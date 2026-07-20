“ภัทรพงศ์”ผนึก 4 หน่วยงานอากาศ เดินหน้า ยกระดับไทยสู่ World-Class Aviation Hub

ภัทรพงศ์ฯ เดินหน้ายกระดับไทยสู่ World-Class Aviation Hub ผนึก 4 หน่วยงานคมนาคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-เทคโนโลยี-บุคลากร-บริการ
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น World-Class Aviation Hub จากความได้เปรียบหลายด้าน ทั้งทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินที่มีความเข้มแข็ง สายการบินที่มีศักยภาพ ตลอดจนบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด บูรณาการความร่วมมือในการยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบินหลักและสนามบินภูมิภาค การบริหารจัดการจราจรทางอากาศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการบินที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า บวท. พร้อมขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยเร่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ยกระดับการบริหารจราจรทางอากาศ เช่น Digital Tower ระบบติดตามอากาศยานด้วยดาวเทียม และระบบบริหารจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบิน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ลดความล่าช้าของเที่ยวบิน ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการบินอย่างยั่งยืนในระดับสากล
นายสุรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ บวท. ได้รับการรับรอง Green ATM ระดับ 2 จาก CANSO และมีเป้าหมายยกระดับสู่ Green ATM ระดับ 3 ในระยะต่อไป
พร้อมกันนี้ บวท. จะเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น World-Class Aviation Hub ได้อย่างเป็นรูปธรรม