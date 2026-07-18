ท่องเที่ยวสิงคโปร์ผนึกทราเวลโลก้า ดึงนักท่องเที่ยวเซาท์อีสต์เอเชีย-ออสซี่

ผู้จัดการรายวัน 360 - การท่องเที่ยวสิงคโปร์และทราเวลโลก้าสานต่อความร่วมมือ มุุ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียสู่สิงคโปร์เพิ่มขึ้น
ข้อตกลงฉบับที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2562 ยกระดับการทำแคมเปญการตลาดร่วมกันและการทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และออสเตรเลีย
การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board: STB) และทราเวลโลก้า (Traveloka) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เติบโตในระยะต่อไป โดยมุ่งส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจาก 5 ตลาดหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และออสเตรเลีย
สำหรับในประเทศไทย สิงคโปร์ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางชาวไทยบนแพลตฟอร์มทราเวลโลก้า ด้วยยอดจองและการใช้จ่ายของนักเดินทางที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกจากทราเวลโลก้ายังเผยให้เห็นว่า สิงคโปร์ติดหนึ่งใน 10 อันดับจุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดนิยมของผู้ใช้งานชาวไทยมาโดยตลอด
ข้อตกลงฉบับนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2562 และนับเป็นครั้งแรกที่ขยายขอบเขตครอบคลุมถึงออสเตรเลีย ซึ่งนับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญของทั้งสององค์กร อีกทั้งยังเพิ่มการทำการตลาดผ่านกิจกรรมที่ดึงเอาจุดแข็งของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางชั้นนำด้านความบันเทิงสดมาใช้
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ การท่องเที่ยวสิงคโปร์และทราเวลโลก้าจะร่วมกันดำเนินงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดแคมเปญการตลาดร่วมกันเพื่อส่งเสริมสิงคโปร์บนแพลตฟอร์มของทราเวลโลก้า การนำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อช่วยให้นักเดินทางค้นพบสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจ การส่งเสริมการเดินทางผ่านอีเวนต์สำคัญที่สอดคล้องกับปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปีของสิงคโปร์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านการเดินทางในรูปแบบข้อมูลภาพรวมที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เพื่อช่วยให้การท่องเที่ยวสิงคโปร์สามารถวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแต่ละตลาดต้นทาง โดยทราเวลโลก้าจะนำฐานผู้ใช้งานที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเดินทาง มาสนับสนุนการผลักดันสิงคโปร์ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์นักเดินทางในแต่ละตลาดได้อย่างตรงใจ
ความร่วมมือนี้ยังสอดคล้องกับแคมเปญของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่มีชื่อว่า ‘We Don’t Wait For Fun’ ซึ่งแคมเปญที่จะทำร่วมกันนี้จะมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยว 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน และกลุ่มครอบครัวที่มีลูก เพื่อกระตุ้นให้พวกหาโอกาสเดินทางไปพักผ่อนที่สิงคโปร์
มลิสสา โอว (Melissa Ow) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ กล่าวว่า "การต่ออายุความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ตลอดจนความแข็งแกร่งของความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานของเรากับทราเวลโลก้า ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางของทราเวลโลก้าบวกกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้านการค้นหาและจองที่พักของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ทำให้ทราเวลโลก้าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง และทำให้สิงคโปร์เป็นที่ที่คุ้มค่าแก่การกลับมาเที่ยว ซ้ำแล้วซ้ำอีก"
อัลเบิร์ต (Albert) ผู้ร่วมก่อตั้งทราเวลโลก้า กล่าวว่า “สิงคโปร์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางของเราชื่นชอบมากที่สุด บทบาทของเราคือการเป็นพันธมิตรที่ได้รับการไว้วางใจ ด้วยฐานผู้ใช้งาน ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์การจองแบบครบวงจรในที่เดียว ที่ช่วยให้การท่องเที่ยวสิงคโปร์บอกเล่าเรื่องราวของสิงคโปร์ไปยังนักท่องเที่ยวที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลังจากทำงานร่วมกันมานานกว่าครึ่งทศวรรษ การต่ออายุความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความไว้วางใจที่เราได้สร้างขึ้นร่วมกัน”
ความร่วมมือครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ทั้งสององค์กรร่วมพัฒนาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ โดยจะร่วมกันจัดทำโปรโมชันตามฤดูกาลที่สอดรับกับปฏิทินอีเวนต์ของสิงคโปร์ พร้อมศึกษาการนำข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยี AI มาสนับสนุนการสร้างสรรค์คอนเทนต์และการนำเสนอเรื่องราวของจุดหมายปลายทาง ภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลและมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน