“ธนจิรา” ดัน ‘TANACHIRA CLUB’ ขับเคลื่อนData-Driven Engagement

ผู้จัดการรายวัน 360 - ธนจิรา รีเทล เดินหน้าขยาย Connected Lifestyle Ecosystem ด้วย “TANACHIRA CLUB” บน LINE Official Account ในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมต่อทุกแบรนด์ในเครือไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยนำ Customer Insights มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยกระดับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำความเข้าใจพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าในเชิงลึก ตั้งเป้าหมายขยายเป็น 175,000 รายภายในสิ้นปี2569
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “TANACHIRA CLUB เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “Creating and Delivering Meaningful Lifestyle” เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เราเลือกใช้ LINE Official Account เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยให้เราสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงความต้องการและสามารถส่งมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
“TANACHIRA CLUB สะท้อนแนวคิด Customer Centric ที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของทุกประสบการณ์ โดยรวมทุกแบรนด์ในเครือไว้ในศูนย์กลางเดียว ตั้งแต่แบรนด์กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ PANDORA, Cath Kidston, LIVE! Activewear, กลุ่มธุรกิจแฟชั่น Marimekko, GANNI, United Arrows, MM6 Maison Margiela, กลุ่มธุรกิจบิวตี้แอนด์เวลเนส HARNN ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar, Gordon Ramsay Street Pizza และล่าสุด Gordon Ramsay Street Burger ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความสนใจและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้อย่างตรงจุด”
ฟีเจอร์และสิทธิพิเศษของ TANACHIRA CLUB สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษครบทุกแบรนด์ในเครือ TANACHIRA ผ่านระบบเดียว โดยมีสิทธิประโยชน์หลัก ดังนี้
• สะสมคะแนน (Reward Points) ทุกยอดซื้อจากทุกแบรนด์ในเครือสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของขวัญ คูปองส่วนลด หรือ สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
• Welcome Coupon สำหรับสมาชิกใหม่ รับสิทธิพิเศษทันทีเมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรก Exclusive Campaigns ตลอดปี เพลิดเพลินกับแคมเปญสุดพิเศษ อาทิ Weekly Campaigns, Surprise Coupons, Birthday Rewards
• กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive Experience) โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิก เช่น คลาสออกกำลังกาย
นางสาวอทิติ รักชีวงศ์ Head of E-Commerce & CRM บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับตั้งแต่การเริ่มใช้งาน TANACHIRA CLUB ในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นพัฒนาการที่สำคัญในมิติต่างๆ ของ Customer Engagement และ Conversion อย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนสมาชิกปัจจุบันอยู่ที่มี 106,636 รายชื่อ (ณ เดือนมิถุนายน 2569) และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายขยายเป็น 175,000 รายภายในสิ้นปี พ.ศ. 2569
ขณะที่พฤติกรรมการซื้อของสมาชิกมีความถี่เพิ่มขึ้นจาก 1.1 ครั้ง เป็น 1.4 ครั้งต่อสมาชิก หรือเพิ่มขึ้น 27.3% ขณะที่อัตราการกลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Purchase Rate) มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนประสิทธิภาพของการใช้ Customer Insights ในการทำ Personalized Marketing และการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าต่อยอดการทำ Cross Brand Synergy Marketing เชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างทุกแบรนด์ในเครือให้ไร้รอยต่อ เพื่อสร้าง TANACHIRA CLUB สู่การเป็น Meaningful Lifestyle Community ที่รวมผู้คนซึ่งแบ่งปันไลฟ์สไตล์และแรงบันดาลใจที่หลากหลายร่วมกัน