ไมเนอร์ผนึกOR ขยาย 4 แบรนด์ บุกป๊มปตท.เป้า150 สาขาในปี 73

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Minor Food) ร่วมลงนามสัญญาพันธมิตรเพื่อขยายสาขา (Expansion Partnership Agreement) เพื่อร่วมยกระดับเครือข่าย PTT Station และพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ OR สู่การเป็น Food & Lifestyle Destination พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับ OR Ecosystem เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของ OR ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายสถานีบริการและ Lifestyle Ecosystem เข้ากับความเชี่ยวชาญของ Minor Food ในฐานะผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทย ทั้งด้านการพัฒนาแบรนด์ นวัตกรรมอาหาร การบริหารร้านอาหาร และระบบซัพพลายเชนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านอาหารที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคในทุกชุมชน
OR และ Minor Food จะร่วมกันขยายสาขาร้านอาหาร 4 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ The Pizza Company, Dairy Queen, The Steak & More และแบรนด์ใหม่ Chiho Ramen ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่ Minor Food พัฒนาขึ้นและเปิดตัวผ่านความร่วมมือกับ OR ซึ่งทั้ง 4 แบรนด์จะเปิดบริการผ่านเครือข่าย PTT Station และพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ OR ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขยายสาขามากกว่า 150 สาขาภายในปี 2573
การดำเนินธุรกิจอาหารของ OR อยู่ภายใต้ บริษัท ฟู้ดเดลลัส จากัด (Foodellus) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทหลัก ในการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารของ OR โดยมีเป้าหมายลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทภายในปี 2573 เพื่อพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ Lifestyle ของ OR ในระยะยาว
นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ OR กล่าวว่า “OR มุ่งพัฒนา PTT Station และพื้นที่เชิงพาณิชย์ของเราให้เป็นมากกว่าสถานีบริการ แต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคครบวงจร ความร่วมมือกับ Minor Food ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าว ด้วยการผสานจุดแข็งของเครือข่าย PTT Station กว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศ เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารธุรกิจร้านอาหารของ Minor Food เพื่อสร้าง Food & Lifestyle Destination ที่เข้าถึงผู้บริโภคในทุกชุมชน พร้อมส่งมอบอาหารคุณภาพ มาตรฐานที่เชื่อถือได้ และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการทั่วประเทศ”
ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ OR Ecosystem ผ่านการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ พร้อมยกระดับ PTT Station ให้เป็น Food & Lifestyle Destination ที่รองรับทั้งผู้เดินทาง ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และผู้คนในชุมชน โดยผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงอาหารรสชาติดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน คุ้มค่า ไม่ว่าจะเดินทาง
อยู่ในเมืองใหญ่หรืออาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามแนวคิด โออาร์เติมโอกาส ดีดีดี ผ่านมิติเติบโตดี และยังสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันของทั้งสององค์กรในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
ด้าน มร. วิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไมเนอร์ หรือ MINT กล่าวว่า "ความร่วมมือกับ OR ในครั้งนี้เป็นมากกว่าการขยายจำนวนสาขา แต่เป็นการสร้างแพลตฟอร์มการเติบโตใหม่ให้กับธุรกิจอาหารของประเทศไทย ผ่านการผสานจุดแข็งของสององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างลงตัว Minor Food มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทย
ไม่เพียงจากแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจอย่าง The Pizza Company, Dairy Queen และ The Steak & More แต่ยังรวมถึงความสามารถในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหาร และบริหารร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Chiho Ramen ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อความร่วมมือกับ OR ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศักยภาพในการสร้างสรรค์คอนเซ็ปต์ร้านอาหารที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคและเหมาะสมกับทำเล PTT Station รวมถึงการดำเนินงานด้วยระบบซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วประเทศ “การนำศักยภาพเหล่านี้มาผสานกับเครือข่าย PTT Station กว่า 2,400 แห่งของ OR จะช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบอาหารคุณภาพและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคในทุกพื้นที่ของประเทศ ผมเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะไม่เพียงเปลี่ยนภาพของสถานีบริการน้ำมันไทยให้เป็น Food & Lifestyle Destination แต่ยังเป็นต้นแบบของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างสององค์กร เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอาหารไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว”