LINE เปิดสูตรสร้าง IP ให้ทำเงิน เผยอินไซต์คาแรกเตอร์-คอนเทนต์

ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE เปิดสูตรสร้าง IP ให้เติบโตสร้างรายได้ในเชิงธุรกิจ เผยอินไซต์โลกคาแรกเตอร์และคอนเทนต์ ปัจจัยหลักสนับสนุนครีเอเตอร์ไทยผงาดสู่เวทีระดับโลก
LINE ประเทศไทย ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์คาแรกเตอร์และคอนเทนต์ ตลอดจนแนวทางการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่โอกาสทางธุรกิจ บนเวทีเสวนาในหัวข้อ "Creator Starts Here: เติบโตไปกับ LINE STICKERS & WEBTOON" ภายในงาน Thailand Character & Content Expo 2026 (TCEX 2026)
งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเสริมศักยภาพครีเอเตอร์ไทย โดยมี “นัดเป็ด” และ “Jormungand” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างคาแรกเตอร์และแนวคิดในการต่อยอดผลงานสู่ IP ที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจ
อินไซต์ผู้ใช้ คือจุดเริ่มต้นของการสร้าง IP ที่ตอบโจทย์
นายวรพล ลีลาเวชบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Consumer Business LINE ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการส่ง LINE STICKERS เฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในโลก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคาแรกเตอร์ คือสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์และตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้าง IP Character ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้จริง
ในปีพ.ศ. 2568 LINE ได้ขยายอีโคซิสเต็มการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด Go Beyond Stickers เพื่อเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีครีเอเตอร์กว่า 1.6 ล้านราย เติบโต 14% จากปีก่อน โดย Emoji เติบโตสูงถึง 31% ขณะที่ Stickers และ Themes เติบโตต่อเนื่อง 10% สะท้อนโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับครีเอเตอร์ในการพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ใช้งาน
คาแรกเตอร์ที่ใช่ เริ่มจากการเข้าใจโมเมนต์การใช้งาน
ความสำเร็จของคาแรกเตอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่ารักเพียงอย่างเดียว แต่ต้องตอบโจทย์การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง
โดยข้อมูลจาก LINE STICKERS พบว่า Top 10 คีย์เวิร์ดยอดนิยมที่มีการค้นหารวมกันกว่า 8,000 ล้านครั้ง ส่วนใหญ่เป็นคำสั้น ๆ ที่ใช้ได้ในทุกโมเมนต์ เช่น "ขอบคุณ", "โอเค", "รับทราบ", "สวัสดี", "อุ๊ย", "โอ๊ย" รวมถึงคำในชีวิตประจำวันอย่าง "หิว", "กิน", "นอน", "รอ" และคำที่สื่อสารความรู้สึกเชิงบวกอย่าง "รัก" และ "สู้ๆ"
นอกจากนี้ ผู้ใช้แต่ละช่วงวัยยังมีพฤติกรรมการเลือกใช้คาแรกเตอร์แตกต่างกัน โดยวัย 15–19 ปี นิยมคาแรกเตอร์ที่สนุกและเป็นธรรมชาติ วัย 20–39 ปี ให้ความสำคัญกับคาแรกเตอร์ที่สะท้อนตัวตน ขณะที่วัย 40 ปีขึ้นไป มักเลือกคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายและสื่อสารเชิงบวก ส่วนผู้ใช้งาน Themes นิยมโทนสีเรียบง่าย ขณะที่ Emoji เติบโตต่อเนื่องจากความยืดหยุ่นในการใช้งาน สะท้อนว่าการเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้คือหัวใจสำคัญของการออกแบบคาแรกเตอร์และคอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้คนได้จริง
เพราะ “แฟนด้อม” คือพลังสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์สู่ซีรีส์ระดับโลก
อาคิราศ์ พัฒนกุล หัวหน้าทีม Business Partnership, LINE WEBTOON ประเทศไทย กล่าวว่า "หัวใจของการสร้าง IP ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่ยอดอ่านเพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างคอมมูนิตี้และฐานแฟนด้อมที่แข็งแรง ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้คอนเทนต์สามารถเติบโตและต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจได้
ปัจจุบัน LINE WEBTOON เป็นเว็บคอมมิกแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของไทย ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 170 ล้านคนต่อเดือน และเปิดให้บริการใน 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ไทย ไต้หวัน สเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี
“โดยผลงานยอดนิยมจำนวนมากได้รับการต่อยอดเป็นซีรีส์ระดับโลก อาทิ True Beauty ความลับของนางฟ้า, Sweet Home และ All of Us Are Dead รวมถึงผลงานจากนักวาดไทยอย่าง ฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดในสยาม และ Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อน ที่มียอดอ่านกว่า 97.7 ล้านวิว ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ และถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์โดย GMMTV”
เดินหน้าปั้น IP ไทยสู่เวทีโลก
LINE เชื่อว่าการเติบโตของครีเอเตอร์ไม่ได้จบลงที่การสร้างผลงาน แต่ต้องมีอีโคซิสเต็มที่ช่วยสร้างรายได้ ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และเติบโตเป็นธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
โดยในปี 2026 LINE เตรียมเดินหน้าสนับสนุนครีเอเตอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรม และโอกาสในการสร้างรายได้ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน
โดย LINE STICKERS จะเดินหน้าสนับสนุนครีเอเตอร์ผ่าน Creator Club การจัดเวิร์กชอป และโมเดล Revenue Sharing จาก LINE STICKERS Premium
ขณะที่ LINE WEBTOON จะต่อยอดระบบสร้างรายได้ที่หลากหลาย ทั้งโฆษณา การซื้อเหรียญ การจำหน่ายลิขสิทธิ์ รวมถึงการต่อยอด IP สู่ซีรีส์ ภาพยนตร์ หนังสือ สินค้า Merchandise และความร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนนักวาดตั้งแต่การพัฒนาเนื้อหา การวางโครงเรื่อง การออกแบบงานศิลป์ ไปจนถึงการสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะกับการอ่านบนมือถือ
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนา IP ให้เติบโตไปพร้อมกับภาคธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมสร้างสรรค์โปรเจกต์กับองค์กรชั้นนำ อาทิ ความร่วมมือกับ SCB และแคมเปญ "Mutelu in Chat" ที่นำคาแรกเตอร์และคอนเทนต์มาผสานเข้ากับประสบการณ์การใช้งานบนแพลตฟอร์ม พร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับ IPX (LINE FRIENDS) เพื่อผลักดันการทำ Brand Collaboration การพัฒนา Licensing และการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
โดยตั้งเป้าให้คาแรกเตอร์และคอนเทนต์ของครีเอเตอร์ไทยก้าวจากผลงานบนแพลตฟอร์ม สู่ IP ที่สร้างมูลค่าและแข่งขันได้ในระดับโลก ตอกย้ำบทบาทของ LINE ในฐานะพาร์ตเนอร์ที่พร้อมสนับสนุนครีเอเตอร์ไทยตั้งแต่ก้าวแรกของการสร้างสรรค์ผลงาน จนเติบโตเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน
ภายในงานยังได้ คุณนัด ธนิษฐ์ เจียรสวัสดิ์วัฒนา เจ้าของคาแรกเตอร์ "นัดเป็ด" และเจ้าของช่อง "นัดรีวิว" พร้อมด้วย คุณจอม ฐานพัฒน์ ดำกุล หรือที่รู้จักกันในนาม “Jormungand” เจ้าของผลงานเว็บตูน Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อน และ IVY มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดที่น่าสนใจในการออกแบบ การทำงาน ไปจนถึงพัฒนาคาแรกเตอร์และคอนเทนต์ให้โดนใจแฟน ๆ ณ งาน Thailand Character & Content Expo 2026 (TCEX 2026) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
สำหรับLINE STICKERS เป็นหนึ่งในบริการที่ยกระดับประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ภายใต้กลุ่มธุรกิจ LINE Consumer Business ที่ให้บริการชุดภาพสติกเกอร์ที่ผู้ใช้งาน LINE สามารถดาวน์โหลดและส่งในห้องแชทเพื่อสื่อสารแสดงออกถึงความรู้สึกและความเป็นตัวตนนอกเหนือจากการส่งข้อความตัวอักษรโดยในปี 2567 ที่ผ่านมา มีครีเอเตอร์ไทยผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ร่วมงานกับ LINE (LINE Creators) แล้วกว่า 1.44 ล้านราย และสติกเกอร์วางจำหน่ายในตลาดของประเทศไทยกว่า 8 ล้านชุด
ส่วนWEBTOON คือแพลตฟอร์มการ์ตูนออนไลน์ชั้นนำระดับโลกภายใต้การดำเนินงานของ WEBTOON Entertainment บริษัทบันเทิงชั้นนำระดับสากล หนึ่งในแพลตฟอร์มศูนย์รวมหลากหลายคอนเทนต์การเล่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฐานะผู้นำและผู้บุกเบิกการ์ตูนในรูปแบบเว็บคอมมิคบนมือถือ (หรือที่เรียกว่า “เว็บตูน”) WEBTOON Entertainment ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการการ์ตูนและการเล่าเรื่องผ่านภาพสำหรับทั้งแฟนๆ และนักสร้างสรรค์ผลงานมากมาย
ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบ CANVAS ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ และด้วยการเติบโตของผลงานซีรีส์และผู้สร้างสรรค์เว็บตูนต้นฉบับระดับคุณภาพ ทำให้ WEBTOON กลายเป็นกระแสวัฒนธรรมป๊อปรูปแบบใหม่ หลากหลายผลงานจาก WEBTOON ได้รับการดัดแปลงเพื่อรับชมผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มทั่วโลก เช่น Netflix, Prime Video และ Crunchyroll เป็นต้น รวมไปถึงพันธมิตรด้านคอนเทนต์อีกมากมาย เช่น Discord, HYBE, และ DC Comics และอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ
WEBTOON Entertainment มีผู้ใช้งานประจำประมาณ 170 ล้านคนต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมี IP & Creators Ecosystem ที่ครอบคลุมหลายบริษัทพันธมิตร เช่น WEBTOON, Wattpad (แพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ชั้นนำของโลก), Wattpad WEBTOON Studios, Studio N, Studio LICO, WEBTOON Unscrolled, LINE MANGA, และ eBookJapan เป็นต้น
ส่วนWEBTOON คือแพลตฟอร์มการ์ตูนออนไลน์ชั้นนำระดับโลกภายใต้การดำเนินงานของ WEBTOON Entertainment บริษัทบันเทิงชั้นนำระดับสากล หนึ่งในแพลตฟอร์มศูนย์รวมหลากหลายคอนเทนต์การเล่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฐานะผู้นำและผู้บุกเบิกการ์ตูนในรูปแบบเว็บคอมมิคบนมือถือ (หรือที่เรียกว่า “เว็บตูน”) WEBTOON Entertainment ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการการ์ตูนและการเล่าเรื่องผ่านภาพสำหรับทั้งแฟนๆ และนักสร้างสรรค์ผลงานมากมาย
ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบ CANVAS ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ และด้วยการเติบโตของผลงานซีรีส์และผู้สร้างสรรค์เว็บตูนต้นฉบับระดับคุณภาพ ทำให้ WEBTOON กลายเป็นกระแสวัฒนธรรมป๊อปรูปแบบใหม่ หลากหลายผลงานจาก WEBTOON ได้รับการดัดแปลงเพื่อรับชมผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มทั่วโลก เช่น Netflix, Prime Video และ Crunchyroll เป็นต้น รวมไปถึงพันธมิตรด้านคอนเทนต์อีกมากมาย เช่น Discord, HYBE, และ DC Comics และอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ
WEBTOON Entertainment มีผู้ใช้งานประจำประมาณ 170 ล้านคนต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมี IP & Creators Ecosystem ที่ครอบคลุมหลายบริษัทพันธมิตร เช่น WEBTOON, Wattpad (แพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ชั้นนำของโลก), Wattpad WEBTOON Studios, Studio N, Studio LICO, WEBTOON Unscrolled, LINE MANGA, และ eBookJapan เป็นต้น