ไทยสู่ศูนย์กลางถ่ายทำหนักคอนเทนต์โลก สมาชิก MPA ปักหมุดลงทุน 3.6 หมื่นล.

Thailand Success Stories กลับมาอีกครั้ง เดินหน้าสู่บทใหม่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยบนเวทีโลก MPA เผยเม็ดเงินลงทุนจากสตูดิโอสมาชิกกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมจับมือภาครัฐและอุตสาหกรรม ร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
สมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Motion Picture Association – Asia Pacific หรือ MPA) ร่วมกับ พันธมิตรเพื่อความคิดสร้างสรรค์และความบันเทิง (Alliance for Creativity and Entertainment หรือ ACE) โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน Thailand Success Stories ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการผลิตภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ชั้นนำของโลก พร้อมรวบรวมผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้บริหารสตูดิโอ ผู้แทนภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรม
สานต่อความสำเร็จจากการจัดงานครั้งแรกในปีที่ผ่านมา Thailand Success Stories 2026 ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แต่ยังมุ่งหาแนวทางในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากร นโยบายที่มองไปข้างหน้า ความร่วมมือระดับนานาชาติ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง
เออร์มิลา เวนูโกปาลัน ประธานและกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า "งานในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ยังเป็นการมองไปข้างหน้าถึงอนาคตของอุตสาหกรรมร่วมกัน"
"ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างปี 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2569 สตูดิโอสมาชิกของ MPA ได้ลงทุนในการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ในประเทศไทยรวมมูลค่าประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 36,000 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวไม่เพียงสร้างงาน พัฒนาทักษะ และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและชุมชนในประเทศ แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลก"
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 มีโครงการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศยื่นขอถ่ายทำในประเทศไทยจำนวน 302 เรื่อง สร้างมูลค่าการลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะทำสถิติสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ภายในงานปีนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานภาพยนตร์และซีรีส์ที่ถ่ายทำในประเทศไทยหลากหลายเรื่อง ทั้งผลงานระดับนานาชาติ อาทิ The Devil's Mouth (ปากปีศาจ) และ Send Help (โปรดส่งใครมาช่วยฉันที) รวมถึงผลงานจากผู้สร้างไทยที่ได้รับการยอมรับอย่าง The Stone (พระแท้ คนเก๊), Death Whisperer 3 (ธี่หยด 3) , Gohan (โกฮัง..หัวใจโกโฮม) และ The Evil Lawyer (ทนายปีศาจ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในฐานะฐานการผลิตระดับโลก และศูนย์กลางการสร้างสรรค์คอนเทนต์ต้นฉบับที่สามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
นอกเหนือจากการเฉลิมฉลองความสำเร็จดังกล่าว เวทีเสวนายังร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาบุคลากร การขยายศักยภาพด้านการผลิต การสนับสนุนเชิงนโยบาย และการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐ สตูดิโอระดับโลก และภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
ภาครัฐเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตระยะต่อไปของอุตสาหกรรม
ความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตระดับโลก เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยภายในงาน นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการผลิตภาพยนตร์ โทรทัศน์ และดิจิทัลคอนเทนต์
“อุตสาหกรรมภาพยนตร์และความบันเทิงของไทยไม่เพียงสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบนิเวศด้านการผลิตของประเทศ สนับสนุนบุคลากรและผู้สร้างสรรค์ชาวไทย พร้อมสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์ โทรทัศน์ และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืน” นางสาวสรัสนันท์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงแนวทางของภาครัฐในการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ผ่านการพัฒนานโยบาย ความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระยะยาว
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยผ่านความร่วมมือ
ท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นตรงกันว่า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการลงทุน
ภายในงานได้หยิบยกกรณีศึกษา MYIPTV4K มาเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่าง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ECD) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การตำรวจสากล (INTERPOL) และภาคอุตสาหกรรม ในการปราบปรามเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ข้ามพรมแดน ภายใต้ปฏิบัติการ I-SOP (Stop Online Piracy) ของ INTERPOL ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
การลงทุนเพื่อผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์รุ่นใหม่
ภายในงาน MPA American Film Night สมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (MPA) ได้ประกาศเปิดรับสมัครโครงการ MPA APSA Academy Film Fund ประจำปีนี้ ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่จากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และผลักดันเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นสู่เวทีระดับนานาชาติ
ปัจจุบัน กองทุนได้สนับสนุนโครงการภาพยนตร์แล้วกว่า 60 โครงการ จาก 27 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ โดยผลงานที่ได้รับการสนับสนุนสามารถคว้ารางวัลและได้รับการคัดเลือกจากเวทีภาพยนตร์ระดับโลก อาทิ Academy Awards®, Cannes, Venice, Toronto, Silver Bear และ International Emmy Awards
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จจากโครงการดังกล่าว โดย คุณเมย์ เมฆสวรรค์ โปรดิวเซอร์ชาวไทย ผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ได้ผลิตผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น Manta Ray (กระเบนราหู), Come Here (ใจจำลอง), Anatomy of Time (เวลา) และ Morrison (มอร์ริสัน)
ภายในงาน นายสมพจน์ ชิตเกสรพงศ์ ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ หลังผลงานล่าสุด 9 Temples to Heaven (9 วัดสู่สวรรค์) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ก่อนจะได้รับคัดเลือกเข้าฉายในสาย Directors' Fortnight ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2569 สะท้อนบทบาทของกองทุนในการผลักดันผู้สร้างภาพยนตร์ไทยสู่เวทีระดับโลก