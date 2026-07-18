‘พันธุ์ไทย’ เปิดตัว นมชมพู

‘พันธุ์ไทย’ ชูกลยุทธ์ Nostalgia ปลุกกระแส Y2K เสิร์ฟ ‘นมชมพู’ ย้อนวันวาน แบบใหญ่ เยอะ ยักเยยย
เพราะเครื่องดื่มแก้วโปรดไม่ได้มีดีแค่ ‘รสชาติ’ แต่ยังทำหน้าที่ส่งต่อ ‘ความสุขและความทรงจำดีๆ’ ให้กับทุกคนด้วย ล่าสุด ‘พันธุ์ไทย’ พานั่งไทม์แมชชีนย้อนวันวานกลับไปสัมผัสกลิ่นอายความสนุกสดใสของป๊อปคัลเจอร์ยุค Y2K กับการเปิดตัวซีรีส์ “นมชมพูน” ใหญ่ เยอะ ยักเยยย หยิบเอาเมนูคลาสสิกที่ทุกคนคิดถึงอย่าง ‘นมชมพู’ หรือ ‘นมเย็น’ มารีเฟรชความอร่อยใหม่ เติมความสนุกผ่านกลยุทธ์ Nostalgia Marketing เอาใจผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน
นางสาวสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ท่ามกลางยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว หน้าฟีดเต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่ต้องวิ่งตามให้ทัน เราพบว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมักเกิดความโหยหาอดีต (Nostalgia) หรือคิดถึงช่วงเวลาที่สวยงามในวัยเด็ก เราจึงหยิบยก ‘นมชมพู’ หรือ ‘นมเย็น’ รสชาติแห่งความทรงจำที่หลายคนคุ้นเคย มาเป็นแกนกลางของแคมเปญ
โดยพันธุ์ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงพื้นที่ในอดีตกับปัจจุบัน พร้อมส่งมอบตั๋วเดินทางย้อนเวลาให้กับลูกค้า และแน่นอนว่าพันธุ์ไทยไม่พลาดที่จะใส่ความครีเอทีฟสะท้อนตัวตนของแบรนด์ ด้วยท้อปปิ้งที่อัดแน่นซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมนู ‘นมชมพูน’ นำเสนอความสุขแบบล้นแก้วในราคาเข้าถึงง่าย (Value for Money)”
‘พันธุ์ไทย’ ชวนทุกคนเปิดกล่องความทรงจำยุค 2000 พร้อมจัดเต็มความอร่อยด้วยท็อปปิ้งล้นแก้วแบบ ‘ใหญ่ เยอะ ยักเยยย’ ให้สายคอนเทนต์สนุกกับการครีเอตเครื่องดื่มในสไตล์ของตัวเอง แท็กทีมความอร่อยที่คุ้นเคย เสิร์ฟความสดชื่นอร่อยคุ้มกับ 3 เมนูใหม่
นมชมพูนนน (144.- ปกติ 238.-) อร่อยแบบคูณสอง! ซิกเนเจอร์ตัวท็อป นมชมพูปั่นเข้มนัวอัดแน่นด้วย x2 ทั้งทีรามิสุ, x2 ซอสสตรอว์เบอร์รี และ x2 บัตเตอร์คุกกี้ ท็อปปิ้งพูนล้นแก้วสะใจด้วยวิปครีมนุ่มฟู ให้รสสัมผัสหลากหลายเคี้ยวสนุก แก้วนี้แหละที่เรียกว่าถูกต้อง!
นมชมพูปั่น (49.- ปกติ 98.-) นมชมพูปั่นเนื้อเนียนละเอียด ละมุนใจสุดๆ มาพร้อมไอเทมลับชวนทำคอนเทนต์ แนะนำสั่งแอด "โคนวิป" (Cone Whip) แล้วคว่ำลงไปในแก้วเก๋ๆ ราดซอสฉ่ำๆ บอกเลยว่าถ่ายรูปออกมาสวยสับปังปุริเย่บนหน้าฟีดแน่นอน
นมชมพูเย็น (39.- ปกติ 78.-) รสชาติคลาสสิกที่ชวนให้นึกถึงช่วงพักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียน พันธุ์ไทยจัดให้แบบเข้มข้น หวานมัน รีเฟรชวันวานให้กลับมามีชีวิตชีวา สดชื่นได้ทุกวัน
สายขนมชอบเติมหวานอัปเวลความคิวท์ด้วย โคนวิป (Cone Whip) วิปครีมนุ่มละมุนบนโคนกรอบ ราดซอสฉ่ำๆ มีให้เลือกฟินถึง 4 รสชาติ (ช็อกโกแลต, ส้ม, ตาลโตนด และสตรอว์เบอร์รี) เพียงโคนละ 29.- มาเติมสีสันให้เครื่องดื่มทุกแก้วสนุกยิ่งขึ้น
แวะมาย้อนวันวานผ่านนมชมพูที่คิดถึงได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 – 25 สิงหาคม 2569 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ที่พันธุ์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และบริการเดลิเวอรี (นมชมพูนนน และโคนวิป จำหน่ายเฉพาะหน้าร้านเท่านั้น) ไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกับบัตรสมาชิกแมกซ์การ์ดทุกประเภท เนื่องจากเป็นเมนูราคาพิเศษ