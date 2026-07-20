“วุ้นเส้นต้นสน” คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 กว่า 6 ทศวรรษแห่งความไว้วางใจสู่แบรนด์วุ้นเส้น ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสน ได้รับรางวัล "Marketeer No.1 Brand Thailand 2026" แบรนด์วุ้นเส้น ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ตอกย้ำถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ตลอด 64 ปีที่ผ่านมา โดยมีคีย์ซัคเซสคือ คุณภาพที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร เป็นวุ้นเส้นคุณภาพระดับพรีเมียมที่ผลิตจากถั่วเขียวชั้นเลิศ 100% ทำให้ได้วุ้นเส้นที่มีความเหนียวนุ่ม ปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท อร่อยถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ บวกกับการสื่อสารที่โดนใจผู้บริโภค ผ่านคอนเทนต์ที่เข้าถึงง่าย มีประโยชน์ และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้จริง ส่งผลให้แบรนด์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน พิสูจน์ได้จากการได้รับรางวัล "Marketeer No.1 Brand Thailand 2026" ในครั้งนี้
นางพรรณา ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสน เปิดเผยว่า “วุ้นเส้นต้นสน” ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนานกว่า 65 ปี คีย์ซัคเซส คือ คุณภาพที่โดดเด่น ไม่เหมือนใครและความสำคัญกับคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตไปจนถึงสินค้าที่ถึงมือผู้บริโภค เพื่อส่งมอบ “คุณค่า” ให้ผู้บริโภค นั่นคือ “ความมั่นใจในทุกมื้ออาหาร” เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าทุกครั้งที่เลือกแบรนด์ต้นสน จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปสร้างสรรค์เมนูได้อย่างหลากหลาย
ทั้งนี้ จากการได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่า แบรนด์ต้นสนยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ พัฒนาต่อไป เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งคุณภาพ ความสะดวก และความสบายใจในการบริโภคไปพร้อมกัน โดยเชื่อว่าการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงไม่ใช่แค่การสร้างการรับรู้ แต่คือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวผ่านคุณภาพที่สม่ำเสมอ ความจริงใจ และการปรับตัวให้ทันความต้องการของผู้บริโภค เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึง เชื่อมั่น และพร้อมเลือกใช้ซ้ำท่ามกลางตัวเลือกในตลาดที่มีอย่างมากมาย
ทั้งนี้ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงกับทางเลือกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ถือเป็นความท้าทายของการเป็นแบรนด์ชั้นนำในตลาดในการรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระยะยาว โดยกลยุทธ์สำคัญของแบรนด์ต้นสน นอกจากการรักษามาตรฐานเดิมให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโคและรักษาความเป็นผู้นำตลาดได้ในระยะยาว
“วันนี้เป้าหมายของต้นสน ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตวุ้นเส้นและอาหาร แต่ต้องการเป็นแบรนด์ที่ช่วยให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย อร่อย และสร้างความสุขในทุกวัน พร้อมยึดมั่นในการรักษาคุณภาพ ความจริงใจ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง” นางพรรณา กล่าว
จากพฤติกรรมผู้บริโภค และสภาพตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาแบรนด์ต้นสนได้มีการปรับตัวทั้งในมิติของสินค้าและการสื่อสาร โดยพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปมากขึ้น เช่น การเปิดตัว “วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป” ภายใต้แบรนด์ “ต้นสน อีทซี่” ที่มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย แต่ยังคงคุณภาพที่ดี ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเติบโตของแบรนด์ต้นสน โดยขยายบทบาทจากการเป็น “วุ้นเส้นที่อยู่ในครัวไทย” ไปสู่การเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าใจผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมากขึ้น ผ่านคอนเทนต์ที่เข้าถึงง่าย มีประโยชน์ และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้จริง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยที่ผ่านมาได้ขยายการสื่อสารผ่าน Digital Platform มากขึ้น โดยนำข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสามารถพัฒนาคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ต้นสนสามารถเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ ทั้งยังช่วยให้แบรนด์ดูทันสมัย เข้าถึงง่าย และมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากกว่าเดิม
นางพรรณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคในอนาคตจะไม่ได้มองหาเพียงสินค้าที่มีคุณภาพ แต่จะคาดหวังแบรนด์ที่เข้าใจวิถีชีวิตพวกเขามากขึ้น และสามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสะดวก สุขภาพ ความโปร่งใส ความคุ้มค่า และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง ทำให้ทิศทางของบริษัทฯ จากนี้ จะเดินหน้าพัฒนาทั้งนวัตกรรมสินค้าและ Lifestyle Solution เพื่อให้แบรนด์ต้นสนสามารถอยู่ในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต และสร้างคุณภาพได้มากกว่าการเป็นเพียงวัตถุดิบประกอบอาหาร
“ต้นสน ขอขอบคุณผู้บริโภคชาวไทย และอีกกว่า 40 ประเทศทั่วโลกที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนเรามาโดยตลอด การได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของแบรนด์ แต่เป็นกำลังใจสำคัญของทีมงานทุกคนในการพัฒนาสินค้าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ต้นสนจะยังคงรักษาความจริงใจ คุณภาพ และความเชื่อมั่นที่ทุกคนมอบให้ เพื่ออยู่เคียงข้างครัวไทยและเติบโตไปในครัวโลกพร้อมกับผู้บริโภคในทุกยุคสมัย” นางพรรณา กล่าวทิ้งท้าย