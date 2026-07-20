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Metthier ปั้นแม่บ้าน 3,000 คน หนุนไทยสู่ Medical Hub โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - Metthier รับเมกะเทรนด์สุขภาพ เดินหน้ายกระดับ Smart Facility Management ในโรงพยาบาลและศูนย์ Healthcare & Wellness อัปสกิลบุคลากรแม่บ้านกว่า 3,000 คน สู่ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาด และความปลอดภัยเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล ระดมทีมดูแลโรงพยาบาลชั้นนำมากกว่า 10 แห่ง เช่น รพ.ศิริราช และศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ พร้อมเปิดแผนจับมือโรงพยาบาลอีก 5 แห่ง ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Medical Hub ของโลก


นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด หรือ Metthier กล่าวว่า การดูแลสุขภาพถือเป็นเมกะเทรนด์สำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากทั่วโลกกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ การดูแลสุขภาพที่ดีร่วมกับการนำนวัตกรรมมาใช้จึงสำคัญต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอย่าง JCI (Joint Commission International) มากกว่า 60 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มอาเซียน และเป็น Pure GoldenZone ที่มีประชากรอายุยืนติด Top 5 ของโลก

Metthier มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก (Medical Hub) และประเทศที่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุรับเทรนด์ Longevity จึงมุ่งยกระดับมาตรฐาน Smart Facility Management ในสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ด้วยการพัฒนาทักษะบุคลากรแม่บ้านรองรับแล้วกว่า 3,000 คน

“เรามุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้มแข็งในประเทศไทย โดยการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดตั้ง Metthier Academy สถาบันฝึกอบรมที่มีหลักสูตรครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลศูนย์ Healthcare & Wellness ทั้งการบริหารจัดการอาคาร ความปลอดภัย และความสะอาด โดยบุคลากรของเราจะต้องผ่านการอบรมเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล พร้อมฝึกฝนการทำงานในสถานพยาบาลจริง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงาน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี Smart Facility Management เพื่อให้สามารถดูแลพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง” นายขยล กล่าว


ทั้งนี้ Metthier ได้ออกแบบหลักสูตรอบรมบุคลากรเพื่อดูแลด้านสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยเฉพาะ ครอบคลุมตั้งแต่ความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลทางการแพทย์ทั้ง HA (Hospital Accreditation), JCI (Joint Commission International), และ AACI (American Accreditation Commission International), การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หลักการทำความสะอาดในหอผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ตามประเภทของโรค การเก็บสารคัดหลั่ง การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ รวมถึงการแยกขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ

นอกจากการอัปสกิลแม่บ้านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว Metthier ยังนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ผ่านแพลตฟอร์ม Smart Integrated Facility Management ที่ช่วยประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับพื้นที่และทักษะ (Skill Set) ของแต่ละตำแหน่ง โดยครอบคลุมการทำงานของแม่บ้าน ช่างอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เดียวกัน


“ที่ผ่านมา Metthier ได้รับความไว้วางใจจากสถานพยาบาลหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเราได้ส่งแม่บ้าน และ รปภ. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการทำงานเฉพาะทาง ไปยังสถานพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้วกว่าพันคน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราช, ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลวิภาราม, และบริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (โรงพยาบาลเมดพาร์ค -MedPark Hospital)” นายขยล กล่าว

Metthier มีแผนจับมือกับโรงพยาบาลชั้นนำอีกกว่า 5 แห่งทั่วประเทศ ในการส่งมอบบริการดูแลอาคารที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ คาดว่าจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเร็ว ๆ นี้

ปัจจุบันบริษัทให้บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุม 8 ประเภท ได้แก่ ที่พักอาศัย, โรงพยาบาล, โรงเรียน, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน, หน่วยงานภาครัฐ, พื้นที่อุตสาหกรรมกรรมขนาดใหญ่ และการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตรายแรกของไทย













Metthier ปั้นแม่บ้าน 3,000 คน หนุนไทยสู่ Medical Hub โลก
Metthier ปั้นแม่บ้าน 3,000 คน หนุนไทยสู่ Medical Hub โลก
Metthier ปั้นแม่บ้าน 3,000 คน หนุนไทยสู่ Medical Hub โลก
Metthier ปั้นแม่บ้าน 3,000 คน หนุนไทยสู่ Medical Hub โลก
Metthier ปั้นแม่บ้าน 3,000 คน หนุนไทยสู่ Medical Hub โลก
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