เปลี่ยน ‘ความกังวล’ เป็น ‘ความสบายใจ’: LIXIL เผยผลสำรวจ Spalet Clean สะท้อนความกังวลใจในห้องน้ำและความต้องการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 17 กรกฎาคม 2569 — LIXIL (ลิกซิล) ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการจัดการน้ำและที่อยู่อาศัย ได้เผยผลสำรวจ “Spalet Clean Survey” ล่าสุดในประเทศไทย ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อเจาะลึกพฤติกรรม เทรนด์ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงความกังวลใจที่ซ่อนอยู่เวลาเข้าห้องน้ำของคนไทย
ผลสำรวจในครั้งนี้ช่วยให้แบรนด์ในเครือของ LIXIL (ลิกซิล) ได้แก่ American Standard (อเมริกันสแตนดาร์ด), GROHE (โกรเฮ่), และ INAX (อิแนกซ์) สามารถเปิดพื้นที่พูดคุยเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลได้อย่างเปิดเผยยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่น่าสนใจจาก Spalet Clean Survey ได้เผยให้เห็นถึงแง่มุมที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับสุขภาวะและสุขอนามัยส่วนตัว โดยเฉพาะความกังวลใจและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้สายฉีดชำระแบบเดิม ๆ ทั้งสามแบรนด์ดังกล่าวจึงได้ร่วมกันนำเสนอโซลูชันสุขภัณฑ์อัจฉริยะและฝารองนั่งอเนกประสงค์ ภายใต้ชื่อ ‘Spalet’ (สปาเลท) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างตรงจุด
ห้องน้ำ: พื้นที่เพื่อสุขภาวะและการผ่อนคลายส่วนบุคคล
ผลสำรวจ Spalet Clean ยืนยันว่าบทบาทของห้องน้ำได้พัฒนาไปไกลกว่าการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยในปัจจุบัน ห้องน้ำกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสะท้อนความภาคภูมิใจของผู้อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่เติมความสดชื่นพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจในแต่ละวัน
•มาตรฐานใหม่ของที่อยู่อาศัย: ผู้บริโภคชาวไทยสูงถึง 97%* เชื่อว่าห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัย สะท้อนถึงความใส่ใจในความสะอาดของบ้านทั้งหลังโดยตรง และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ห้องน้ำกลายเป็นมาตรฐานสากลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้อยู่อาศัย
•พื้นที่ส่วนตัวสำหรับผ่อนคลายจิตใจ: ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 9 ใน 10 คน (หรือคิดเป็น 91%*) มองว่าช่วงเวลาในห้องน้ำคือช่วงเวลาส่วนตัวที่มีคุณค่า และเป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายจิตใจ
•ความสะอาดที่ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ใช้งาน: คุณภาพของการทำความสะอาดส่วนบุคคลส่งผลโดยตรงต่อความมั่นใจในการดำเนินชีวิต โดยผลสำรวจชี้ว่า ราว 70%* ของผู้ตอบแบบสอบถาม เชื่อมโยงความรู้สึกสะอาดสดชื่นหลังเข้าห้องน้ำเข้ากับความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย และพร้อมกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ในขณะที่ 51%* ระบุว่าความสะอาดดังกล่าวช่วยยกระดับความรู้สึกให้สดชื่นแจ่มใสอย่างแท้จริง
ความกังวลที่ซ่อนอยู่ภายใต้การใช้สายฉีดชำระแบบเดิม ๆ
แม้ว่าสายฉีดชำระทั่วไปจะเป็นสิ่งจำเป็นคู่บ้านของคนไทย เนื่องจากพฤติกรรมความคุ้นชินที่ชอบทำความสะอาดด้วยน้ำมากกว่าการใช้กระดาษชำระ อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจกลับชี้ให้เห็นว่า อุปกรณ์คู่ห้องน้ำชิ้นนี้มักเป็นต้นเหตุของความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน และสร้างความกังวลใจลึก ๆ ที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ใช้งาน
•แรงดันน้ำที่ไม่สม่ำเสมอ: ผู้ใช้ถึง 48%* รู้สึกกังวลอยู่เสมอเกี่ยวกับแรงดันน้ำที่คาดเดาไม่ได้ นอกจากนี้พบว่ามีผู้ใช้ 55%* ที่มีความกลัวว่าจะเจอแรงดันน้ำที่แรงเกินไปจนทำให้ไม่สบายตัวหรือเลอะเทอะ รวมทั้งกังวลว่าน้ำเบาเกินไปจนทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง ทั้งนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 44 ปีขึ้นไป
•ปัญหาความเปียกชื้นและน้ำกระเซ็น: ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (53%*) ระบุว่า สายฉีดชำระทั่วไปมักทำให้ห้องน้ำเลอะเทอะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นเปียกแฉะ หรือละอองน้ำกระเซ็นไปโดนฝารองนั่ง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและการปนเปื้อนได้
•ความกังวลใจในการใช้งานร่วมกัน: 42%* ของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 51%* ในกลุ่มผู้หญิง รู้สึกไม่สบายใจที่ต้องหยิบจับสายฉีดชำระซึ่งผ่านการสัมผัสจากผู้คนมากมาย
ก้าวข้ามทุกประสบการณ์ พร้อมทลายความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ผลสำรวจยังเผยให้เห็นถึงช่องว่างทางความคิดของผู้บริโภคชาวไทยเกี่ยวกับฟีเจอร์พิเศษที่มอบความสะดวกสบายในการเข้าห้องน้ำ โดยก่อนที่จะได้สัมผัสประสบการณ์จริงจาก Spalet กลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เคยใช้งานมักมองว่าฟังก์ชันระดับพรีเมียมเหล่านี้เป็นเรื่องของความหรูหราฟุ่มเฟือยมากกว่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในบ้าน โดยมีเพียง 17%* เท่านั้นที่สนใจระบบน้ำอุ่นตั้งแต่แรก และมีเพียง 12%* ที่ให้ความสนใจกับระบบฝารองนั่งอุ่น
ทว่า มุมมองและความต้องการของผู้บริโภคกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อได้สัมผัสและเปิดประสบการณ์ใช้งานจริงด้วยตัวเอง
•ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อ: ผู้บริโภคเกือบ 3 ใน 4 คน (74%*) เปิดเผยว่าการได้สัมผัสกับความสบายชวนผ่อนคลายจากระบบน้ำอุ่นและลมเป่าแห้งที่อ่อนโยน คือเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนมาเลือกใช้ Spalet ในที่สุด
•พื้นที่พักผ่อนส่วนตัว: ผู้ใช้งานชาวไทยถึง 58%* นิยามช่วงเวลาในการใช้ Spalet ว่าเป็นเสมือนช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและดูแลตัวเองในแบบที่ต้องการ ซึ่งการใช้กระดาษชำระหรือสายฉีดชำระแบบเดิม ๆ ไม่สามารถมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับเช่นนี้ได้
นอกจากนี้ ผลสำรวจยังช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการติดตั้งอีกด้วย โดยมีจำนวนน้อยกว่าครึ่งในกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานที่กังวลว่า Spalet จะต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างยุ่งยากในระยะยาว และมีประมาณ 1 ใน 3 ลังเลใจเพราะเข้าใจว่าการติดตั้งนั้นยุ่งยากต้องรื้อห้องน้ำใหม่ ทว่า ในมุมของผู้ใช้งานจริงกลับยืนยันเป็นเสียงเดียวในความเป็นจริงซึ่งแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
ผู้ใช้งานจริงเป็นประจำทุกวันเกือบ 9 ใน 10 คน (หรือคิดเป็น 87%*) ต่างยืนยันว่า การใช้งานและการดูแลรักษา Spalet นั้นง่ายดายกว่าที่เข้าใจในตอนแรกอย่างมาก ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติที่ช่วยดูแลสุขภัณฑ์ให้สะอาดอยู่เสมอ โดยผลสำรวจพบว่า 48%* ของผู้บริโภคประทับใจมากกับระบบขจัดกลิ่นภายในโถสุขภัณฑ์ และอีก 42%* ชื่นชอบระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระอัตโนมัติทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ซึ่งช่วยลดภาระการทำความสะอาดก้านฉีดด้วยตัวเองไปได้ได้อย่างแท้จริง
ยกระดับการอยู่อาศัยยุคใหม่
ในยุคที่พื้นที่อยู่อาศัยของคนไทยมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขอนามัยในชีวิตประจำวันจึงกลายเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้มีระดับยิ่งขึ้น ผลสำรวจ Spalet Clean ได้สะท้อนมุมมองนี้อย่างชัดเจน โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยถึง 77%* เห็นพ้องต้องกันว่า Spalet คือทางเลือกที่มอบความโมเดิร์นและสะท้อนสไตล์ที่ทันสมัยของผู้ใช้งานได้มากกว่าสายฉีดชำระแบบทั่วไป
LIXIL (ลิกซิล) ขอเชิญชวนผู้บริโภคคนไทยทุกคน ก้าวข้ามขีดจำกัดของการทำความสะอาดแบบเดิม ๆ และมาร่วมค้นพบมิติใหม่ของสุขภาพที่ดีและความสะดวกสบายแบบไร้สัมผัสจาก Spalet โซลูชันสุขภัณฑ์อัจฉริยะและฝารองนั่งอเนกประสงค์ที่มอบสุขอนามัยที่เหนือกว่า ร่วมเจาะลึกอินไซต์ที่น่าสนใจและเรียนรู้ความง่ายดายในการสัมผัสความรู้สึกแบบ Feel Spalet Clean ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.spalet.com
*อ้างอิงจากผลสำรวจ Spalet Clean Survey ประจำปี 2026 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Spalet.com
เกี่ยวกับ LIXIL
LIXIL (TSE Code 5938) คือผู้บุกเบิกความล้ำสมัยด้านสุขภัณฑ์และที่อยู่อาศัย ซึ่งมาช่วยแก้ปัญหาที่ทุกคนต้องประสบในชีวิตประจำวัน และเนรมิตบ้านที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนในทุก ๆ ที่ LIXIL ต่อยอดจากมรดกทางความคิดของชาวญี่ปุ่นในการรังสรรค์เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและนวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อมาเปลี่ยนแปลงบ้าน แต่สิ่งที่ทำให้ LIXIL แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ก็คือวิธีการดีไซน์ที่มาพร้อมคุณค่า จิตวิญญาณ การอุทิศให้กับการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างแท้จริง และการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งล้วนแต่สะท้อนผ่านแบรนด์ต่าง ๆ ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น INAX, GROHE, American Standard หรือ TOSTEM ด้วยจำนวนพนักงานประมาณ 53,000 คนที่ดำเนินงานอยู่ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ผู้คนทั่วทุกที่กว่าพันล้านคนได้สัมผัสในทุก ๆ วัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lixil.com
เกี่ยวกับ American Standard
อเมริกันสแตนดาร์ด (American Standard) คือผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและห้องครัวที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน 150 ปี ด้วยคุณภาพและนวัตกรรมที่โดดเด่นเหนือใคร แบรนด์มีความหลงใหลในการยกระดับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่นวัตกรรมฝารองนั่งสุขภัณฑ์ ไปจนถึงก๊อกน้ำสำหรับห้องครัวที่ได้มาตรฐานระดับโลก อเมริกันสแตนดาร์ดมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกแบบบ้านที่พวกเขารักและใช้ชีวิตในทุก ๆ วันอย่างมีความสุข
เกี่ยวกับ GROHE
โกรเฮ่ (GROHE) เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอโซลูชันสำหรับห้องน้ำและอุปกรณ์ฟิตติ้งสำหรับห้องครัวอย่างครบครัน ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โกรเฮ่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งของลิกซิลซึ่งเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอแนวคิด “Pure Freude an Wasser” (Pure Joy of Water) ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงยึดมั่นตามคุณค่าของแบรนด์ในด้านคุณภาพ เทคโนโลยี การออกแบบ และความยั่งยืน
แบรนด์มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนบริการที่ตอบโจทย์ ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะทางอย่าง GROHE QuickFix, GROHE Professional และแบรนด์ระดับพรีเมียมอย่าง GROHE SPA ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของพันธมิตรทางธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการแตกต่างกันได้อย่างตรงจุด
เนื่องจากการใช้น้ำถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ โกรเฮ่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมส่วนรวมของ ลิกซิลผ่านห่วงโซ่คุณค่าที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หรือ Resource-Saving Value Chain ตั้งแต่การผลิตที่เป็น กลางทางคาร์บอน (CO2-neutral* production) การกำจัดพลาสติกที่ไม่จำเป็นออกจากบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำและพลังงาน เช่น GROHE Everstream ฝักบัวอาบน้ำระบบหมุนเวียน
*รวมถึงโครงการชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Compensation) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ grohe-x.com/sustainability
เกี่ยวกับ INAX
อิแนกซ์ (INAX) คือ แบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นผู้ผลิตสุขภัณฑ์ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมและกระเบื้องเซรามิกที่เป็นดั่งงานศิลป์เรื่องราวของอิแนกซ์ย้อนกลับไปนานกว่า 100 ปี เมื่อผู้บุกเบิกของเราผลิตกระเบื้องเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหลักแห่งที่ 2 ของโรงแรมอิมพีเรียลซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกเอก แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ (Frank Lloyd Wright) พวกเขาลองถูกลองผิดมาหลายครั้ง จนสุดท้ายก็รู้จักคุณสมบัติของดินเหนียวและผลของไฟในการเผาเป็นอย่างดี จึงสามารถผลิตกระเบื้องตกแต่งครั้งละปริมาณมาก ๆ ได้สำเร็จ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของอิแนกซ์
นับตั้งแต่นั้นมา เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะส่งมอบวิถีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ สุขภัณฑ์อัจฉริยะตัวแรกที่ผลิตในญี่ปุ่น ก๊อกน้ำอัตโนมัติที่สร้างพลังงานได้ในตัวเอง กระเบื้องตกแต่งภายในที่ทำให้อากาศภายในห้องสดชื่น และในขณะเดียวกัน เรายังมุ่งมั่นสร้างสรรค์กระเบื้องที่สะท้อนความรู้สึกลุ่มลึก ผ่านการใช้สีและผิวสัมผัสที่ละเอียดอ่อน โดยมีแรงบันดาลใจจากประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล อิแนกซ์นำเสนอห้องน้ำที่งดงาม ล้ำสมัยจากญี่ปุ่น ที่จะทำให้ชีวิตที่ง่ายขึ้น มีสุขอนามัยมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น เป็นชีวิตที่มีคุณภาพ www.inax.com
เกี่ยวกับ Spalet
Spalet โดย American Standard (อเมริกันสแตนดาร์ด), GROHE (โกรเฮ่) และ INAX (อิแนกซ์) คือการสร้างนิยามใหม่ของมาตรฐานความสะอาดเหนือระดับ ไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบใช้ไฟฟ้า หรือฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า Spalet นำเสนอโซลูชันที่ล้ำสมัยและครบครันเพื่อยกระดับสุขอนามัยส่วนบุคคลไปอีกขั้น ด้วยพลังขับเคลื่อนจากเทคโนโลยี Spalet Clean เอกสิทธิ์เฉพาะของ LIXIL (ลิกซิล) Spalet ทุกรุ่นจึงได้รับการออกแบบและคิดค้นอย่างพิถีพิถันภายใต้หลัก 3Cs คือ Comfort, Clean และ Convenience เพื่อมอบสัมผัสการทำความสะอาดที่อ่อนโยน สดชื่น พร้อมยกระดับสุขอนามัย สุขภาวะที่ดี และความเบาสบายในทุก ๆ วัน
ร่วมค้นพบประสบการณ์และข้อมูลเพิ่มเติมของ Spalet โดย American Standard, GROHE และ INAX ได้ที่เว็บไซต์ www.spalet.com