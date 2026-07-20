สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประกวดรอบตัดสิน "GLO Innovation Challenge 2026" ผลักดันนวัตกรรมตอบโจทย์องค์กรและสังคม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการประกวดนวัตกรรม GLO Innovation Challenge 2026 รอบตัดสิน เพื่อเปิดเวทีให้บุคคลภายนอก นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและยกระดับการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
การแข่งขันรอบตัดสินจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 ทีม ผ่านกระบวนการคัดเลือกตั้งแต่รอบ Pre-Screen และกิจกรรม Incubation & Workshop ก่อนคัดเลือกเหลือ 5 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบ Pitching Session: Shaping the Future ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่
1 ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
2 ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
3 คุณวสันต์ เจนร่วมจิต
โดยร่วมพิจารณาผลงานจากศักยภาพด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง ตลอดจนผลกระทบเชิงบวกต่อผู้ใช้และสังคม
ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 ทีม ได้แก่
- Akinz
- GLO Pay
- Khao Pan Bood
- Pipo
- Push Start
แต่ละทีมได้นำเสนอแนวคิดและต้นแบบนวัตกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการซักถามและให้ข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้น เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการต่อยอดในอนาคต
ภายในช่วงพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก คุณตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารอบทั้ง 5 ทีม ก่อนประกาศผลและมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม
นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของทั้ง 5 ทีม พร้อมร่วมกิจกรรมฐานเกมและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน
โครงการ GLO Innovation Challenge 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการส่งเสริมระบบนิเวศด้านนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีศักยภาพจากหลากหลายสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน