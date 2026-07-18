เซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี”

โดดเด่นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน! เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำเบอร์ 1 อสังหาฯ ไทยคว้ารางวัล “บริษัทยอด
เยี่ยมแห่งปี” จากเวที Money & Banking Awards 2026 พร้อมขับเคลื่อนการเติบโต และสร้างคุณค่าสู่อนาคต
• สะท้อนความสำเร็จกลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development โดยมี Retail เป็นหัวใจหลักเชื่อมโยงธุรกิจ Residence-Hotel-Office สนับสนุนผลประกอบการ New High อย่างต่อเนื่อง
• วิสัยทัศน์ A Future-Led Ecosystem แข็งแกร่งพัฒนาทั้งโครงการเมกะโปรเจ็คใหม่ และปรับโฉม Asset Enhancement พร้อมขับเคลื่อนด้าน Sustainability ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจในโลกยุคใหม่ สร้างคุณค่าระยะยาวให้กับ Stakeholders ทุกภาคส่วน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all’ และผู้พัฒนาธุรกิจ Retail-Residence-Hotel-Office มุ่งเชื่อมโยงทุกธุรกิจภายใต้ Ecosystem ที่แข็งแกร่ง คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงาน Money & Banking Awards 2026 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร จากการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนชั้นนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
โดยปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนาสร้างสถิติรายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 53,009 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 18,841 ล้านบาท สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจ สร้างผลประกอบการ New High อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ทุก stakeholders โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน การบัญชีและกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2026” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งหัวใจความสำเร็จมาจากกลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development ที่พัฒนาธุรกิจทั้งศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย โรงแรม และอาคารสำนักงานให้เชื่อมโยงกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่เรามองไปในอนาคต หรือ A Future-Led Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ทำให้แต่ละธุรกิจส่งเสริมกัน เกิดความแข็งแกร่งทั้งด้านรายได้ และการสร้างคุณค่าในระยะยาว ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลประกอบการ New High ได้ต่อเนื่อง และสำหรับเซ็นทรัลพัฒนา คำว่า ‘ยอดเยี่ยม’ ไม่ได้หมายถึงเพียงผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่หมายถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีธรรมาภิบาลที่ดี และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รางวัลนี้จึงเป็นทั้งกำลังใจและความรับผิดชอบให้เรามุ่งสร้าง ‘ย่าน-เมือง-อนาคต’ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”
Centre of Life: เดินหน้าสร้างการเติบโตผ่าน New Projects และ Asset Enhancement
Growth Engine สำคัญของการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนาคือ การพัฒนา ‘Centre of Life’ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในทุกที่ สำหรับ New Project ทุกโครงการใหม่ของเราถูกพัฒนาให้เป็นมากกว่าพื้นที่ค้าปลีก แต่เป็นจุดหมายปลายทางการใช้ชีวิต และที่สำคัญต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในปีนี้เราได้เปิดให้บริการ ‘เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์’ มิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ตอนเหนือและนนทบุรี ต้นแบบ Longevity Destination แห่งแรกของไทย ภายใต้แนวคิด Biophilic Design และ ‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’ มิกซ์ยูสใหม่ภาคอีสาน ต้นแบบศูนย์การค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่ ที่ผลักดันขอนแก่นเมืองศักยภาพสูงสู่ The New Growth Capital of Isan ในขณะเดียวกัน เราก็ให้ความสำคัญกับ Asset Enhancement โดยปรับโฉมโครงการเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัย พร้อมลงทุนสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมและเทศกาลระดับโลกตลอดทั้งปี เพื่อให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 45 สาขา ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ อยากกลับมาใช้บริการซ้ำๆ
ลงทุนระยะยาว 110,000 ล้านบาทใน 5 ปี เดินหน้าสร้างการเติบโตควบคู่ Sustainability
สำหรับการเติบโตในระยะต่อไป เซ็นทรัลพัฒนายังคงเดินหน้าตามแผนลงทุนระยะยาว 110,000 ล้านบาท (ปี 2569-2573) เพื่อขยายโครงการมิกซ์ยูสในทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาเมกะโปรเจกต์สำคัญในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็น The Central พหลโยธิน, CenTRal cENtrAL (เซ็นทรัล เซ็นทรัล) ที่ย่านสยามสแควร์-แยกปทุมวัน, Central GR9 และโครงการย่านรังสิต เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ควบคู่กันนั้น เรายังให้ความสำคัญด้าน Sustainability ซึ่งถือเป็นหัวใจของการเติบโตในโลกยุคใหม่ โดยนำหลัก ESG และ Financial Tools มาขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง เชื่อมโยงทั้งมิติธุรกิจ การเงิน พันธมิตร และชุมชนเข้าด้วยกัน ดูแลทั้ง People และ Planet
• ด้าน People สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและท้องถิ่นกว่า 3,700 ราย พร้อมสร้างงานให้ชุมชนกว่า 140,000 คน และเปิดพื้นที่ฟรีให้ชุมชน SMEs และเกษตรกรมาขายของกว่า 17 ล้านตารางเมตรต่อวัน นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 650 องค์กร และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนาสนับสนุนไปกว่า 618 ล้านบาท
• ด้าน Planet ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง Solar Rooftop และ Solar Carport ครอบคลุมศูนย์การค้าทั่วประเทศแล้ว 38 โครงการ จากเป้าหมาย 44 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 80 ล้านหน่วยต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในการพัฒนาอาคารเขียว ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 อีกด้วย
นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การติดอันดับ 2026 Fortune Southeast Asia 500 (ประจำปี 2569) ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขึ้นแท่นอันดับ 1 ในกลุ่มบริษัท Real Estate จากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือก รวมถึงได้รับการจัดอันดับ DJSI Best-in-Class 8 ปีต่อเนื่อง ตอกย้ำบทบาทขององค์กรที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย NET Zero 2050 อย่างชัดเจนและยั่งยืน
ทั้งหมดนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ที่เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคาร แต่คือการสร้างเมือง สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว