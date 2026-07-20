บขส.เปิดประมูลรถมือสอง 122 คัน ราคาเริ่มต้น 2 แสนบาท พร้อมขายทอดตลาด 4 ส.ค.นี้

บขส. ชวนร่วมประมูลรถโดยสารมือสอง 122 คัน ราคาเริ่มต้น 2 แสนบาท พร้อมขายทอดตลาด 4 ส.ค.นี้!! ณ บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขารังสิต) จ.ปทุมธานี
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) เปิดเผยว่า เตรียมเปิดประมูลรถโดยสารเก่า (มือสอง) ที่ปลดระวางจากการให้บริการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหารถโดยสารใหม่ จำนวน 311 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลรถโดยสารเก่า (มือสอง) เสนอราคาตามหลักเกณฑ์และบริษัทฯ กำหนดอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งรถโดยสารเก่า (มือสอง) ที่เปิดประมูลครั้งนี้มีจำนวน 122 คัน จำนวน 3 ยี่ห้อ ประกอบด้วย รถโดยสาร ยี่ห้อ MAN, ยี่ห้อ Benz และยี่ห้อ Sunlong โดยคัทซีมีอายุการใช้งาน 15 ปีขึ้นไป ราคาเริ่มต้นประมูล 203,000 บาทขึ้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดูสภาพรถได้ในวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2569 ยกเว้นวันหยุดราชการ ช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขารังสิต) จ.ปทุมธานี เลขที่ 48/26 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จากนั้นจะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ณ บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขารังสิต) โดยผู้ที่ร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียน ยื่นเอกสารและวางหลักประกันการเสนอราคา เวลา 08.45 – 09.30 น. และเริ่มประมูลขายทอดตลาด เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 – 936 – 2784, 02 – 936 – 1975 หรือเว็บไซต์ https://transport.co.th/home/