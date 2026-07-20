Metthier ปั้นแม่บ้าน 3,000 คน หนุนไทยสู่ Medical Hub โลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - Metthier รับเมกะเทรนด์สุขภาพ เดินหน้ายกระดับ Smart Facility Management ในโรงพยาบาลและศูนย์ Healthcare & Wellness อัปสกิลบุคลากรแม่บ้านกว่า 3,000 คน สู่ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาด และความปลอดภัยเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล ระดมทีมดูแลโรงพยาบาลชั้นนำมากกว่า 10 แห่ง เช่น รพ.ศิริราช และศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ พร้อมเปิดแผนจับมือโรงพยาบาลอีก 5 แห่ง ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Medical Hub ของโลก
นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด หรือ Metthier กล่าวว่า การดูแลสุขภาพถือเป็นเมกะเทรนด์สำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากทั่วโลกกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ การดูแลสุขภาพที่ดีร่วมกับการนำนวัตกรรมมาใช้จึงสำคัญต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอย่าง JCI (Joint Commission International) มากกว่า 60 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มอาเซียน และเป็น Pure GoldenZone ที่มีประชากรอายุยืนติด Top 5 ของโลก
Metthier มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก (Medical Hub) และประเทศที่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุรับเทรนด์ Longevity จึงมุ่งยกระดับมาตรฐาน Smart Facility Management ในสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ด้วยการพัฒนาทักษะบุคลากรแม่บ้านรองรับแล้วกว่า 3,000 คน
“เรามุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้มแข็งในประเทศไทย โดยการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดตั้ง Metthier Academy สถาบันฝึกอบรมที่มีหลักสูตรครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลศูนย์ Healthcare & Wellness ทั้งการบริหารจัดการอาคาร ความปลอดภัย และความสะอาด โดยบุคลากรของเราจะต้องผ่านการอบรมเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล พร้อมฝึกฝนการทำงานในสถานพยาบาลจริง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงาน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี Smart Facility Management เพื่อให้สามารถดูแลพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง” นายขยล กล่าว
ทั้งนี้ Metthier ได้ออกแบบหลักสูตรอบรมบุคลากรเพื่อดูแลด้านสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยเฉพาะ ครอบคลุมตั้งแต่ความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลทางการแพทย์ทั้ง HA (Hospital Accreditation), JCI (Joint Commission International), และ AACI (American Accreditation Commission International), การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หลักการทำความสะอาดในหอผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ตามประเภทของโรค การเก็บสารคัดหลั่ง การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ รวมถึงการแยกขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ
นอกจากการอัปสกิลแม่บ้านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว Metthier ยังนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ผ่านแพลตฟอร์ม Smart Integrated Facility Management ที่ช่วยประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับพื้นที่และทักษะ (Skill Set) ของแต่ละตำแหน่ง โดยครอบคลุมการทำงานของแม่บ้าน ช่างอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เดียวกัน
“ที่ผ่านมา Metthier ได้รับความไว้วางใจจากสถานพยาบาลหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเราได้ส่งแม่บ้าน และ รปภ. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการทำงานเฉพาะทาง ไปยังสถานพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้วกว่าพันคน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราช, ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลวิภาราม, และบริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (โรงพยาบาลเมดพาร์ค -MedPark Hospital)” นายขยล กล่าว
Metthier มีแผนจับมือกับโรงพยาบาลชั้นนำอีกกว่า 5 แห่งทั่วประเทศ ในการส่งมอบบริการดูแลอาคารที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ คาดว่าจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเร็ว ๆ นี้
ปัจจุบันบริษัทให้บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุม 8 ประเภท ได้แก่ ที่พักอาศัย, โรงพยาบาล, โรงเรียน, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน, หน่วยงานภาครัฐ, พื้นที่อุตสาหกรรมกรรมขนาดใหญ่ และการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตรายแรกของไทย