“กฤษณ์” แจง ไม่ใช่เจ้าของ “เจลาโต้ พารามิเตอร์”

ร้านไอศกรีม เจลาโต้ พารามิเตอร์ ที่โด่งดังเป็นกระแสขณะนี้ โดยมี “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” เดินเรื่องอยู่หน้าฉาก จนเป็นไวรัลจากการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลต่างๆ จนหลายคนคิดว่า พารามิเตอร์ เป็นของ “กฤษณ์”
กฤษณ์ เฉลยแล้วว่า เขาไม่ใช่เจ้าของบริษัท แต่ทำหน้าที่ในฐานะเชฟ รับผิดชอบการคิดสูตร การผลิตเจลาโต้ การออกแบบร้าน และงานด้านครีเอทีฟ ส่วนการบริหารธุรกิจเป็นหน้าที่ของผู้บริหารคนอื่น
โดยบริษัท พารามิเตอร์ จำกัด ที่เป็นเจ้าของ พารามิเตอร์ ปรากฎชื่อของ “พรพิพัฒน์ เวหัพพลา” ถือหุ้น 100% จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท