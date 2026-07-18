xs
xsm
sm
md
lg

CMC Group ผนึก ม.สวนดุสิต ปั้น "Business Lab" โครงการอสังหาฯ จริง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาโชว์กึ๋นคอนเทนต์ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" และ "คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้" สร้าง Portfolio

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพมหานคร – บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group ผูันำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย จับมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาการตลาด เปิดตัวโครงการ "CMC Student Affiliate Marketing" เพื่อสร้างสนามทดลองธุรกิจจริงให้นักศึกษาได้ลงมือทำ Content Marketing อย่างเต็มรูปแบบ โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงพื้นที่จริง (On-Site Field Work) เพื่อผลิตสื่อมาร์เก็ตติ้งในโครงการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลจริงที่ใช้ในการทำตลาด


เจาะกลุ่มคนเมืองกับ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" : นักศึกษาจะได้วางแผนกลยุทธ์ Content Marketing ให้กับโครงการทำเลศักยภาพอย่าง เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา-พระนครเหนือ ที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT แยกติวานนท์ และ ชาโตว์ อินทาวน์ ปิ่นเกล้า-ศิริราช ที่ใกล้ MRT บางยี่ขัน เพื่อเรียนรู ้การนำเสนอความสะดวกสบายในการเดินทาง

เอาใจคนรักสัตว์กับ "คอนโดและบ้านเลี้ยงสัตว์ได้": ให้นักศึกษาได้ปลดปล่อยไอเดียผ่านโครงการ ชาโตว์ วิลเลจ เวสต์เกต-บ้านกล้วย ทาวน์โฮมหน้ากว้างพรีเมียมที่ชูจุดเด่น "เลี้ยงสัตว์ได้จุใจ" พร้อมมี Pet Park ในส่วนกลาง ตอบรับเทรนด์สัตว์เลี้ยง (Pet Humanization) ที่กำลังมาแรง


นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) กล่าว การที่ CMC เลือกจับมือกับ ม.สวนดุสิต มีเหตุผลสำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล มีวินัยและพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตั้งแต่วันนี้ ทลายกำแพงทฤษฎีด้วย Project-Based Learning: ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง "ตำราในห้องเรียน" กับ "โลกธุรกิจจริง" โดยใช้โครงการระดับพรีเมียมของ CMC เป็นกรณีศึกษาและพื้นที่ปลอดภัย (Safe Space) ในการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและข้อมูลโครงการที่ถูกต้องจากระบบของ CMC พร้อมโอกาสในการสร้าง Portfolio และยังได้รับผลตอบแทนจริงเป็นค่าแนะนำ(Commission)


สร้างรายได้จริง 50,000 บาท/ยูนิต บน "The Creative Canvas" ความโดดเด่นของโครงการนี้คือการมอบ "The Creative Canvas" หรืออิสระทางความคิดให้นักศึกษาผลิต Content ได้ทุกรูปแบบ ทั้งวิดีโอสั้น, การไลฟ์สด (Live Streaming) และบทความ SEO โดยมีผลตอบแทนที่จับต้องได้จริง ค่าแนะนำ (Commission) รับสูงสุดถึง 50,000 บาท ต่อยูนิต เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์จริงจากผลงานของนักศึกษา พร้อมรางวัลพิเศษรายเดือน: เช่น รางวัล Viral Impact สำหรับคอนเทนต์ที่มี Engagement สูงสุด และรางวัลทีมที่ขยันผลิต Content มากที่สุด

ผู้บริหาร CMC Group และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต่างเล็งเห็นว่าโครงการนี้ จะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล มีวินัย และพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ถือเป็นโมเดลความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งในเชิงการศึกษาและการสร้างโอกาสทางอาชีพที่แท้จริง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝ่ายกลยุทธสื่อสารองค์กร 
 ปรัชญาล เลาหศักดาเดช (ฉาย) 098-519-3641 Prachayan@cmc.co.th

CMC Group ผนึก ม.สวนดุสิต ปั้น "Business Lab" โครงการอสังหาฯ จริง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาโชว์กึ๋นคอนเทนต์ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" และ "คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้" สร้าง Portfolio
CMC Group ผนึก ม.สวนดุสิต ปั้น "Business Lab" โครงการอสังหาฯ จริง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาโชว์กึ๋นคอนเทนต์ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" และ "คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้" สร้าง Portfolio
CMC Group ผนึก ม.สวนดุสิต ปั้น "Business Lab" โครงการอสังหาฯ จริง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาโชว์กึ๋นคอนเทนต์ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" และ "คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้" สร้าง Portfolio
CMC Group ผนึก ม.สวนดุสิต ปั้น "Business Lab" โครงการอสังหาฯ จริง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาโชว์กึ๋นคอนเทนต์ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" และ "คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้" สร้าง Portfolio
CMC Group ผนึก ม.สวนดุสิต ปั้น "Business Lab" โครงการอสังหาฯ จริง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาโชว์กึ๋นคอนเทนต์ "คอนโดใกล้รถไฟฟ้า" และ "คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้" สร้าง Portfolio