BEM - กทพ. แจ้งเปลี่ยนช่องทางด่านพระราม 7 และเปิดใช้ช่อง Easy Pass เพิ่มเติม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอแจ้งปรับเปลี่ยนตำแหน่งช่องทางจำนวน 2 ช่องทาง และเปิดช่องทาง Easy Pass เพิ่มเติมจำนวน 2 ช่องทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้
ทางพิเศษประจิมรัถยา ด่านสะพานพระราม 7 ปรับเปลี่ยนตำแหน่งช่องทาง Easy Pass
• ช่องทางที่ 7 (ย้ายจากช่องทางที่ 4) มีกำหนดเปิดใช้งานในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
• ช่องทางที่ 8 (ย้ายจากช่องทางที่ 5) มีกำหนดเปิดใช้งานในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 02 555 0255 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษประจิมรัถยาและ โทร. 02 567 5680 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา หรือ EXAT Call Center โทร.1543 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) BEM Bangkok Expressway and Metro