำผ่านมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทย
“โครงการรถไฟทางคู่สายนี้มีแผนและการศึกษาไว้แล้วแต่เนื่องจากที่ผ่านมา มีโครงการแลนด์บริดจ์ จึงไม่ถูกพูดถึง ซึ่งหากรัฐบาลต้องการผลักดันและให้เป็นโครงการเร่งด่วน ก็สามารถนำผลการศึกษาที่มีมาปัดฝุ่นได้เลย และเพื่อทดแทนโครงการใหญ่แลนด์บริดจ์ โดยใช้เวลาดำเนินการไม่มาก เพราะมีผลการศึกษาเดิมที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้เร็วที่สุดภายในปีหน้า โดยที่ต้องวางแผนให้ดีคือเรื่องเวนคืนที่ดินเพราะเป็นเส้นทางสายใหม่
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวว่า จากที่ สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ได้เสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงจากภาคเหนือลงมายังภาคมใต้นั้น ปัจจุบัน โครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่1 อยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว ส่วนทางคู่ระยะที่ 2 เริ่มก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ส่วนรถไฟสายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คาดจะเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า สำหรับรถไฟทางคู่สายใต้ ปัจจุบันก่อสร้างไปถึงชุมพร ดังนั้นสิ่งที่ ภาคเอกชน 3 สภา บอกว่ายังขาดอยู่คือ โครงการนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อ (Missing Link) จากสถานีรถไฟชุมพร ไปยังท่าเรือระนอง
สำหรับโครงการรถไฟสายใหม่ “สถานีชุมพร-ท่าเรือระนอง มีระยะทาง 110 กม.วงเงินลงทุน 27,287.50 ล้านบาท เป็นรางขนาดความกว้าง 1 เมตร ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) เส้นทางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
โดยหากรัฐบาลมีความชัดเจนในการผลักดันเส้นทางรถไฟสายนี้
ตามกรอบเวลาการดำเนินการ สามารถเร่งรัดการนำเสนอและอนุมัติEIA ภายในปีนี้
รโดยขร.จะประสานงานรฟท. เพื่อให้ตั้งเรื่องขออนุมัติโครงการในปีนี้ คาดว่าจะสามารถ EIA อนุมัติโครงการ
และเปิดประมูลเพื่อเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี 2570 โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-3
ปี โครงข่ายจะสมบูรณ์ สามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟจากเชียงรายลงมาถึงท่าเรือระนองได้ เกิด”ระนอง Gateway” ซึ่งนอกจากเชื่อมจากภาคเหนือยีงเป็นโครงข่ายเชื่อมเส้นทางขนส่งจากจีนตอนใต้ (คุนหมิง) ผ่านเวียงจันทน์ (สปป.ลาว)
หนองคาย สู่ท่าเรือระนอง และต่อไปยังภาคใต้ของไทย รวมถึงขนส่งทางน้ำผ่านมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทย
“โครงการรถไฟทางคู่สายนี้มีแผนและการศึกษาไว้แล้วแต่เนื่องจากที่ผ่านมา มีโครงการแลนด์บริดจ์ จึงไม่ถูกพูดถึง ซึ่งหากรัฐบาลต้องการผลักดันและให้เป็นโครงการเร่งด่วน ก็สามารถนำผลการศึกษาที่มีมาปัดฝุ่นได้เลย และเพื่อทดแทนโครงการใหญ่แลนด์บริดจ์ โดยใช้เวลาดำเนินการไม่มาก เพราะมีผลการศึกษาเดิมที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้เร็วที่สุดภายในปีหน้า โดยที่ต้องวางแผนให้ดีคือเรื่องเวนคืนที่ดินเพราะเป็นเส้นทางสายใหม่