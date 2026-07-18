HYROX ชูไทยตลาดสำคัญภูมิภาค จัดแข่งใหญ่สุดในเอเชียที่ศูนย์ฯสิริกิติ์

การแข่งขันฟิตเนสระดับโลก HYROX เดินหน้าขยายตลาดเอเชีย อย่างต่อเนื่อง เตรียมจัดการแข่งขันครั้งสำคัญ “BYD HYROX Bangkok” วันที่ 13–16 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 22,000 คน ทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลก นับเป็นการแข่งขันใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็น ‘รายการที่ต้องมาให้ได้’ บนปฏิทินการแข่งขันฟิตเนสระดับโลก
ปัจจุบัน HYROX ดำเนินการในกว่า 30 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ จัดการแข่งขันรวมกว่า 100 รายการ ในฤดูกาล 25/26 และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1 ล้านคน ครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป สะท้อนถึงการเติบโต ในระดับนานาชาติ ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด โดยในปีนี้มีการจัดการแข่งขันรวม 17 รายการ ในหลายเมืองสำคัญทั่วภูมิภาค
แกรี่ วาน (Gary Wan) กรรมการผู้จัดการ HYROX เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้จะเป็น HYROX ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชีย และถือเป็นก้าวสำคัญของการเติบโต ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพฯ แต่รวมถึงภูมิภาคเอเชียโดยรวม”
ในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ถือเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของภูมิภาคที่มีความคึกคัก มีชีวิตชีวา และมีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ HYROX ตัดสินใจกลับมาจัดการแข่งขันที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งที่สองของปีนี้ หลังจากการแข่งขัน BYD HYROX Bangkok ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกือบ 17,500 คน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
การเติบโตของ HYROX สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในกรุงเทพฯ โดยการแข่งขันได้ขยายระยะเวลาการจัดงานจาก 3 วัน เป็น 4 วัน สะท้อนถึงความต้องการเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากทั้งผู้เข้าแข่งขัน และคอมมูนิตี้ฟิตเนสในประเทศไทย
HYROX ยังได้สร้างระบบนิเวศด้านฟิตเนส ที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรยิมกว่า 170 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ มากกว่า 100 แห่งอยู่ในกรุงเทพฯ โดยสนับสนุนทั้งโปรแกรมการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดสอนการฝึกซ้อม HYROXอย่างเป็นทางการ พร้อมผลักดันให้ยิมพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางของคอมมูนิตี้ด้านฟิตเนส
ในส่วนของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน แกรี่ วาน กล่าวว่า “ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ถือเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแข่งขันครั้งสำคัญเช่นนี้ เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ HYROX ในทุกการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และการได้ร่วมงานกับสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์อันโดดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นนี้ จะช่วยให้เราสามารถ ส่งมอบประสบการณ์ดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยศูนย์ฯ สิริกิติ์ จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่น่าประทับใจในเดือนสิงหาคมนี้”
นายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า “การจัดงาน HYROX ในครั้งนี้คาดว่าจะดึงดูดนักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวม ในฐานะสถานที่จัดงาน เรามุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอิเวนต์ระดับนานาชาติ ที่สามารถรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่และพร้อมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกีฬา และไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโตได้ในเวลาเดียวกัน”
HYROX ยังมีแผนขยายตัวในเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง โดยวางประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภูมิภาค พร้อมต่อยอดการแข่งขันสู่การสร้างประสบการณ์ฟิตเนสแบบหลายวัน ขณะเดียวกัน ยังเตรียมขยายสู่ตลาดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาตลาด ในเวียดนาม และฟิลิปปินส์ สะท้อนถึงทิศทางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ HYROX ในภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนี้ HYROX ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการสำหรับเยาวชน ภายใต้ “HYROX Youngstars” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกีฬาในกลุ่มเด็ก และเยาวชนอายุ 8–15 ปี ผ่านรูปแบบการแข่งขัน HYROX ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมวางรากฐานการเติบโตของกีฬาในระยะยาว