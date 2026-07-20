OR ผนึกไมเนอร์ ฟู้ดฯขยาย 4 แบรนด์ร้านอาหารในปั๊ม PTT Station  ตั้งเป้ากว่า 150 สาขาภายในปี73

OR เซ็นสัญญากับเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ดฯ ขยาย 4 แบรนด์ร้านอาหารในปั๊มPTT Station ตั้งเป้าขยายมากกว่า 150 สาขาในปี 2573 เสริมความแข็งแกร่งให้กับ OR Ecosystem เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Minor Food) ร่วมลงนามสัญญาพันธมิตรเพื่อขยายสาขาร้านอาหาร 4 แบรนด์ชั้นนำในสถานีบริการ PTT Station ได้แก่ The Pizza Company, Dairy Queen, The Steak & More และแบรนด์ใหม่ Chiho Ramen ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่ Minor Food พัฒนาขึ้นและเปิดตัวผ่านความร่วมมือกับ OR โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขยายสาขามากกว่า 150 สาขาภายในปี 2573
นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)หรือOR กล่าวว่า OR มุ่งพัฒนา PTT Station และมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เป็นมากกว่าสถานีบริการ แต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคครบวงจร ความร่วมมือกับ Minor Food ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าว ด้วยการผสานจุดแข็งของเครือข่าย PTT Station กว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศ เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารธุรกิจร้านอาหารของ Minor Food เพื่อสร้าง Food & Lifestyle Destination ที่เข้าถึงผู้บริโภคในทุกชุมชน
ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ OR Ecosystem ผ่านการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ พร้อมยกระดับ PTT Station ให้เป็น Food & Lifestyle Destination ที่รองรับทั้งผู้เดินทาง ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และผู้คนในชุมชน
การดำเนินธุรกิจอาหารของ OR อยู่ภายใต้ บริษัท ฟู้ดเดลลัส จากัด (Foodellus) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทหลัก ในการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารของ OR โดยมีเป้าหมายลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทภายในปี 2573 เพื่อพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ Lifestyle ของ OR ในระยะยาว
นายวิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไมเนอร์ หรือ MINT กล่าวว่า ความร่วมมือกับ OR ในครั้งนี้เป็นมากกว่าการขยายจำนวนสาขา แต่เป็นการสร้างแพลตฟอร์มการเติบโตใหม่ให้กับธุรกิจอาหารของประเทศไทย ผ่านการผสานจุดแข็งของสององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างลงตัว ไม่เพียงแค่แบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจอย่าง The Pizza Company, Dairy Queen และ The Steak & More แต่ยังรวมถึงความสามารถในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหาร และบริหารร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Chiho Ramen ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อความร่วมมือกับ OR ในครั้งนี้
โดยสาขา PTT Station กว่า 2,400 แห่งจะช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะไม่เพียงเปลี่ยนภาพของสถานีบริการน้ำมันไทยให้เป็น Food & Lifestyle Destination แต่ยังเป็นต้นแบบของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างสององค์กร เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอาหารไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว