ปตท.ชี้แจงปั๊มNGVที่ศรีราชาเกิดเพลิงไหม้ พบผู้เสียชีวิต1ราน-เร่งหาสาเหตุ

ปตท. ชี้แจงเกิดเพลิงไหม้รุนแรงในห้องไฟฟ้าของสถานีบริการ NGV ปตท. ทรายทองบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบผู้เสียชีวิต 1ราย เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันนี้ (20 กรกฎาคม 2569) เกิดเหตุระเบิดภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ของ ปตท. ริมถนนสาย 331 ฝั่งขาเข้าสี่แยกปากร่วม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้สร้างความเสียหายทั้งผนังอาคาร และเศษวัสดุก่อสร้างกระจัดกระจายทั่วบริเวณ โดยเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 1ราย
ล่าสุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากห้องไฟฟ้าของสถานีบริการ NGV ปตท. ทรายทองบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ทั้งนี้ ภายหลังรับแจ้งเหตุ ปตท. ส่งทีมระงับเหตุฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์ในทันที โดยดำเนินการตัดแยกระบบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และปิดให้บริการสถานีบริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและประชาชนในพื้นที่ จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต 1 ราย
ขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียด และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม พร้อมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป