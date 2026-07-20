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สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประกวดรอบตัดสิน "GLO Innovation Challenge 2026" ผลักดันนวัตกรรมตอบโจทย์องค์กรและสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการประกวดนวัตกรรม GLO Innovation Challenge 2026 รอบตัดสิน เพื่อเปิดเวทีให้บุคคลภายนอก นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและยกระดับการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

การแข่งขันรอบตัดสินจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 ทีม ผ่านกระบวนการคัดเลือกตั้งแต่รอบ Pre-Screen และกิจกรรม Incubation & Workshop ก่อนคัดเลือกเหลือ 5 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบ Pitching Session: Shaping the Future ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่
1 ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
2 ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
3 คุณวสันต์ เจนร่วมจิต
โดยร่วมพิจารณาผลงานจากศักยภาพด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง ตลอดจนผลกระทบเชิงบวกต่อผู้ใช้และสังคม

ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 ทีม ได้แก่
- Akinz
- GLO Pay
- Khao Pan Bood
- Pipo
- Push Start

แต่ละทีมได้นำเสนอแนวคิดและต้นแบบนวัตกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการซักถามและให้ข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้น เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการต่อยอดในอนาคต

ภายในช่วงพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก คุณตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารอบทั้ง 5 ทีม ก่อนประกาศผลและมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม

นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของทั้ง 5 ทีม พร้อมร่วมกิจกรรมฐานเกมและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน

โครงการ GLO Innovation Challenge 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการส่งเสริมระบบนิเวศด้านนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีศักยภาพจากหลากหลายสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน














สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประกวดรอบตัดสิน "GLO Innovation Challenge 2026" ผลักดันนวัตกรรมตอบโจทย์องค์กรและสังคม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประกวดรอบตัดสิน "GLO Innovation Challenge 2026" ผลักดันนวัตกรรมตอบโจทย์องค์กรและสังคม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประกวดรอบตัดสิน "GLO Innovation Challenge 2026" ผลักดันนวัตกรรมตอบโจทย์องค์กรและสังคม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประกวดรอบตัดสิน "GLO Innovation Challenge 2026" ผลักดันนวัตกรรมตอบโจทย์องค์กรและสังคม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประกวดรอบตัดสิน "GLO Innovation Challenge 2026" ผลักดันนวัตกรรมตอบโจทย์องค์กรและสังคม
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