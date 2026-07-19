ICS Lifestyle Complex ชวนอิ่มคุ้มทุกวันธรรมดา กับแคมเปญ WEEKDAY WONDER “FOOD – DRINK – DESSERT” รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท

ICS Lifestyle Complex ตรงข้าม ICONSIAM ตอกย้ำการเป็น Food Destination ของฝั่งธนบุรี ชวนสมาชิก ONESIAM อิ่มคุ้มทุกวันธรรมดากับแคมเปญ WEEKDAY WONDER “FOOD – DRINK – DESSERT” เพียงรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ ครบ 200 บาทขึ้นไป แลกรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดกับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการได้ทันที โดยไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะวันจันทร์–ศุกร์ ระหว่างวันที่ 17–31 กรกฎาคม 2569
เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหาร ICS Lifestyle Complex ได้รวบรวมร้านอาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ และของหวานจากหลากหลายแบรนด์ไว้ในที่เดียว รองรับทุกโอกาสในการใช้ชีวิต ตั้งแต่มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น ไปจนถึงช่วงเวลาพักผ่อน พร้อมมอบความคุ้มผ่านแคมเปญ WEEKDAY WONDER “FOOD – DRINK – DESSERT” ให้ทุกวันธรรมดาคุ้มค่ายิ่งขึ้น
สายคาเฟ่และคนรักเครื่องดื่มสามารถเลือกเติมความสดชื่นได้กับ BARON’S BAR BY THE CHEESE BARON, BOOST JUICE, FUKU MATCHA, HOPSY THAI WILD TEA, INTHANIN COFFEE, JUICE UP, MILLILITRE, OCHAYA, STARBUCKS COFFEE, STAR ELEPHANT, ชาตักวุ้น, และกาแฟพันธุ์ไทย ที่พร้อมเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำหรับการนัดพบหรือพักผ่อนระหว่างวัน
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบของหวานและเบเกอรี สามารถเลือกอิ่มอร่อยกับ BOWCAKE, HELLO YOGURT, MARU WAFFLE & TOKYO BOYZ, MOLTO, OLINO CREPE & TEA, SWEETORY & YOGURT, QQ DESSERT, YOGUROTO และ ปังสยาม ที่พร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาของวัน
ส่วนผู้ที่มองหาอาหารมื้อหลัก ICS Lifestyle Complex รวบรวมร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ตอบโจทย์ทุกความชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น KATEI SHABU, SANTA FE HAPPY STEAK, YONNY ร้านปลาต้มผักกาดดอง, ก๋วยเตี๋ยวตำลึงนายเอก, 9 กุ้งอบ ปูอบ-สุกี้, เตี๋ยวเรือเสาวรีย์, นครเลิศรส, เสน่ห์ขนมจีน ขณะที่ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพสามารถเลือกเมนูคุณภาพจาก GET FRESH ได้เช่นกัน
ร่วมสัมผัสความอร่อยพร้อมรับความคุ้มกับแคมเปญ WEEKDAY WONDER “FOOD – DRINK – DESSERT” ได้ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ระหว่างวันที่ 17–31 กรกฎาคม 2569 เพียงรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 200 บาทขึ้นไป แลกรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดกับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการได้ทันที ณ ICS Lifestyle Complex ตรงข้าม ICONSIAM