สมอ.จับมือโมเดิร์นเทรด–หอการค้าไทย สกัดสินค้าด้อยคุณภาพก่อนถึงมือประชาชน

ก.อุตสาหกรรม ผนึกกำลังโมเดิร์นเทรด–หอการค้าไทย ยกระดับการเฝ้าระวังตลาดเชิงรุก สกัดสินค้าด้อยคุณภาพก่อนถึงมือประชาชน สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าไทย
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการตรวจติดตามเชิงรุก (Proactive Market Surveillance) ระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผู้ประกอบการกลุ่มโมเดิร์นเทรด และหอการค้าไทย เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศ ป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ระบบการจำหน่าย และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังตลาดเชิงรุกที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ตลอดจนผู้บริโภค
“การกำกับดูแลสินค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหาไปสู่การป้องกันเชิงรุก (Proactive) ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย เพื่อสกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาด ลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับอันตรายจากสินค้าด้อยคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานแก่ประชาชน โดยอาศัยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ประกอบการค้าปลีก ซึ่งเป็นด่านสำคัญในการคัดกรองสินค้าก่อนถึงมือประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบการจำหน่ายสินค้ามีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่และการค้าออนไลน์ การกำกับดูแลโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจให้เข้ามามีบทบาทเป็น "ด่านคัดกรอง" ในการตรวจสอบสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค
ที่ผ่านมา สมอ. ได้บูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ฯลฯ เพื่อปราบปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชน รวมทั้งนำระบบ AI “มอก.วอทช์” มาใช้ในการตรวจสอบสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะแจ้งให้แพลตฟอร์มนำสินค้าออกจากระบบ (Takedown) ทันที
นอกจากนี้ สมอ. ยังได้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติ (API : Application Programming Interface) กับแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและมาตรฐานสินค้าก่อนอนุญาตให้วางจำหน่าย ซึ่งถือเป็นการสกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้บริหารจากกลุ่มโมเดิร์นเทรด จำนวน 26 ราย ได้แก่ ไทวัสดุ ดูโฮม โกลบอลเฮ้าส์ บุญถาวร โฮมโปร เอสซีจีโฮมเอ็กซ์พีเรียน เซ็นทรัล ท็อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต เซเว่น-อิเลฟเว่น ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เดอะมอลล์ โรบินสัน แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี ซีเจมอร์ อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ลอว์สัน 108 อิเกีย มิสเตอร์ดีไอวาย นิโตริ มูจิ มินิโซ ดีแคทลอน แม็กซ์แวลู่ เอสบีเฟอร์นิเจอร์ พาวเวอร์บาย และหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สมอ. เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับการเฝ้าระวังเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล