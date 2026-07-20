BEM ยกระดับสถานี MRT สู่สนามซ้อมสอบ Next Station สถานี Pre-TCAS ติวติดท็อป ปิดจ็อบทุกสนาม

ในวันที่การแข่งขันทางการศึกษามีความเข้มข้นมากขึ้น การเตรียมตัวจึงไม่ได้หมายถึงการนั่งอ่านหนังสือเพียงลำพังอีกต่อไป บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ต่อยอดโครงการ "BEM พาน้องพิชิต TCAS" ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง 18 ปี ได้เปลี่ยน "สถานีแห่งการเดินทาง" กลายเป็น "สถานีแห่งการเรียนรู้" ที่ทุกคนต่างมุ่งหน้าไปยังปลายทางเดียวกัน...คือ มหาวิทยาลัยในฝัน ในกิจกรรมรูปแบบใหม่ "Next Station สถานี Pre-TCAS" ภายใต้แนวคิด "ติวติดท็อป ปิดจ็อบทุกสนาม" พลิกโฉมการติวแบบเดิมให้กลายเป็น Interactive Learning Experience ณ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ Metro Mall MRT สถานีคลองเตย
"ห้องเรียน" ที่ไม่มีผนัง แต่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ
ตลอดทั้ง 3 วัน 4, 5 และ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดจากติวเตอร์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น "ครูพี่น๊อต" ดร.ธีระยุทธ บุญมา และ "ครูพี่ปั้น" ปวรุตม์ ธีรบุษยเวศย์ จาก SmartMathPro ที่พาน้อง ๆ ทำความเข้าใจระบบ TCAS พร้อมค้นหาความถนัดผ่านกิจกรรม Mini MBTI และ Mini Mock Exam ต่อด้วย "ครูวัน" ฤทธิ์วรรณ มะแช จาก OpenDurian ที่ถ่ายทอดเทคนิควางแผนคะแนน การบริหารเวลา และสร้างแรงบันดาลใจผ่านช่วง "ครูวัน Talk" ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมสำหรับสายศิลปะ โดยอาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ อาจารย์พิษณุ วริรักษ์ ผศ.ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ และอาจารย์เรืองวิทย์ วีระพงษ์ ที่ร่วมแนะนำการทำ Portfolio พร้อม Workshop สุดสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้ค้นพบศักยภาพและถ่ายทอดไอเดียของตนเองอย่างเต็มที่
โดยครูพี่ปั้น ปวรุตม์ ตัวแทนครูผู้สอน เล่าว่า รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับ BEM เป็นครั้งแรก และมองว่าการเปลี่ยนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการติวสอบ ถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจ ถ้าให้เปรียบการเตรียมตัวสอบ TCAS กับการเดินทางของรถไฟฟ้า มองว่าตอนนี้น้อง ๆ เหมือนกำลังเดินทางมาถึงสถานีที่ 3 จากทั้งหมด 10 สถานี เป็นช่วงที่เริ่มมองเห็นเป้าหมายและรู้ว่าควรเดินไปในทิศทางใด แม้ระหว่างทางจะยังมีจุดเปลี่ยนหรือทางแยกให้ตัดสินใจ แต่ยังมีเวลาเลือกเส้นทางที่เหมาะกับตัวเอง สิ่งสำคัญคือการโฟกัสให้ชัดว่าอยากไปที่ไหน เพราะ "ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว" เมื่อรู้เป้าหมายแล้ว ก็ถึงเวลาค่อย ๆ เร่งเครื่อง เตรียมความพร้อม และมุ่งหน้าสู่ปลายทางที่ตั้งใจไว้ได้อย่างมั่นใจ
มากกว่าการติว คือการค้นพบ "ตัวเอง"
แม้ในแต่ละวันจะถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่อาจารย์ทุกคนย้ำตรงกัน คือ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงการแข่งขันเรื่องคะแนน หากแต่เป็นการค้นหาเส้นทางที่เหมาะกับตัวเอง เพราะก่อนจะสอบติดคณะที่ใช่ เด็กทุกคนต้องรู้จักตัวเองและรู้ว่าต้องการเติบโตเป็นคนแบบไหน คำแนะนำเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่เทคนิคการสอบ แต่เป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยให้น้อง ๆ หลายคนมองเห็นเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นางสาวบุญญาพร ตอตระกูล และนายอัครพล ระบอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เผยความรู้สึกในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า ตัดสินใจเข้าร่วมเพื่ออัปเดตแนวทางการสอบ TCAS ปีนี้ โดยประทับใจการสอนของวิทยากรที่อธิบายเป็นลำดับ เข้าใจง่าย เจาะลึกประเด็นสำคัญ เชื่อว่าหากได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริงได้มากขึ้น สำหรับการเตรียมตัวในวันนี้เหมือนการเดินทางที่เพิ่งผ่านไปประมาณ หนึ่งในสี่ของเส้นทาง และยังมีเวลาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ส่วน นางสาวกรรณิกา เอกา, นางสาวจันณิสตา กาทอง และนางสาวอาทิมา ไชยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา บอกว่า มีความพร้อมสำหรับการสอบประมาณ 30–40% และเริ่มรู้สึกกดดัน เพราะช่วงเวลาสอบกำลังใกล้เข้ามา โดยก่อนหน้านี้เคยติดตามการสอนของครูพี่ปั้นผ่าน YouTube ซึ่งชื่นชอบสไตล์การสอนที่สนุก เข้าใจง่าย และเน้นตะลุยโจทย์ แม้โจทย์จะยากกว่าที่เรียนในโรงเรียน แต่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับสนามสอบจริงได้เป็นอย่างดี หลังเข้าร่วมกิจกรรมยิ่งรู้สึกมีกำลังใจกลับไปทบทวนและอ่านหนังสือเพิ่มเติม เปรียบการเตรียมตัวในตอนนี้ว่า "เหมือนกำลังยืนอยู่หน้าสถานี มองเห็นเส้นทางและกำลังตัดสินใจเลือกสายที่จะพาไปถึงเป้าหมาย"
ด้าน นางสาวจิราภรณ์ มะอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ เล่าว่า รู้จักกิจกรรม Next Station สถานี Pre-TCAS ผ่าน TikTok โดยคุณพ่อเป็นผู้แนะนำให้เข้าร่วม มีเป้าหมายศึกษาต่อคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะพยาบาล ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น แม้จะเป็นวิชาที่ชื่นชอบอยู่แล้ว เมื่อได้มาประทับใจการสอนของ “ครูวัน” ที่สอดแทรกเทคนิคการจำผ่านบทเพลง ทำให้จดจำเนื้อหาได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ในการสอบจริงได้ หลังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยิ่งทำให้เห็นแนวทางการสอบชัดเจนขึ้น และมีความมั่นใจในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษมากกว่าเดิม
โดยครูวัน ฤทธิ์วรรณ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ และวันนี้สถานีรถไฟฟ้าก็ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดให้น้อง ๆ ก้าวเข้าใกล้ความฝันของตัวเอง สิ่งสำคัญไม่ใช่การแข่งกับใคร แต่คือการรู้จักตัวเอง วางเป้าหมายให้ชัด และค่อย ๆ พัฒนาตัวเองในทุกวัน หากน้องมีความตั้งใจและไม่หยุดก้าวเดิน พี่เชื่อว่าปลายทางที่ฝันไว้จะอยู่ไม่ไกล และหวังว่าจะได้เห็นทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือก
BEM เชื่อว่ารถไฟฟ้า MRT ไม่ได้เป็นเพียงระบบขนส่งที่พาผู้คนไปถึงจุดหมาย แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงโอกาส แรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย กิจกรรม Next Station สถานี Pre-TCAS จึงเป็นมากกว่าการติวสอบ แต่คือการเปลี่ยนพื้นที่การเดินทางให้เป็น "สถานีแห่งการเรียนรู้" เพราะทุกสถานี คือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง เช่นเดียวกับการศึกษาที่เป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตสำหรับน้อง ๆ ที่ได้ก้าวเข้ามาในงานครั้งนี้ นี่อาจเป็น "สถานีแรก" ที่พาพวกเขาเข้าใกล้มหาวิทยาลัยในฝัน ก่อนเดินหน้าต่อยอดการติวเข้มในโครงการ BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 18 วันที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ เพื่อร่วมกัน "ติวติดท็อป ปิดจ็อบทุกสนาม"
นักเรียนระดับ ม.ปลายสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง QR Code หรือ https://line.me/R/ti/p/@413ljgvl และติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook และ TikTok : TCAS by BEM