CMC Group ผนึก ม.สวนดุสิต ปั้น "Business Lab" โครงการอสังหาฯ จริง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาโชว์กึ๋นคอนเทนต์ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" และ "คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้" สร้าง Portfolio

กรุงเทพมหานคร – บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group ผูันำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย จับมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาการตลาด เปิดตัวโครงการ "CMC Student Affiliate Marketing" เพื่อสร้างสนามทดลองธุรกิจจริงให้นักศึกษาได้ลงมือทำ Content Marketing อย่างเต็มรูปแบบ โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงพื้นที่จริง (On-Site Field Work) เพื่อผลิตสื่อมาร์เก็ตติ้งในโครงการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลจริงที่ใช้ในการทำตลาด
เจาะกลุ่มคนเมืองกับ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" : นักศึกษาจะได้วางแผนกลยุทธ์ Content Marketing ให้กับโครงการทำเลศักยภาพอย่าง เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา-พระนครเหนือ ที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT แยกติวานนท์ และ ชาโตว์ อินทาวน์ ปิ่นเกล้า-ศิริราช ที่ใกล้ MRT บางยี่ขัน เพื่อเรียนรู ้การนำเสนอความสะดวกสบายในการเดินทาง
เอาใจคนรักสัตว์กับ "คอนโดและบ้านเลี้ยงสัตว์ได้": ให้นักศึกษาได้ปลดปล่อยไอเดียผ่านโครงการ ชาโตว์ วิลเลจ เวสต์เกต-บ้านกล้วย ทาวน์โฮมหน้ากว้างพรีเมียมที่ชูจุดเด่น "เลี้ยงสัตว์ได้จุใจ" พร้อมมี Pet Park ในส่วนกลาง ตอบรับเทรนด์สัตว์เลี้ยง (Pet Humanization) ที่กำลังมาแรง
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) กล่าว การที่ CMC เลือกจับมือกับ ม.สวนดุสิต มีเหตุผลสำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล มีวินัยและพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตั้งแต่วันนี้ ทลายกำแพงทฤษฎีด้วย Project-Based Learning: ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง "ตำราในห้องเรียน" กับ "โลกธุรกิจจริง" โดยใช้โครงการระดับพรีเมียมของ CMC เป็นกรณีศึกษาและพื้นที่ปลอดภัย (Safe Space) ในการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและข้อมูลโครงการที่ถูกต้องจากระบบของ CMC พร้อมโอกาสในการสร้าง Portfolio และยังได้รับผลตอบแทนจริงเป็นค่าแนะนำ(Commission)
สร้างรายได้จริง 50,000 บาท/ยูนิต บน "The Creative Canvas" ความโดดเด่นของโครงการนี้คือการมอบ "The Creative Canvas" หรืออิสระทางความคิดให้นักศึกษาผลิต Content ได้ทุกรูปแบบ ทั้งวิดีโอสั้น, การไลฟ์สด (Live Streaming) และบทความ SEO โดยมีผลตอบแทนที่จับต้องได้จริง ค่าแนะนำ (Commission) รับสูงสุดถึง 50,000 บาท ต่อยูนิต เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์จริงจากผลงานของนักศึกษา พร้อมรางวัลพิเศษรายเดือน: เช่น รางวัล Viral Impact สำหรับคอนเทนต์ที่มี Engagement สูงสุด และรางวัลทีมที่ขยันผลิต Content มากที่สุด
ผู้บริหาร CMC Group และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต่างเล็งเห็นว่าโครงการนี้ จะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล มีวินัย และพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ถือเป็นโมเดลความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งในเชิงการศึกษาและการสร้างโอกาสทางอาชีพที่แท้จริง
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ฝ่ายกลยุทธสื่อสารองค์กร
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