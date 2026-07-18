เดอะมอลล์ ผนึกพันธมิตรท่องเที่ยว เชื่อม “เดินทาง-ช้อปปิ้ง” ดึงกำลังซื้อ

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดกลยุทธ์ เชื่อมโยงบริการด้านการเดินทาง การเงิน แพลตฟอร์มท่องเที่ยว และเวลเนส เข้ากับประสบการณ์ช้อปปิ้ง พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ตลอดเส้นทางการเดินทาง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และร่วมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Shopping Destination
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “นักท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่ได้มองเพียงจุดหมายปลายทาง แต่ให้ความสำคัญกับความสะดวกและประสบการณ์ตลอดการเดินทาง เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงพัฒนา Retail Tourism Ecosystem เพื่อเชื่อมโยงพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเดินทาง การใช้จ่าย ไปจนถึงการช้อปปิ้งและเวลเนส ให้เกิดประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทั้งนักท่องเที่ยว พันธมิตรทางธุรกิจ และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย”
ปัจจุบัน เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีเครือข่ายความร่วมมือกับสายการบินชั้นนำ 25 สายการบิน และโรงแรมกว่า 120 แห่ง โดยต่อยอดสู่ความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ AVIS และ SIXT ผู้ให้บริการรถเช่าระดับโลก, SUPERRICH THAILAND และ OH! RiCH ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, TAGTHAi แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติของไทย รวมถึงพันธมิตรด้านเวลเนส ได้แก่ THE KLINIQUE และ divana แบรนด์ลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ของไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในทุกช่วงของการเดินทาง
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ลูกค้าที่ใช้บริการผ่านเครือข่ายพันธมิตร ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษ อาทิ คูปองส่วนลดสำหรับการช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าและห้างสรห้างสรรพสินค้าในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป สิทธิ์สมัคร Platinum Tourist Card รับส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึง Welcome to Bangkok Package มูลค่ารวมกว่า 27,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Retail Tourism Ecosystem ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการต่อยอดบทบาทจากผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า สู่ผู้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน และเสริมศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ระดับโลก